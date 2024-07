Venezolana fue asesinada en Girón por su pareja, que le propinó varias puñaladas: “No la dejaba salir”

La víctima fue identificada como Yaisbely Andrea Ibargüen Molina, sus vecinos intentaron ayudarla, pero ya había fallecido cuando entraron a la casa - crédito Colprensa

Yaisbely Andrea Ibargüen Molina, de 28 años, se convirtió en el nuevo rostro de la violencia de género en el territorio nacional. La mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja sentimental, con quien tenía un hijo.

La pareja compartía una vivienda en el municipio de Girón, ubicado en Santander, pero en la noche del domingo, la pareja sostuvo una fuerte discusión que terminó en agresión física, pues el criminal tomó un cuchillo y la apuñaló en al menos seis oportunidades en diferentes partes de su cuerpo.

Las autoridades, por medio de un reporte oficial, dieron a conocer que los vecinos del sector se alertaron ante los fuertes gritos, por lo que una de las habitantes del sector ingresó a la habitación para rescatar a la ciudadana venezolana, pero ya era demasiado tarde. Al ver que los vecinos ingresaron la casa, el agresor huyó.

“Una testigo ingresó hasta la pieza donde pernoctaba la víctima y observó al agresor, compañero sentimental de la víctima, con un cuchillo en la mano con rastros de sangre. El victimario, al verla a ella, se tiró por el techo y huyó del lugar con rumbo desconocido”, se lee en el informe policial.

Miembros de la Sijín de la Policía Nacional están averiguando la situación - crédito Sergio Acero/Colprensa

Los hechos ocurrieron sobre las 7:30 p. m. del domingo 21 de julio de 2024, en el momento en el que la pareja se encontraba en su hogar y hay alerta por el paradero del agresor, por lo que las autoridades pidieron a los ciudadanos que entregaran cualquier información que conduzca al paradero del sujeto, mientras que incrementan las labores de búsqueda.

Incluso, se confirmó que los vecinos trasladaron a la mujer durante algunas cuadras, hasta que se encontraron con uniformados que la llevaron al hospital de Girón, donde el equipo médico confirmó que ingresó sin signos vitales.

En medio de las averiguaciones correspondientes, la Policía está adelantando las respectivas entrevistas a los allegados de la víctima. Una de ellas es Michel Martínez, amiga personal de la víctima, que declaró que esta no era la primera vez que el sujeto agredía a la mujer.

La víctima mortal de este ataque tenía cuatro hijos, uno de ellos con el agresor - crédito Colprensa

“Era extremamente celoso, la celaba mucho. Nunca me dijo que tuvieran peleas de golpe o eso, pero no la dejaba salir y poco la dejaba trabajar, cuando ella siempre trabajó por su cuenta”, explicó en su diálogo con el medio local Vanguardia, generando alerta porque la mujer no habría denunciado estos hechos.

Asimismo, se dio a conocer que la pareja ya llevaba cuatro años de relación y que empezó a salir después de que ella se mudara desde el estado Lara, en Venezuela, hasta Colombia; allí lo conoció y poco tiempo después ella quedó embarazada.

Los planes de la víctima

La mujer asesinada por su compañero sentimental tenía pensado irse a Estados Unidos de forma ilegal junto con su amiga Michel, tal vez, huyendo de las restricciones de su pareja y las agresiones a las que, presuntamente, había sido sometida desde hace muchos años.

Hasta el momento, no se tiene reporte de que la víctima reportara la situación de violencia en su hogar - crédito Colprensa

“Ella tenía un hijo con este señor y otros tres con otro hombre, aunque a cargo solo el mayor. Ya habíamos hablado de irnos y eso, pero yo me tuve que adelantar. Ayer en la tarde (el domingo 21 de julio) me preguntó si el Darién estaba cerrado, yo le dije que no. Sus dos hermanos le decían que se viniera para que estuvieran los tres y salieran adelante”, explicó su amiga.

Los menores de edad quedaron desamparados, por lo que los amigos y familiares de la joven alzaron su voz para que este acto no quede impune. Piden a la justicia que se adelanten las investigaciones a que haya lugar para encontrar a Keily Peinado, como fue identificado el presunto agresor.