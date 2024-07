Estrategia antioqueña para no pasarse en el metro mientras se está dormido se hizo viral: “Me bajo en Estadio”

Cientos de colombianos tienden a quedarse dormidos en el transporte público producto del cansancio que genera la jornada laboral - crédito Colprensa

Es muy común que en los diferentes sistemas de transporte público, no solo de Colombia, sino de todo el mundo, las personas aprovechen uno que otro momento que se les presente para dormir unos cuantos minutos.

No es para menos; aspectos como la carga laboral, el estrés, complicaciones de salud, entre otros, generan que sea inevitable cerrar los ojos como una forma de asimilar el descanso cuando se está sentado en espacios de tal índole. Sin embargo, llevar a cabo este tipo de prácticas podría ser perjudicial en algunos casos.

Y es que al quedarse dormido/a, quienes disfrutan de ese momento corren el riesgo de pasarse de estación o parada – dependiendo del sistema de transporte público – lo que podría generar tardanzas y contratiempos en sus respectivas rutinas.

No obstante, en Medellín, un ciudadano dio a conocer una estrategia que tiene el único fin de que episodios de tal índole no se registren en la ciudad, así como en todo Colombia.

Según se observa en un video que compartió el concejal medellinense Alejandro Arias, él mismo se subió al metro de la capital antioqueña con un cartel que decía: “Me bajo en Estadio”. Esto, haciendo referencia a la estación a la que supuestamente se dirigía.

El concejal sostenía un cartel en el que decía en qué estación se bajaría - crédito @alejotedaunconcejo/ TikTok

Lo curioso del caso es que una vez dentro del sistema de transporte público, el cabildante simuló estar completamente dormido, eso sí, sosteniendo el cartel para que los demás usuarios lo pudieran ver claramente.

La persona que grababa la escena pudo registrar como algunas personas miraban al sujeto con curiosidad ante la novedosa situación. Sin embargo, el “experimento” resultó exitoso para el cabildante.

Algunas de las personas que estaban a su alrededor se percataron de lo que decía el cartel y procedieron a despertarlo justo cuando el metro se aproximaba a la estación a la que este hacía referencia.

De hecho, el cabildante, simuló estar “profundo” debido a que algunas de las personas que le colaboraron tuvieron que avisarle en repetidas ocasiones hasta que este se “despertó”.

Apenas Arias abría sus ojos, este mostraba sorpresa, no sin antes regalarle un chocolate a quienes optaron por ayudarlo.

Concejal dio a conocer estrategia para quienes se quedan dormidos en el transporte público - crédito @Alejotedaunconcejo/ TikTok

La situación generó cientos de comentarios positivos en los que los colombianos resaltaron la empatía de quienes quisieron despertar al cabildante, así como la calidad de los antioqueños que, para muchos, representan una cultura marcada por la amabilidad y el buen trato.

“Acabo de llegar de medellín (soy costeño) y la amabilidad de los paisas no tiene comparación dios mío que gente más amable💛💙❤️”, “Quiero irme a vivir a Medellín 🥺🥺🥺 soy rola y la verdad estoy un poco cansada de la poca empatía y desconfianza con la que vivimos en Bogotá”, “Cuando llegue a Medellín no tenía cívica, estaba en X estación y le dije a alguien q me vendiera un pasaje, la señora me lo termino regalando y no me acepto el dinero, me sorprendió, fue muy amable”, fueron algunos de los comentarios.

Hombre había instalado una hamaca en el Metro de Medellín

Y es que este caso se registra meses después de que un ciudadano colgó una hamaca de los pasamanos de uno de los trenes del Metro de Medellín para viajar acostado hasta su destino.

Una persona instaló una hamaca en pleno metro de Medellín - crédito Redes sociales

El pasajero abordó la línea desde Exposiciones con destino al sur del Valle de Aburrá, se abrió espacio entre los pasajeros que para esa hora ya iban varios de pie y, sin importarle incomodar a los demás usuarios, colgó rápidamente la hamaca y se acostó.

Algunos usuarios lo miraron con incredulidad y otros con indignación. Incluso algunos le manifestaron que eso no estaba permitido, pero sin atender a los reparos y en medio de las risas, el usuario se recostó cómodamente para disfrutar del viaje dormido.