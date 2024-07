Yina Calderón dio su ‘opinión impopular’ sobre la relación de Ornella Sierra y Miguel Bueno: “La utilizaron”

Yina Calderón afirmó que utilizaron a Ornella Sierra para despegar la carrera de Miguel Bueno - crédito @joseluengotop/X

Yina Calderón ‘no tiene pelos en la lengua’ para expresar su opinión sobre temas de coyuntura nacional, especialmente los que tienen qué ver con figuras de la farándula criolla colombiana.

Calderón, que se hizo famosa por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, se dirigió a sus seguidores en redes sociales para dar a conocer su postura en relación con la pareja del momento: Ornella Sierra y Miguel Bueno, los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

La empresaria y DJ de guaracha dijo lo que piensan algunos usuarios de redes sociales: que la relación de la Barbie costeña y el hermano de Pipe Bueno hace parte de la “estrategia” para catapultar su carrera musical. La opita aclaró que no le cae mal barranquillera, sin embargo, no acostumbra a guardarse sus pensamientos.

Nueva canción de Miguel Bueno fue hecha para Ornella Sierra, por lo que algunos aseguran que su relación es puro "marketing" - crédito @joseluengotop/X-cortesía

“A mí esta niña Ornella me cae superbién, ustedes lo saben, la familia Bueno también me cae superbién, Pipe Bueno, su hermano también, pero siento y maldita sinceridad la mía, que utilizaron a Ornella para la carrera musical del chino, para los lanzamientos de sus dos últimas canciones, la verdad”, dijo textualmente Calderón.

Cabe recordar que, aunque no han oficializado su relación, Sierra se ha convertido en la musa de Bueno para componer y lanzar sus canciones. Precisamente, el 4 de julio, el paisa estrenó la canción Fan de tus Ojos, que rápidamente se convirtió en tendencia número uno en la plataforma YouTube y, más de dos semanas después de su estreno, la canción sigue figurando en las más escuchadas del país.

El video sería una inspiración de lo que ha vivido el paisa con la barranquillera desde que la conoció en el reality de famosos.

Ornella Sierra pidió que no le envié ‘hate’ a la ex de Miguel Bueno

Sierra y Bueno han tratado de llevar su relación de manera discreta para evitar comentarios negativos en redes sociales. Sin embargo, Carolina Pico Rios, exnovia de Bueno, ha sido objeto de constantes críticas y ataques por parte de seguidores de Ornella, conocida como la Barbie Costeña.

A propósito, la creadora de contenido rompió su silencio y publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, en el que hizo un llamado a sus seguidores a detener los ataques dirigidos hacia Carolina y a mostrar respeto hacia las mujeres. “Bebés, ustedes me han aprendido a conocer, ustedes saben que yo soy una persona que le huye al conflicto... cada vez que puedo me pongo en el lugar del otro”, dijo la mujer.

La influenciadora también expresó que lamenta la situación de Carolina y destacó que las comparaciones y comentarios negativos en redes sociales son innecesarios. “Obviamente, le deseo lo mejor porque ella, además, no me ha hecho absolutamente nada y han cogido a enviarle un montón de comentarios feos”, concluyó la exparticipante, y reconoció que, aunque no conoce personalmente a Carolina, no tiene razón para tenerle rencor.

Ornella Sierra envió un mensaje a sus fanáticos y ex de Miguel Bueno - crédito @OrnellaSierra/Instagram

El mensaje de la influenciadora tuvo un impacto positivo y Carolina respondió en la misma publicación, agradeciendo a Ornella por sus palabras de apoyo. “Orne, gracias por hablar, entre las dos nunca ha pasado nada malo y me gusta que promuevas el respeto, amo este mensaje que acabas de dar y habla mucho de ti”, escribió Carolina, mostrando su gratitud y deseos de conocerse pronto.

En la misma publicación, el mismo Miguel Bueno opinó al respecto: “Recuerden que detrás de cada pantalla hay personas…”.

Por su parte, los seguidores de la creadora de contenido no se hicieron esperar, aplaudiendo su sororidad con la modelo paisa. “Hicimos famosa a la persona correcta”; “el mejor ejemplo como Mujer y como persona 👏👏👏”; “Háganle caso a la niña y déjenla ser feliz 🥹💓 en este mundo necesitamos más personitas como orne ✨ te amo mi ornelita (sic)”, expresaron algunos fanáticos de la barranquillera.