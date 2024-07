Disidencias de ‘Iván Mordisco’ ahora marcan vehículos para mostrar su poder: “Somos civiles igual que ustedes”

Buses y vehículos particulares fueron afectados - crédito Facebook

El 16 de julio, el ministro de Defensa Iván Velásquez confirmó que se había extendido el cese al fuego con los bloques de las disidencias que estén comandadas por Calarcá, confirmando con ello los rumores que existían sobre rupturas al interior del Estado Mayor Central (EMC).

De esta forma, las Fuerzas Militares continuarán combatiendo contra las estructuras encabezadas por Iván Mordisco, que representan el 60% del EMC, que tras conocer la decisión del Estado emitió una amenaza contra la realización de la COP 16 en Cali.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sumado a esto, en los municipios de Balboa y Argelia, Cauca, han denunciado que el grupo guerrillero ha realizado múltiples acciones con las que buscan demostrar que tienen el poder en la región.

En videos que se han vuelto virales en redes sociales, ciudadanos mostraron a sujetos armados que se identificaron como miembros del frente Carlos Patiño, que se tomaron una vía principal de la vereda El Filo para marcar vehículos con aerosoles.

Los guerrilleros se identificaron como miembros del frente Carlos Patiño - crédito Facebook

En una de las grabaciones, se observa que los sujetos armados hicieron bajar de sus vehículos a los ciudadanos para indicarles los argumentos por los que estaban marcando sus automotores, siendo uno de los guerrilleros el que tomó la vocería en ese momento.

“Somos civiles igual que ustedes, lo único que nos diferencia es esto (señala su arma) y los pensamientos que tenemos de nuestra lucha revolucionaría por una Colombia justa, por una paz con justicia social”, fueron las palabras del integrante de las disidencias.

Esta no es la primera vez que el Estado Mayor Central tiene comportamientos de esta índole en el Cauca durante las últimas semanas, puesto que el 15 de julio se registraron denuncias en Argelia por la marcación de viviendas.

De acuerdo con los pobladores de la zona, luego de un enfrentamiento contra la Segunda Marquetalia, los miembros del EMC decidieron escribir el nombre del frente al que pertenecen como un símbolo de triunfo.

Guerrilleros marcaron vehículos particulares en el Cauca - crédito Colprensa/Facebook

Ante este tipo de situaciones, usuarios en redes sociales no solo compartieron estos videos, sino que expusieron su frustración por el momento que se vive en el país con el nuevo auge del conflicto armado.

“En otro tiempo Petro exigía la renuncia del ministro de defensa”, “El “ejército del pueblo” haciendo daño al pueblo” o “Los dueños de los carros no tienen culpa de nada, pero me imagino que el presidente no saldrá a reprochar esto como si con otras cosas”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Ahora hay tres disidencias en Colombia

Con el comienzo del quinto ciclo de diálogo entre el Estado y los hombres de Calarcá, se confirmó que ahora el Estado Mayor Central se encuentra dividido, por lo que, tras la firma del proceso de paz en 2016, ahora son tres disidencias las que han vuelto a empuñar las armas.

Junto a las estructuras de Iván Mordisco y Calarcá, que se separaron debido a que este último mantiene su idea de entablar un diálogo con el Estado, lo que ya ha sido rechazado por Mordisco en más de una oportunidad.

“Para ir aclarando las confusiones que hay, no es una lucha que vamos a formar contra ellos y que jamás vamos a empuñar un fusil para disparar contra ellos, creyendo que no son guerrilleros… Precisamente lo que hicimos fue haciendo uso de los documentos que por ejemplo las Farc no es de nadie, las Farc son un colectivo guerrillero que se rige a través de unos documentos y una dirección de mando que serían la guía”, indicó Calarcá sobre su apartamiento de Iván Mordisco.

En tercer lugar se encuentran los miembros de la Segunda Marquetalia, que son liderados por Iván Márquez, con el que los integrantes del EMC tienen diferencias debido a que aseguran que en la negociación del 2016 los utilizó.