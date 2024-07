Jessica Cediel fue blanco de críticas por su vestido en los Premios Juventud: “¿Por qué no salió en cucos?”

Jessica Cediel recibió criticas por su vestido en Premios Juventud 2024 - crédito @jessicacedielnet/Instagram

La presentadora y actriz Jessica Cediel se convirtió en blanco de criticas después de asistir a los Premios Juventud 2024, que se desarrollaron en el Coliseo José Miguel Agrelot, de San Juan (Puerto Rico).

En el evento, Cediel lució un vestido negro diseñado por la dominicana Giannina Azar, que se destacaba por su transparencia, brillo y un pronunciado escote. Este atuendo generó controversia en redes sociales, donde los internautas expresaron diversas opiniones al respecto.

La polémica sobre el vestido de la bogotana se desencadenó cuando ella compartió un video en su cuenta de Instagram resumiendo su paso por los premios, acompañado del texto: “Que rico, Puerto Rico. Feliz de haber vuelto a pisar la alfombra de los Premios Juventud. Gracias mi gente bonita por tanto amor”.

Entre los comentarios negativos se encuentran acusaciones de mostrar “demasiada piel” y críticas a su elección de vestuario: “Con todo amor y respeto, ¿por qué perdiste esa mujer tan linda que eras para convertirte en una persona tan ordinaria?”; “Ella es divina, pero realmente está cayendo en ‘la que no muestra no llama la atención’”; “No Jessica ese vestuario creo que no era el indicado, esta lindo, pero pensé que estabas en bikini y era la salida de baño la mañana”; “¿Por qué no salió en cucos”; “El vestido horroroso, que mal gusto”; “y el Halloween para ella es diabólico y esa forma de vestir tan vulgar qué es?”.

A pesar de las opiniones de los detractores, Cediel defendió su decisión y compartió a través de las historias de Instagram: “Me sentía espectacular con mi vestido. Fue perfecto para el clima y para la ocasión. Para los gustos se hicieron los colores, pero yo me sentí increíble”.

La colombiana también recibió bueno comentarios como escribió el medio Univisión: “El diseño de Jessica Cediel fue óptimo para el clima cálido de Puerto Rico”. Asimismo, en su publicación los fanáticos de la actriz la defendieron de los malas reacciones y elogiaron su belleza: “Casi me da infarto al ver tanta piel, eres una mujer demasiado hermosa, ojalá algún día te conozca para robarte una foto”; “Todo te queda espectacular”; “Me voy a Puerto Rico a ver si te encuentro 😍”; “Ella le pasan los años y esta más bella”; “Jessi definitivamente cada día más bella y bendecida felicidades”; “Ella es divina 😍 y si le gusta vestirse así es su pedo, de seguro más de una con cuerpo de nevera criticando y jamás se podrán colocar un vestido así la que puede puede, la que no critica”.

En el mismo evento, los artistas Karol G y Peso Pluma fueron los grandes ganadores, llevándose cinco premios cada uno. Karol G triunfó en las categorías de Artista Premios Juventud Femenina, Girl Power, Mi Dance Track Favorito, Mejor Urban Track y Mejor Álbum Urbano. Peso Pluma, por su parte, ganó en La Mezcla Perfecta, Mejor Urban Track, Mejor Mezcla Urbana, Mejor Colaboración Regional Mexicana y Mejor Álbum Regional Mexicano.

La gala rindió homenaje al sello discográfico La Fania, muy reconocido por su contribución al género de la salsa durante 60 años. La emblemática Fania All Stars tuvo una presentación destacada en honor al aniversario del sello.

Shakira también se destacó al ganar el premio a Mejor Álbum Pop/Urbano por su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, su primer trabajo en siete años. Este reconocimiento llega en un momento donde la cantante barranquillera se prepara para una nueva gira que inicialmente incluirá fechas en Estados Unidos y Canadá, con posibles paradas en Europa y Latinoamérica en 2025.

Ryan Castro y SOG se llevaron a casa el reconocimiento a Mejor Mezcla Urbana por la canción Quema, mientras Camilo y Evaluna Montaner recibieron el premio a Mejor Tropical Mix por Plis. El cantante paisa Maluma también fue premiado junto a Carín León por Mejor Fusión Regional Mexicana con el tema Según Quién.