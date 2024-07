Maluma presumió lujoso y exclusivo reloj diseñado por Jacob&Co: “No está en venta, es uno de uno”

Maluma mostró su nuevo reloj de la exclusiva marca Jacob&Co en Instagram - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/ EFE

El cantante paisa Maluma volvió a llamarla atención de sus fanáticos, no solo por sus pasados enfrentamientos con seguidores de la selección de Argentina, sino también por las nuevas adquisiciones que ha añadido a su colección de lujo.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió imágenes de su nuevo reloj, diseñado por Jacob Arabo, fundador y director creativo de la exclusiva marca Jacob & Co. La publicación muestra al reguetonero posando junto a Arabo, que creó un reloj único en color negro, cobre y morado, que no está disponible para la venta.

“El reloj que me hizo Jacob no está en venta, es uno de uno. Otra más pa’ la cultura !!”, escribió el cantante urbano a través de su cuenta de Instagram junto a una serie de imágenes que muestran el lujoso reloj.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Los fanáticos del reguetonero le escribieron mensajes de felicitaciones por su nueva adquisición: “El que puede puede y el que no puede soporta👏😍”; “Special timepiece “; “@maluma a mi si me alegra y mucho que sigas cumpliendo tus sueños, es un hermosísimo reloj”, “Felicitaciones Maluma por tu reloj”, son algunas reacciones en las redes sociales.

El intérprete de éxitos como Hawái y Felices los 4 ha sido noticia recientemente no solo por su adquisición de lujo sino también por su comportamiento durante la final de la Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida. El artista fue criticado por aparentemente insultar a varios fanáticos argentinos durante el partido, aunque el se defendió y manifestó que: “Eso es mierda, no crean lo que ven ahí por redes sociales, no me estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí incluso a gritar a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esas sillas y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil”.

El artista expresó su orgullo por la selección de Colombia y la pasión con la que vivió el encuentro deportivo: “Primero que todo quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, a nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo tan ‘hijuemadre’, por esa entrega en cada balón, cada pelota, cada minuto, nos ponen todos los días más en alto y me siento demasiado pero demasiado orgulloso de ser colombiano. No me cambiaría por nada del mundo”.

Además de su polémica declaración, el artista también reveló el diseño de un nuevo collar, otra obra de Jacob Arabo. Este collar es una robusta cadena adornada con diamantes blancos, negros y amarillos, con un colgante en forma de cassette. En uno de los lados se puede leer “Maluma” y en el otro “Blessed”, ambos rodeados de llamas.

El artista paisa ya había mostrado una preferencia por las piezas de Jacob & Co. en eventos anteriores. Durante los Grammy Awards 2024, el cantante lució un Astronomia Tourbillon Baguette Rose Gold Ruby, valorado en 930,000 euros. Estas constantes adquisiciones demuestran su gusto por la joyería de lujo.

En mayo de 2022, Maluma ya había impactado a sus seguidores al presentar una cadena de diamantes con piezas en forma de hueso y un colgante en forma de perro, en homenaje a su mascota, un doberman llamado Buda. Esta pieza fue creada por el joyero Russo de Russo & Co., con la contribución de Joseph Klibansky en el diseño y Avi Hiaeve en la fabricación. Ahora, con su reciente adquisición, el colombiano sigue consolidándose no solo como referente en la música urbana sino también en el ámbito de la moda y el estilo personal.

El artista, además, ha sido visto frecuentemente en las primeras filas de prestigiosos desfiles de moda y en importantes eventos deportivos, destacándose no solo por su música, sino también por su influencia en las tendencias de la industria de la moda.