Otro defensor de derechos humanos en Antioquia fue asesinado

El hombre recibió amenazas desde el 2019 - crédito archivo Colprensa

Un nuevo hecho de violencia se produjo el 20 de julio de 2024 en Sonsón, Antioquia, pues fue asesinado Rubén Antonio Jaramillo, líder fundador y defensor de los derechos humanos de la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia. Por otro lado, el hombre fue fundador y líder de la Asociación de Pequeños Mineros Castellanos del Norte de Antioquia en los municipios de San Andrés de Cuerquía y San José de la Montaña.

Los hechos ocurrieron en la vereda Caunzal Alto del corregimiento Rioverde de los montes, donde fue encontrado el cuerpo de Jaramillo con impacto de bala. Las autoridades, de momento, no se han pronunciado al respecto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia denunció la muerte del hombre en un comunicado, donde rechazó el acto de violencia. “Rubén dedicó su vida a la causa de los pequeños mineros y campesinos, siendo también fundador y líder de la Asociación de Pequeños Mineros Castellanos del Norte de Antioquia, en San Andrés de Cuequia y San José de la Montaña”.

De acuerdo con el documento, la víctima había sufrido amenazas y desplazamientos desde el año 2019, abandonando su anterior lugar de residencia en San Andrés de Cuerquia (Norte de Antioquia). Jaramillo recibió protección del Estado colombiano gracias a la Unidad Nacional de Protección.

Nuevo homicidio a defensor de derechos humanos en Antioquia - crédito @AscatNa/X

“La pérdida de Rubén deja un vacío inmenso en nuestras comunidades y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar junto a él. Su dedicación y coraje han dejado una huella imborrable y su legado de lucha por los derechos humanos continuará inspirándonos a todos. En estos momentos de dolor, sus compañeros de lucha y amigos, extendemos nuestras más sinceras a su familia. Exigimos a las autoridades que se haga justicia y se proteja a aquellos que, como Rubén, arriesgan su vida en defensa de los derechos fundamentales de los más vulnerables. Rubén Jaramillo Cadavid vivirá siempre en nuestra memoria y en cada esfuerzo que hagamos por construir un futuro más justo y humano”, concluyó la entidad.

En lo que va del 2024 se han registrado 92 líderes asesinados, 15 de esos casos ocurrieron en Antioquia.

En lo corrido del presente año, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos recibió 98 denuncias de homicidios a líderes sociales o defensores de derechos humanos en Colombia. De estos casos, 27 ya fueron confirmados, y otros 34 se encuentran en camino de verificación.

De las denuncias, tres víctimas son mujeres y 24 hombres. Mientras que en los casos que ya se encuentran en proceso de verificación, 6 son mujeres y 28 hombres.

En Huila, la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette Rivero, reflejó su preocupación por la expansión de los grupos armados en esa zona del país.

92 líderes asesinados en 2024 - crédito archivo Colprensa

“Estamos preocupados por las afectaciones a los derechos humanos generadas por grupos armados no estatales que tienen presencia y que han expandido su presencia en este departamento. En particular, nos preocupa el reclutamiento infantil, las amenazas que sufren las personas defensoras de derechos humanos, pero en particular los miembros de las Juntas de Acción Comunal y los líderes y lideresas indígenas amenazadas por la presencia de grupos armados no estatales que tratan de controlar a la población civil”, dijo.

“Esperamos que las negociaciones del gobierno con actores armados que tienen presencia en este departamento surtan efecto y exigimos y demandamos a los grupos armados no estatales respetar a la población civil que merece tranquilidad, protección de la vida y del medio ambiente”, agregó.