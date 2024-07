Margarita Rosa de Francisco le saca en cara a Benedetti audios con Laura Sarabia

Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, cuestionó a Margarita Rosa de Francisco por comentarios contra la primera dama Verónica Alcocer - crédito @AABenedetti/X y @Margaritarosadf/X

Son muchas las reacciones de rechazo e indignación hacia Armando Benedetti, denunciado por presunta violencia física y psicológica contra su pareja, Adelina Guerrero.

Hay quienes piden que Benedetti abandone su cargo y se aparte de la vida pública, pues en menos de dos años ha sido protagonista de dos escándalos que han afectado la imagen del gobierno de Gustavo Petro.

Margarita Rosa de Francisco se sumó al rechazo generalizado contra el excongresista: “En cuanto a lo de Benedetti, no se necesitan pruebas sobre si el hombre agredió a su esposa o no. Basta recordar la manera como insultó y violentó a Laura Sarabia, su antigua colaboradora. La misoginia de ese señor es hasta pornográfica por lo explícita que ha sido. No merece ser embajador de nada y menos de este gobierno, expuso la actriz.

