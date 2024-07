Reino Unido presentó su propuesta para certificar el nivel de inglés de los colombianos: examen es gratis

Oxford University Press tendrá un programa de certificación de inglés - crédito Getty Images

En el contexto actual, el dominio del inglés se ha convertido en una habilidad fundamental para el desarrollo personal y el progreso nacional. Sin embargo, Colombia enfrenta un panorama desafiante en este aspecto.

Según un estudio de Maple Bear, el 87% de los estudiantes colombianos se lamenta de no haber tenido la oportunidad de estudiar en un colegio bilingüe o recibir educación en un segundo idioma.

Esta carencia se refleja en las preocupantes cifras, ya que siete de cada diez colombianos presenta un nivel de inglés muy bajo. Sumado a esto, el 40% de los docentes en instituciones educativas del país no alcanza el nivel B1 en inglés, lo que dificulta aún más la enseñanza de este idioma en las aulas.

Para reducir las cifras, la embajada del Reino Unido en Colombia junto al Oxford University Press (OUP) inició su proceso de certificación de inglés B2 y C1 con el lanzamiento del Oxford Test of English Advanced, que sigue los estándares del Marco Común Europeo de Referencia (Mcer) y certificado por la Universidad de Oxford.

Este nuevo examen de nivel superior se une a la actual gama de exámenes de inglés de OUP, que incluye el Oxford Test of English y el Oxford Test of English for Schools.

George Hodgson, embajador del Reino Unido en Colombia, aseguró que aprender inglés tiene muchos beneficios para los colombianos - crédito Colprensa

En entrevista con Infobae Colombia, el embajador británico en Colombia, George Hodgson, afirmó que “este proyecto hace parte de una estrategia para fortalecer los aspectos educativos entre los dos países”. Además de estrechar los lazos, “permite el intercambio de culturas a través del idioma”.

En ese sentido, Hodgson dijo que es un examen adaptado a las necesidades de los colombianos, que permite a los estudiantes demostrar su fluidez en el idioma y desbloquear oportunidades académicas y profesionales a nivel global.

¿En qué consiste el examen?

Esta evaluación se ofrecerá sin costo alguno de manera virtual y durante todo el año para que los interesados se adapten a las competencias a evaluar como la lectura y la comprensión oral.

A propósito, Andrew Nye, director de Evaluación de OUP English Language Teaching, destacó la importancia de la rigurosidad en el desarrollo de estas pruebas, asegurando la calidad necesaria para cumplir con las normas más exigentes de evaluación lingüística.

“El conjunto de pruebas Oxford Test of English ha sido diseñado y desarrollado por OUP y un equipo de expertos independientes en educación, idiomas y evaluación a lo largo de varios años, prestando gran atención en cada fase para garantizar la fiabilidad, la precisión, la alineación con el Mcer y la calidad”, indicó.

El examen se podrá realizar en cualquier momento del año - crédito Europa Press

Igualmente, el embajador dijo que aunque la iniciativa busca incentivar el aprendizaje de inglés de los colombianos que, en su opinión, “tienen muchas ganas de saber inglés y relacionarse con el idioma”, se debe seguir trabajando para romper las barreras que predominan en el dominio de una segunda lengua.

Ante la situación, Charlotte Rams, profesora de inglés de Oxford University Press, señaló que mejorar el nivel de inglés de los colombianos es importante porque “en un mundo globalizado hablar inglés permite fortalecer el entendimiento entre culturas y acceder a nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas”.

En paralelo, el embajador señaló que desde la embajada están trabajando para mejorar sus programas y potenciar el aprendizaje del inglés. Además, aseguró que eliminaron la visa que solicitaba el Reino Unido para los colombianos que desean ir al país a trabajar y aprender del idioma.

En razón de lo cual, han impulsado un programa de becas para maestrías en cualquier universidad del Reino Unido, que son financiadas por el gobierno Británico con prelación para los colombianos que no habitan en las grandes ciudades.

“En próximas semanas vamos a ir viajando por todo el país explicando los requisitos de la convocatoria”, aseguró el embajador del Reino Unido en Colombia.