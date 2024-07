Video: Karol G se conmovió hasta las lágrimas, por ovación que duró más de 3 minutos en Madrid

Carolina Giraldo, conocida mundialmente como Karol G, recorrió un camino lleno de desafíos desde sus primeros días - crédito Orlando Barría/EFE

La estrella de la música urbana, Karol G, deslumbró la noche madrileña al hacer historia como la primera artista en llenar cuatro veces consecutivas el icónico estadio Santiago Bernabéu. Este logro monumental no solo resalta su extraordinario talento y carisma, también su notable habilidad para establecer una conexión profunda con su audiencia.

Durante una de estas memorables actuaciones, Karol G recibió una ovación de pie que se prolongó por tres minutos completos, un gesto que la conmovió hasta las lágrimas. Esta muestra de cariño del público es un testimonio del impacto que la cantante colombiana ha tenido en la escena musical internacional.

El éxito de Karol G no es solo resultado de su talento innato, también de su inteligencia para aprovechar las oportunidades. Agustín G. Cascales, DJ y cronista musical, destacó en una entrevista con EFE: “Es evidente que el timing ha sido fundamental para que vendiese sin aparente esfuerzo cuatro Bernabéus. Siempre está en el lugar adecuado en el momento clave. Y sabe aprovechar cada momentum que se le brinda, o que ella provoca, con éxito”.

Carolina Giraldo, conocida mundialmente como Karol G, recorrió un camino lleno de desafíos desde sus primeros días. Su debut en el concurso The X Factor fue marcado por el rechazo inicial. No obstante, su perseverancia la llevó a lanzar en 2023 el álbum Mañana será bonito, que no solo consolidó su posición en la industria, también le trajo múltiples galardones en los Latin Grammy y el reconocimiento de Billboard como Woman Of The Year.

Víctor Sánchez, director de la agencia El Poder De Tu Música, recordó un momento crucial para la carrera de Karol G: “Cuando ya no quería seguir sufriendo porque no alcanzaba el éxito, su padre hipotecó su vida para cumplir el sueño de su hija”.

El impacto de Karol G va más allá de los escenarios. Sus fans en las redes sociales llenaron de elogios y emoción tras cada concierto en Madrid. Un seguidor escribió en la red social X: “¡Increíble los más de tres minutos de aplausos a la bichota, KAROL G, en el Santiago Bernabéu! Madrid se ha caído por unos minutos ¡Brutal!”, acompañando su comentario con un video del emotivo momento.

No paran los elogios: “La Taylor Swift de Latinoamérica”

Borja, muy conocido en España y reconocido por su nominación en los Latin Grammy como nuevo artista por su álbum Rimas del verbo amar, se sumó como uno de los teloneros en los conciertos de la ‘bichota’. El público español mostró gran aprecio por su talento.

El cantante, en una entrevista, expresó su profunda admiración por Karol G y la comparó con la famosa estrella mundial Taylor Swift, con las siguientes palabras: “Karol G es la Taylor Swift latinoamericana. Va a hacer cuatro Bernabéus y es una barbaridad, por ahora nadie lo ha hecho. Es una bestia. Es una de las artistas más grandes del mundo”, aseguró el artista antes del show. “Es una artistaza y una crack. Me emocioné y lloré mucho porque al final uno está aquí peleando por la vida. En definitiva, es un sueño”, añadió Borja.

Es importante mencionar que Karol G se ha consolidado como una de las figuras más prominentes a nivel internacional, gracias a su desempeño excepcional en la industria musical, especialmente en el género urbano.

La cantante tiene programadas otras tres actuaciones en Madrid, España, los días 21, 22 y 23 de julio. Estos conciertos se esperan con gran anticipación por parte de sus seguidores, que la admiran por su talento, a su vez que, por su apoyo a nuevas promesas musicales, como es el caso del telonero español, Borja.