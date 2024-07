¿No se cansa de atacarme y de mentir?: fuerte rifirrafe entre Katherine Miranda y Gustavo Petro por la reforma agraria

Katherine Miranda y Gustavo Petro protagonizaron un fuerte debate en X por la reforma agraria- crédito Reuters y Desnudate con Eva/YouTube

La representante a la Cámara de Representantes Katherine Miranda volvió a defenderse del presidente Gustavo Petro, que en reiteradas ocasiones le dedicó varios mensajes en su cuenta de X, luego de que Miranda perdió la presidencia de la Cámara de Representantes frente a Jaime Raúl Salamanca, candidato que tenía el apoyo de la Casa de Nariño.

El cruce de trinos continúa entre los dos funcionarios, que se desenvolvieron en un debate por la propuesta del primer mandatario de realizar una compra exprés de tierras que permita acelerar la reforma agraria en el país y cumplir con los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con las extintas Farc.

El jefe de Estado respondió a una de las réplicas a su discurso en la instalación del 20 de julio, en particular, la del representante Óscar Campo del Partido Cambio Radical, que aseguró que no es el Congreso el que debería apostar por un fast track para implementar la paz, sino que ese mecanismo debe aplicarse a la ejecución del Gobierno.

Para el primer mandatario, el representante Campo no tuvo en consideración que su administración sí ha planteado normas al respecto. Sin embargo, las propuestas se hundieron en los debates del Congreso de la República.

El jefe de Estado aseguró que Katherine Miranda ayudó a hundir las propuestas para ejecutar la reforma agraria - crédito @petrogustavo/X

“Aquí el representante de la nación parece ignorar que todas las normas que podían hacer un fast track en el gobierno para hacer la reforma agraria se han caído, unas porque la congresista Katherine no las dejó discutir, otras porque las tumbó la Corte Constitucional”, señaló el presidente Petro.

Además, dijo que el Acuerdo de Paz de 2016 no se implementó al ritmo adecuado, porque el mismo Estado no lo permitió. Esta no es la primera vez que el jefe de Estado expone esta idea: “La declaración unilateral de Estado es una burla. Por eso, volveremos al Congreso a presentar el cambio de normas para cumplir el acuerdo. A su vez, indicó que “si no se aprueban, el Estado será responsable de uno de sus incumplimientos más graves e históricos: el incumplimiento con la paz”.

La congresista respondió a las pullas del presidente Petro - crédito @MirandaBogota/X

En respuesta a las declaraciones del presidente de la República, en su cuenta de X, la congresista señaló: “¡Ay presidente Gustavo Petro ¿No se cansa de atacarme y de mentir?”, haciendo referencia a lo mencionado sobre el fast track y la reforma agraria.

La representante a la Cámara también aprovechó para decir ” yo denuncié su artículo de expropiación exprés a la opinión pública, y usted y su ministra negaron su autoría. NUNCA la presentaron formalmente ante el Congreso.” Incluso, le propuso al presidente discutir con ideas claras y sin agresiones: “Demos el debate de la necesaria Reforma Agraria, pero con más argumentos que ataques”.

¿Cómo funcionará la nueva propuesta del presidente Petro para cumplir con la reforma agraria?

La reforma agraria busca cumplir con la establecido en el Acuerdo de Paz de 2016 - crédito Andina

Para cumplir con la reforma agraria y garantizar la redistribución de tierras, el Gobierno nacional tiene como principal apuesta modificar la manera en la que el Estado compra y da las parcelas destinadas a los campesinos y víctimas del conflicto armado.

Esta estrategia incluye cambios estructurales en la Agencia Nacional de Tierras (ANT). De acuerdo con el presidente de la República, esta institución, encargada de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural, se convertiría en una organización estatal dedicada a estructurar proyectos productivos por medio de créditos y a ser responsable de la formalización de títulos de propiedad.

El director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que están preparados para iniciar el proceso. “Entendemos la tierra como la primera etapa en este camino, pero debemos consolidar este programa con más proyectos productivos, créditos y el renacer del campo”, agregó.