Yeison Jiménez tuvo que aplazar un concierto debido a un retraso de 11 horas de su vuelo: “Hice hasta lo imposible”

Yeison Jiménez se mostró triste por cancelar su show en Charlotte después de 11 horas en el aeropuerto - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

El cantante Yeison Jiménez anunció con tristeza la cancelación de uno de sus conciertos debido a problemas imprevistos con su vuelo. El artista, con una amplia trayectoria en la música popular colombiana, se dirigía hacia Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos), para un concierto programado, cuando una tormenta eléctrica y problemas técnicos en el avión le impidieron llegar a tiempo.

“Mi gente, mi gente, buenas noches, Dios me los bendiga. Estoy muy triste, van a ser las 10 de la noche, y desde las 2 de la tarde estamos aquí, 8 horas y lastimosamente hasta ahora nos mandan a abordar de nuevo. Ya habíamos estado en un avión, nos bajaron después de 3 horas y lastimosamente no voy a poder llegar al show de hoy de Charlotte,” expresó el cantautor a través de un video publicado en sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El cantante colombiano lamentó profundamente la cancelación en sus redes sociales, explicando los contratiempos climáticos y técnicos que enfrentó en el aeropuerto - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Jiménez reveló las causas del retraso de su vuelo: “Hubo tormenta eléctrica toda la tarde en Charlotte, luego que a este avión se le dañó el sistema de navegación y que tocaba esperar. Ahí quedó todo, toca esperar cuando ellos ordenen, pero los tiempos ya no me dan, porque el concierto era hasta la 1:30 a. m.″, explicó con tristeza, debido a que quería deleitar a sus fanáticos con sus éxitos musicales como Aventurero, Guaro, Vete, Tengo ganas y Mi venganza.

El artista mantiene una presencia activa en redes sociales, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores. Es a través de estas plataformas que el colombiano mantiene a su audiencia informada sobre su vida personal y profesional. Recientemente, le confesó a su comunidad que intentó cumplir con su compromiso laboral: “Mi gente de Charlotte. Hice hasta lo imposible, 11 horas en el aeropuerto,” escribió afectado por la situación.

El cantante confirmó la cancelación de su concierto en Charlotte por motivos climáticos - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El aplazamiento del concierto del cantautor colombiano en Charlotte se debió a una serie de contratiempos, la areolínea, después de varias horas de espera en el aeropuerto, le informó al artista y empresario que el sistema de navegación del avión estaba dañado y necesitaba reparaciones, lo que causó la cancelación del vuelo. “Como lo pueden ver en la historia que se hubiese más de 5 horas, estábamos ya en el avión para Charlotte, nos bajaron de ese avión y estuvimos dos horas dentro del avión y nos mandaron para otra puerta que porque había un huracán. Ahora nos dicen que el avión está dañado, lo están arreglando allá adentro por un tema de navegación”, expresó.

El colombiano reflexionó sobre la experiencia que vivió en el aeropuerto: “Cuando pasan estas cosas siempre quedan muchas preguntas, muchas incógnitas en el camino ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no hizo tal cosa? Si retroceden en mis historias hace 9 horas, le subí una historia que estaba dentro de este avión, bueno, dentro de otro avión porque nos bajaron, compramos vuelos a Greenville y también cancelaron los vuelos a Greenville, todos los vuelos del aeropuerto de Miami estuvieron hoy en retraso, hubo tormenta en la ciudad de Charlotte, se dañó este avión y tuvimos que esperar a que le arreglaran, no se qué mierda. Encima aterrizamos hace 40 minutos y apenas acabas de prender la luz y acaban de abrir la puerta”.

Pese que intentó durante 11 horas en el aeropuerto, el cantante no logró llegar a tiempo para su presentación programada - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Pese a los inconvenientes, el artista del género popular continúa comprometido con sus seguidores y busca ofrecerles lo mejor, así que indicó que su equipo de trabajo está en proceso de reprogramar el concierto: “Mi gente saben que yo los quiero mucho, los respeto y siempre estoy puesto para trabajar y esto me tomó 9 horas, pero no pudimos llegar, vamos a reprogramar la fecha”, finalizó el cantante.

Yeison Jiménez canceló su concierto en Charlotte por problemas con su vuelo - crédito @yeison_jimenez/Instagram