‘El Tigre’ Falcao y su esposa Lorelei detallaron cuál fue el incidente casero por el que los hospitalizaron

Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao García contó la razón por la que sus cinco hijos son polacos - crédito @loreleitaron/Instagram

Aunque Radamel ‘El Tigre’ Falcao García estaba decidido a regresar con tres puntos del estadio Armando Maestre Pavajeau de la capital del Cesar, este domingo 28 de julio, donde Millonarios visitará a Alianza FC, un incidente casero con sus hijos, su esposa, Lorelei Tarón, y los padres de ella, le impidió al goleador histórico de la Selección Colombia estar presente en ese compromiso de la Liga Betplay-II 2024.

“El día de ayer en mi familia sufrimos un suceso inesperado por el cual mi esposa, mis suegros y mis 5 hijos estuvieron hospitalizados. Por esta situación no me es posible acompañar al equipo al partido qué hemos de enfrentar en la ciudad de Valledupar (sic)”, detalló el futbolista en sus redes sociales.

El suceso fue una fuga de gas en la vivienda en la que reside el ídolo del equipo embajador en el municipio de Chía (Cundinamarca), a media hora de Bogotá, que provocó que tuvieran que recibir atención médica, aunque afortunadamente sin graves repercusiones.

“Gracias por sus mensajes y buenos deseos, estamos bien gracias a Dios ! Lo que ha pasado es que prendimos un calefon que no tenia via de escape y el monoxido de carbono nos intoxico a todos (sic)”, relató la cónyuge del delantero a través de su cuenta oficial en Instagram.

La esposa, los hijos y los suegros de Falcao tuvieron que ser hospitalizados, tras un incidente casero. (Crédito: @loreleitaron / Instagram)

Aunque pensaron que era algo cotidiano, posteriormente se comenzaron a sentir mal, y a manifestar síntomas que los llevó a darse cuenta de que era un problema mayor.

“Pasaron muchas horas desde que lo prendimos y pensamos que el olor era normal, yo estaba haciendo ejercicio con Jedi y mi papa en la parte de abajo. (Donde esta el calefon y la via de escape) pasaba el tiempo y yo estaba super ‘mareada pero pense que erala altura, Jedi subió con mi papá a la parte de arriba que estaban las niñas con mi mamá (sic)”, afirmó.

Pero la situación escaló a una emergencia ya que al respirar esa sustancia, de manera involuntaria, se comenzaron a sentir somnolientos.

Relato de la esposa de Falcao por el incidente por el que resultaron hospitalizados. (Crédito: @loreleitaron / Instagram)

“Cuando subo 10 minutos después que Jedi, el viene llorando que se siente mal y que quiere vomitar, lo alzo y me siento en el cuarto de las niñas, Jedi se duerme lo cual me parecio superraro y yo empece a sentir sueño y me dormí, de repente subio un olor demasiado fuerte y la señora que nos ayuda en la casa empezó a gritar que salgamos rápido afuera, salimos porque el olor era insoportable, Annette llorando que de sentia mal, Jedi dormido, yo veia el mundo al reves (sic)”, recordó.

Luego el padre de Lorelei intentó apagar el dispositivo que provocó la emergencia, pero casi pierde el conocimiento y ahí tuvieron que solicitar la atención médica.

Relato de la esposa de Falcao por el incidente por el que resultaron hospitalizados. (Crédito: @loreleitaron / Instagram)

“Rapidamente mi papá entro para apagar el calefon, pero el ya estaba vomitando y sin fuerzas, de ahí salimos corriendo al hospital, mi papá, Jedi, Annette y yo que teníamos los síntomas más fuertes, pero al rato llegaron mi mamá, Domi, Heaven y Desi porque empezaron con síntomas como vomito y mucho dolor de cabeza (sic)”, contó Tarón.

Afortunadamente, todos salieron de la casa en el momento justo, antes de que hubiera podido ocurrir algo peor y se recuperan en un centro asistencial del municipio al norte de la capital colombiana.

“Gracias a Dios no pasó nada grave y menos mal no fue de noche porque ahí si iba a ser otra historia. Dios nos ha guardado y damos gracias a él por protegernos. También gracias a todos los doctores y enfermeras de la clínica Marly de Chia por su excelente atención y el cuidado de mi familia (sic)”, concluyó Tarón.

Relato de la esposa de Falcao por el incidente por el que resultaron hospitalizados. (Crédito: @loreleitaron / Instagram)

El mismo ‘Tigre’ también le agradeció a la mencionada institución prestadora de salud y a todos sus fans que estuvieron pendientes de ese percance.

“También me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a la clínica Marly de Chía por la excelente atención que recibió mi familia durante la estadía en su clinica. Gracias a todos por entender y por los mensajes de apoyo! (sic)”, trinó.

El deportista finalmente le envió un mensaje de apoyo al plantel azul y les deseó la mejor de las suertes para el partido que jugarán en la región Caribe.

“Le deseo lo mejor a mis compañeros, a todos los hinchas y a la gente de Valledupar, que sea un lindo espectáculo (sic)”, afirmó Falcao.

'El Tigre' Falcao agradeció por la atención médica que recibió su familia, tras el incidente casero que sufrieron en su vivienda. (Crédito: @FALCAO / X)