Cambio Radical publicó una foto del ministro de Salud aparentemente durmiendo durante el discurso de Gustavo Petro

Durante la apertura de la nueva legislatura, el presidente Gustavo Petro causó controversia al declarar que su gobierno ha tomado medidas efectivas que coinciden con sus promesas electorales. Petro subrayó que estos logros se han alcanzado pese a la controversia de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucró desvío de fondos y manipulación de contratos, afectando al exdirector de la entidad, Olmedo López.

Dichas palabras por parte del primer mandatario colombiano generaron todo tipo de reacciones. En el caso del partido de oposición Cambio Radical, hicieron una publicación en su cuenta oficial de la red social X, mencionando las risas de algunos congresistas y publicaron una foto en la que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, estaría durmiendo durante el discurso del jefe de Estado.

Y es que, en dicha publicación, la colectividad contraria al Gobierno nacional calificó el discurso del jefe de Estado como “vano”, además de dar a entender que lo único que despertó al jefe de la cartera de Salud fueron las risas que se escucharon cuando el primer mandatario comentó que su administración era “eficiente”.

“Cómo sería de vano el discurso de Petro en la instalación del Congreso hoy #20deJulio, que solo la carcajada general del salón cuando dijo que su gobierno ha sido “eficiente” sacó al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, de su sueño #NoMásBlaBlaBla”, comentó Cambio Radical en su cuenta oficial de X.

Cambio Radical criticó el discurso del presidente Gustavo Petro en el Congreso - crédito @PCambioRadical

En ese sentido, la representante a la Cámara perteneciente al partido antes mencionado, Carolina Arbeláez de igual manera compartió la foto del ministro con los ojos cerrados y comentó por medio de su cuenta de X que “Yo se que es muy aburridor escuchar tanta mentira de su jefe. Despierte Ministro que la salud está en crisis”. De hecho en otra publicación sobre el mismo tema Arbeláez dijo que “El Gobierno más eficiente de todos los tiempos”.

Y es que, en su discurso criticado por la oposición, el primer mandatario colombiano dijo que “En medio de las turbulencias de los Olmedos, esto ha sido un elixir y un oasis, porque, de alguna manera, y tengo que decirlo, el Gobierno ha sido eficiente”.

Carolina Arbeláez también comentó la foto en la que el ministro de Salud estaría durmiendo - crédito @kroarbelaez

Asimismo, mencionó que ciertos avances se centran en disminuir la pobreza y la desigualdad social, aspectos que valoró como cruciales dado que la desigualdad constituye uno de los problemas más serios del país. “Lo que me tiene hablando en este pupitre es la promesa que hicimos a la sociedad colombiana: disminuir pobreza, disminuir inequidades, injusticias, desigualdad, ese es nuestro programa”, comentó.

Según el mandatario, en 2023 Colombia logró disminuir la cantidad de personas viviendo en pobreza, a pesar de estar en medio de un estancamiento económico que, según las expectativas, presagiaba resultados desfavorables en este ámbito. “Sacamos 1.600.000 personas de la pobreza monetaria y sacamos 1.120.000 personas de la pobreza extrema. Me siento orgulloso, y ustedes que nos han acompañado deberían sentirse orgullosas y orgullosas, porque es así como se construye la patria y la Nación”.

En su discurso, hizo referencia al expresidente Iván Duque, afirmando que dejó al país con un índice de pobreza del 36%. Señaló que esta cifra se logró reducir en solo un año de gobierno, entre 2022 y 2023. Explicó que, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la reducción de la pobreza se debió en un 80% a los ingresos laborales de los colombianos.

En esta línea, afirmó que el incremento significativo del salario mínimo fue crucial para alcanzar esa reducción. Sin embargo, censuró que Colombia se destaque por tener una de las jornadas laborales más largas por semana, mientras paradójicamente se mantiene como uno de los países con menor productividad.

“No fue sino porque aumentamos el salario mínimo, no fue sino porque disminuimos el ascenso de los precios de los alimentos, no fue sino porque insuflamos capital a la economía popular, que no se mide en ingresos laborales, pero en el Dane sí aparece así, es eso lo que derrumbó la pobreza en Colombia en un 10%”, agregó Gustavo Petro.

