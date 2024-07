Petro saca pecho con marchas campesinas y llama a defender la reforma agraria

Petro defiende reforma agraria - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El presidente Gustavo Petro compartió un video de una manifestación de ciudadanos a favor de la reforma agraria, tema de conversación en el gabinete presidencial, pues la actual ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, tiene como misión adelantar este proceso.

“Aunque no fueron transmitidas, éstas son las marchas campesinas por la reforma agrarias del 20 de julio. Las de Sucre y Córdoba, épicas. Ahora hay que articularlas a todo el movimiento campesino a nivel nacional. La juntas de acción comunal veredales pueden y deben juntarse a este esfuerzo. En Colombia no se puede abrir paso una nueva burla, burla que ya lleva dos siglos, a una reforma agraria de verdad. No haber hecho la reforma agraria nos condujo no solo a ser el país más desigual del mundo sino al atraso económico y a la violencia permanente. La reforma agraria es la Paz”, señaló el presidente en su cuenta de X.

Añadió que “este grito debe ser tomado en cuenta, porque sonará cada vez más fuerte. A todas las ramas del Estado, esta vez no se puede burlar la reforma agraria. La reforma agraria es el Estado social de Derecho, destruirla no es más que pensamiento arcaico feudal”.

Petro, la reforma agraria y la paz

En varias intervenciones y pronunciamientos, el presidente Gustavo Petro se ha referido a lo que considera una necesidad de implementar una reforma agraria que, entre otras cosas, daría cumplimiento al primer punto del Acuerdo del Teatro Colón, firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el entonces secretariado de las Farc-EP, en 2016.

Señaló que el principal mecanismo para contrarrestar la violencia en los campos de Colombia es dándole absoluto cumplimiento al texto firmado en el Teatro Colón, cuyo punto principal es una reforma agraria integral.

“Mi gobierno ha llevado a cabo un mecanismo de reforma agraria pacífica con compras voluntarias de tierras, pero es insuficiente para cumplir con el punto uno del acuerdo de paz”, expuso.

Alertó que, de no cumplirse el acuerdo, podrían darse consecuencias sociales indeseables. Por eso, hizo un llamado a la oposición:

“Ahora hay un ataque contra esta reforma agraria para impedirla. Tendría consecuencias impredecibles esta acción de la oposición. Espero que reflexionen”.

Añadió que “la reforma agraria es el punto uno del acuerdo de paz. Es una declaración unilateral del Estado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y es un punto esencial del programa de gobierno y el plan de desarrollo”.

Fue insistente en que la sociedad civil y las comunidades rurales de Colombia deben participar activamente de este proceso: “Los comités locales de reforma agraria deben organizarse en todo el país y construir la democracia y la paz en los campos de Colombia”.

Al anunciar la llegada de Martha Carvajalino al Gobierno lo primero que refirió fue la reforma agraria, dando a entender que esa será la prioridad de la cartera rural. En dos años que le quedan de Gobierno, Petro defenderá a capa y espada las reformas, como lo han indicado varios expertos de cara al segundo tiempo de Petro en el poder.

“Agradezco a la doctora Jennifer Mojica su colaboración con el campo colombiano y el movimiento campesino. Las manos del azadón sabrán querer la mujer que los acompañó. La tarea será continuada por la doctora Martha Carvajalino quien impulsará la reforma agraria y un campo productivo con justicia social”, escribió.

En otro pronunciamiento referente al 20 de julio, el mandatario agregó:

“Ayer 20 de julio, grito de libertad, la oposición fracasó en su movilización social, salieron fueron las campesinas y campesinos a exigir una reforma agraria; en las calles, salió el pueblo a felicitar a los jóvenes de un ejército del pueblo en donde muchas mujeres comandaron los regimientos de desfile. Armas, mujeres y pueblo, una nueva base de la protección de la nación”.