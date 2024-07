Franko Bonilla se ganó el “cachete” de Jorge Rausch: esta fue la preparación que descrestó y generó controversia

Franko Bonilla se salvó de la eliminación - crédito @MasterchefcelebrityColombia/Instagram

El icónico “cachete” que el chef Jorge Rausch le hace a las celebridades que, a su gusto, ‘se lucen’ en sus preparaciones en MasterChef Celebrity Colombia, generó una fuerte controversia en redes sociales, pues consideran que el autor del plato elogiado no era merecedor de dicha distinción.

En la emisión del capítulo 25, los participantes debían competir por salvarse para así evitar estar en el reto de eliminación. El desafío resultaba aparentemente sencillo: preparar un perro caliente o hamburguesa que evocara los recuerdos del pasado de cada concursante.

Franko Bonilla ha sido criticado por su falta de habilidades culinarias - crédito @FrankoBonilla/Instagram

Fueron Alejandro Estrada, Ilenia Antonini y Roberto Cano, ganadores del pin de inmunidad, los encargados de designar a cada cocinero la preparación que le correspondía. En ese sentido, Estrada fue el encargado de conceder que preparación haría Franko Bonilla, un participante que precisamente no se ha destacado por sus habilidades culinarias en el programa. A él quien le correspondió cocinar un perro caliente. Esto no hubiera generado polémica de no ser porque, en el caso del popular hot dog, era un requisito indispensable que preparara desde cero la salchicha, algo que le agregaba dificultad al plato.

Incluso, Bonilla reaccionó a la decisión de su compañero: “Yo creo que dentro de ese impasse que hubo entre él y yo hace unos retos atrás, yo creo que él se la jugó diciendo esta es la más complicada se la dejo a Franko”, indicó.

No obstante, esto le habría servido para, no solo, cumplir con la preparación, sino destacarse hasta el punto de ganarse el “cachete” de Jorge Rausch, uno de los chefs más críticos del reality.

Franko Bonilla se llevó el codiciado "cachete" de Jorge Rausch - crédito Masterchef Celebrity Coloombia/ Youtube

“Mirín”, como llamó a su perro caliente en honor a la primera bicicleta que le regaló su padre, fue la preparación que le permitió subir de primero al balcón, creyendo que iba a ser el único de la jornada; sin embargo, esto no fue así, pues también se salvaron de la eliminación Juan Pablo Llano y Paola Rey.

La polémica que surgió a raíz de esta situación es que para algunos usuarios en redes sociales, la preparación de Bonilla no estuvo tan destacada como la de su compañera Paola Rey, pues coincidían en que el plato de la actriz tenía mucha más “técnica”.

Paola Rey se destacó por su exquisita hamburguesa - crédito @paolareyactriz/Instagram

“Franko? Es en serio? Él ya debería de salir🙄”; “Hay no q pereza franko pa cuando la salida”; “Buenas por franco..me encantó la cara de envidia de Martina jajajajajaja. Alejandro le asignó ese plato para desfavorecerlo y tome para q lleve. Y a dominica la favoreció con la hamburguesa y fue un total desastre”; “Digan lo que quieran pero a Paola no la juzgan con la misma vara que los demás, son mucho más exigentes con ella”; “Franco es el Barragán de esta temporada. El que avanza con lágrimas. Fue más que evidente que Paola tuvo el mejor plato. Aunque la salchicha de franco le quedará bien , no hay comparación con la técnica de la hamburguesa de Paola (sic)”, fueron algunas reacciones destacadas.

Incluso, su compañera, Carolina Cuervo, no estuvo de acuerdo con que el perro caliente de Franko fuera el más destacado del reto, “para mí la genuina ganadora era Paol”, afirmó. Otros usuarios de redes sociales, en cambio, reiteraron su apoyo al comediante tolimense: “No se por qué critican tanto a Franco; él no tendrá mucha técnica, pero cocina bien, creo que el mayor pecado de él es ser de la gente de a pie de este país, pero tengo entendido que estudia mucho y se esmera por hacer las cosas lo mejor que puede (sic)”, replicó una de las usuarias en la red social Instagram.