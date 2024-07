Enrique Peñalosa respondió propuesta del presidente Petro para recuperar el sistema férreo del país: “Sigue hablando paja”

Enrique Peñalosa critica la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre la recuperación del sistema férreo en Colombia, cuestionando la viabilidad financiera y la falta de estudios adecuados - crédito Colprensa / Presidencia

El mandatario Gustavo Petro Urrego anunció en su perfil de X varios proyectos de infraestructura, como la revitalización del tren y su conexión de Bogotá con Zipaquirá y el Carare.

El presidente destacó la necesidad de construir una línea férrea entre Villavicencio y Puerto Gaitán, y de fomentar la agricultura en la altillanura en vez de en la selva. También mencionó la propuesta de un tren interoceánico y la restauración del cable aéreo que conectaba Manizales con Mariquita.

Ante todos esos planes del Gobierno, el exalcalde Enrique Peñalosa le respondió dudando de la viabilidad de los proyectos que mencionó.

“Petro sigue hablando paja”, dijo Peñalosa, que ha demostrado en su cuenta X su descontento con la gestión de Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El jefe de Estado mencionó varias veces la revitalización del sistema ferroviario nacional, proponiendo recientemente un tren transoceánico. En el pasado, también propuso en diversas ocasiones la idea de un tren elevado que conecte Buenaventura con Barranquilla.

“Recuperar el tren, ligar a Bogotá al tren por Zipaquirá y el Carare, construir la línea Villavicencio/Puerto Gaitán y abrir la altillanura, en vez de la selva, a la agricultura, lograr el tren interoceánico, y ¿por qué no?, recuperar el cable más grande del mundo: Manizales/Mariquita. Muy brutos los presidentes que decidieron acabar el sistema férreo, el mundo de la crisis climática necesita de trenes eléctricos. Colombia no se puede sostener a punta de tractomula a diésel”, comentó el primer mandatario en una publicación en su cuenta de X.

Gustavo Petro habla del sistema férreo en Colombia y de recuperar varias de sus rutas - crédito @petrogustavo

Ante estos comunicados del presidente Petro, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa lanzó fuertes críticas, cuestionando la viabilidad de sus proyectos ferroviarios. Según Peñalosa, no existen los recursos necesarios ni estudios previos para llevar a cabo estas iniciativas, y considera que la izquierda petrista prefiere a un presidente que solo se dedica a hablar, hacer nombramientos inapropiados y no ejecutar acciones concretas.

Peñalosa también cuestionó el avance de la obra de soterramiento de la autopista sur en Soacha, proyecto del que, según él, tanto habló Petro junto a Gustavo Bolívar. Señaló que la falta de progreso de esta obra convierte la situación en una “comedia”, a pesar de ser “una tragedia para el país”.

“Petro sigue hablando paja, no solo no hay recursos para esos proyectos, sino que ni siquiera hay algo parecido a un estudio. Pero a la izquierda petrista le encanta un presidente que habla, agrede, nombra incompetentes y no hace nada... pero habla y habla. ¿Cómo va la obra del soterramiento de la AutoSur en Soacha de la que tanto hablaron usted y su genial ejecutivo Gustavo Bolívar? Si no fuera trágico para nuestra Colombia, sería una comedia divertida”, opinó Peñalosa en su mensaje.

Enrique Peñalosa cuestiona los planes del presidente Petro para recuperar el sistema férreo de Colombia - crédito @EnriquePenalosa

En relación con el tema, en una reciente declaración sobre la recuperación del transporte ferroviario en Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció a principios de julio su propuesta de realizar una consulta popular en la región del Darién para que sus habitantes decidan sobre la construcción de un tren transoceánico. El anuncio se hizo en el corregimiento de Domingodó, Chocó, durante la inauguración de la Junta de Internet-Comunidad de Conectividad.

Por otro lado, la anterior no fue la única crítica que ha hecho Enrique Peñalosa recientemente al presidente de la República, pues de igual manera realizó una publicación en la que cuestionó tanto las disculpas que dio el jefe de Estado por el caso de corrupción de la UNGRD como por haber utilizado una guayabera en el desfile militar del 20 de julio.

“Las disculpas de Petro para haber llegado dos horas tarde al desfile del 20 de julio, con una ropa inadecuada (quién sabe de dónde venía) a echarse en una silla, son ridículas. Con sus ínfulas descomunales, se siente con derecho a irrespetar a nuestros uniformados que arriesgan sus vidas por todos nosotros en las selvas y a todos los colombianos”, dijo el político en su cuenta de X.

Enrique Peñalosa cuestionó al presidente Gustavo Petro por su guayabera en el desfile del 20 de julio - crédito @EnriquePenalosa