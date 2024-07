Fijan audiencia de medida de aseguramiento contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López por el caso Ungrd

Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López han dado información a la justicia colombiana con respecto al entramado de corrupción en la Ungrd - crédito Colprensa y redes sociales

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López, el ex subdirector de manejo de desastres Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación relacionados con el caso de corrupción que sacude a la entidad. Los tres investigados fueron imputados por concierto para delinquir, peculado por apropiación y en favor de terceros agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.

El proceso penal en contra de los tres implicados continúa y ya quedó establecida la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de medida de aseguramiento en su contra. La diligencia será el 7 de agosto a partir de las 9:00 a. m. y todas las partes tendrán disponibilidad del día completo para el desarrollo de la misma. La Fiscalía estaría buscando que los procesados sean privados de la libertad mientras se llevan a cabo las investigaciones y se define su situación jurídica.

Durante la audiencia, llevada a cabo en el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, Olmedo López recordó en la audiencia de imputación que está buscando acogerse a un principio de oportunidad que le permitirá adquirir beneficios jurídicos a cambio de la revelación de información. Esto, de hecho, funcionó como argumento para no aceptar los cargos.

“Me encuentro adelantando un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación y, en ese orden de ese acuerdo que se está adelantando, no me allano a los cargos”, sostuvo. Asimismo, reiteró su compromiso por atender todos los requerimientos de la justicia relacionados con el caso.

Por su parte, Pinilla también se abstuvo de aceptar la formulación de imputación del ente acusador, aclarando que revelará toda la información sobre el entramado. “Yo siempre he estado dispuesto a decir la verdad. A pesar de que temo por mi vida, porque son personas bastante poderosas, y estoy inmerso en un principio de oportunidad, yo no acepto cargos”, declaró el exfuncionario.

Por otro lado, el contratista Luis Eduardo López, conocido como El Pastuso, pidió disculpas por su participación en el entramado. “Reconozco que cometí un delito y pido perdón”. No obstante, su defensa aclaró que tampoco se allanaría a los cargos.

El juez indicó a los investigados que la aceptación de los cargos podría haberles beneficiado, en la medida en que tendrían derecho a una rebaja de la pena que se imponga en sus contras de hasta el 50%. Sin embargo, todos están en acogidos a la búsqueda de un principio de oportunidad, por lo que, aunque han confirmado a la opinión pública y a los entes judiciales que sí hicieron parte del escándalo, no lo aceptaron en la audiencia.

En ese sentido, los tres investigados no podrán enajenar bienes que estén sujetos a registro y que se encuentren a su nombre, lo que les impide vender o hipotecar dichos bienes inmuebles. También se incluye dentro de la prohibición la venta o prenda de vehículos (bienes muebles).

“En el evento de que ustedes decidan realizar actos de disposición sobre ese tipo de bienes en ese lapso de tiempo (seis meses), estarían desconociendo una prohibición impuesta por un juez de la República y podrían, eventualmente, estar incursos en el delito de fraude a resolución judicial”, detalló el juez del caso. La Fiscalía aseguró que, por ahora, no tiene claridad de los bienes que tendrían los tres implicados. Sin embargo, afirmó que sí cuentan con algunos que estarían sujetos a lo ordenado por el juez.