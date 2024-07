Carolina Sanín se defendió de las críticas por insultar a pariente de la médica de la Javeriana que se suicidó: “Caí en la trampa”

La escritora se defendió de las críticas que recibió - crédito Redes sociales

En la mañana del miércoles 24 de julio, la escritora bogotana Carolina Sanín salió en su defensa luego de ser fuertemente criticada por el mensaje que publicó en sus redes sociales tras el insulto hacia una familiar de la médica residente de la Universidad Javeriana, Catalina Gutiérrez Zuluaga, que se habría suicidado como consecuencia de maltrato profesional.

Por medio de su cuenta de X, Sanín expresó: “Lean con cuidado, si quieren, la piedra del escándalo. Escribo una proposición sobre el suicidio”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La escritora continuó explicando que “Ella me escribe (no yo a ella) ‘Dígaselo a la mamá', volviendo personal y violenta la frase. Reacciono desproporcionada por la inculpación, y solo en ese momento dice ser pariente”.

La bogotana agregó en sus redes sociales que cayó en la trampa “por mi exceso”. “Pero, ojo, la trampa estaba tendida: ella esperó para declarar su ‘parentesco’ y empezó imputando violencia con el ‘Dígaselo a la mamá’, que no tenía que ver con lo que yo había dicho. Lo que importaba era recibir la afrenta y exponerla”, indicó en X.

La escritora dio la explicación en sus redes sociales - crédito @SaninPazC

En medio de su justificación, Sanín detalló que “y lo leo porque soy lectora. Es un mecanismo tan viejo como la humanidad: el chivo expiatorio. El doliente se siente culpable (injustificadamente), y entonces busca a la vez ser víctima de otro culpable (en este caso, yo, que por mis demonios me he convertido en chivo mundial)”, concluyó su explicación para las críticas que generó su mensaje.

De inmediato, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar; “‘volviendo personal y violenta la frase’ No. Aquí la única persona violenta desde el principio fuiste TÚ desde el momento en que invalidaste el sentir de una comunidad y una familia ante el suicidio de la estudiante diciendo que no hay culpables”; “que acaso ud no entiende que no solo es el hecho de llamarla bruta si no que dijo que el suicidio no tiene culpables, que habla señora en este caso si y fue la universidad con sus malos tratos o pq más se suicidó Catalina?”; “Ya , acepta que te equivocaste, errar es de humanos. Lo que pasa es que últimamente ya lo estás tomando de costumbre , abrazo”: fueron algunos de los mensajes.

La polémica

La polémica inició con la frase “un suicidio no tiene culpables”, publicada en la cuenta de X de Carolina Sanín. Una usuaria, identificada como María Pilar, le respondió: “Dígale eso a Pilar, la mamá de Catalina. De golpe le sirve de consuelo”. A lo que la escritora de Los niños respondió: “¿Le servirá de consuelo condenar a terceros?, ¿Así es como usted cree que se elabora un duelo? Bastante bárbara y bruta, usted”. Posteriormente, la cibernauta concluyó con: “Gracias, soy pariente de Cata”.

Carolina Sanín es confrontada por pariente de estudiante que se suicidó en Universidad Javeriana - crédito X

En otra publicación en sus redes sociales del domingo 21 de julio se hizo refercia al tema: “De lo más tremendo del mundo: el morbo desatado por un suicidio. Y se entiende que haya inquietud y desgarro, pero también es una oportunidad para la continencia y la reflexión. Y el respeto. Sobre todo por parte de terceros curiosos. Es bajeza usarlo como excusa para apedrear”.

Rector de la Universidad Javeriana habló del suicidio de Catalina Gutiérrez

El suicidio de la médica residente de la Universidad Javeriana, Catalina Gutiérrez, ha generado indignación en la comunidad educativa y médica a nivel nacional. En respuesta, la universidad ha anunciado una investigación para esclarecer los hechos que llevaron a la estudiante a tomar esta drástica decisión.

El rector de la Universidad Javeriana, el padre Luis Fernando Múnera, afirmó en una entrevista que están realizando acercamientos con los residentes para evaluar sus condiciones laborales. Múnera señaló que los estudiantes han reportado una sobrecarga en su horario, lo que ha afectado negativamente su salud mental. Además, mencionó que algunos docentes podrían estar involucrados en conductas de acoso o maltrato.

Rector Universidad Javeriana - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Universidad Javeriana

“Tuve una reunión con los residentes de cirugía y les pregunté cómo se encontraban. Ahí identificamos algunos problemas estructurales en la formación médica, que es exigente y estresante, con muchas presiones por atender pacientes. También manifestaron dificultades relacionadas con los tiempos de trabajo y descanso”, comentó el rector.

Múnera indicó que, en colaboración con el Hospital San Ignacio, están desarrollando estrategias para equilibrar el tiempo de trabajo y descanso de los residentes.