Petro reitera que no existen las razas humanas y la emprende contra medios de comunicación

Fotografía de archivo del presidente Gustavo Petro. (Crédito: AP Foto / Agustín Herrera)

Durante la noche del miércoles 17 de julio, el presidente de la Republica, Gustavo Petro, volvió a referirse a unas afirmaciones que hizo durante la tarde, en un evento en la Universidad Nueva Granada donde recordó que las razas no existen entre los seres humanos y que era un concepto que inventó el Nacional Socialismo en Alemania, en el contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario se basó en el argumento del film Oppenheimer, película que obtuvo cinco premios Óscar este año, para respaldar su aseveraciones frente a la comunidad educativa de la mencionada alma máter.

”Las razas no existen, ese es un invento de los nazis, y de algunos antes que ellos, que creyeron vestir de ciencia para legitimarla, pero no era sino una ciencia falsa”, afirmó.

Sobre ese hecho, en la emisora Blu Radio y el informativo de televisión Noticias Caracol recogieron lo que dijo el jefe de Estado en el evento, pero los titulares que usaron, al parecer, no le parecieron adecuados y volvió a reafirmar lo que dijo en la Nueva Granada, con criticas a esos medios de comunicación.

“Si señores de Blu. Las razas humanas no existen. Es un concepto no científico ni natural. La raza es una construcción ideológica que lleva a la discriminación. Los seres humanos son iguales y se diferencian a partir de sus culturas (sic)”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.

Pero en un segundo trino la emprendió contra ese medio radial y los descalificó porque según él ni siquiera consultaron sobre el tema en internet.

“Solo para saber la falta de educación en nuestra sociedad, no solo hay que leer este titular de quien ni siquiera abre un internet para investigar, sino la de los comentarios de mucha gente a la que no le enseñaron que la ciencia jamás habla de razas porque no es un concepto científico sino meramente ideológico (sic)”, insistió.

Y lo mismo hizo contra el noticiero de televisión, donde también dieron cuenta de su actividad en la Universidad Nueva Granada.

“Y otro medio que vuelve a repetir la falta de investigación de Blu. Claro que las razas no existen. Lo dice la Ciencia (sic)”, reiteró.

Es la segunda ocasión en que el mandatario reprocha a esa emisora, ya que en la noche del martes increpó a Ricardo Ospina, director de sus servicios informativos, que replicó que en Noticias Caracol obtuvieron la declaración juramentada ante la Corte Suprema de Justicia de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que busca un principio de oportunidad con la Justicia para develar los presuntos hechos de corrupción que ocurrieron en ese organismo de emergencias.

De acuerdo con lo que dijo el exfuncionario en el alto tribunal, además de las presuntas irregularidades para la adquisición de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, incluso intentaron direccionar contrataciones para el ELN y de esa forma respaldar la política de paz total del Gobierno Nacional.

“Revelas una declaración falsa solo para tapar la noticia del éxito social del gobierno al reducir la pobreza en millones de personas y en firmar la reforma pensional. La declaración del 25 de junio no se presentó en su momento sino ahora por una maniobra manipuladora (sic)”, le dijo al comunicador a través de X.

Las expresiones del presidente Petro sobre los medios de comunicación han sido cuestionadas en ocasiones anteriores por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que trabaja por la defensa de los periodistas en Colombia.

Sin embargo, el jefe de Estado también descalificó a la ONG, ya que entre sus creadores estuvo el exvicepresidente Francisco Santos, de quien recordó que fue señalado por el otrora máximo jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, de intentar convencerlo para conformar en Bogotá un frente de esa organización contrainsurgente.

No existen las razas humanas

En todo caso, lo que dijo el presidente en la Universidad la Nueva Granada sí cuenta con respaldo académico.

Por ejemplo el escritor y genetista italiano Guido Barbujani explicó en La Vanguardia que la genética ha demostrado la inexistencia de las razas humanas y que los intentos por probar lo contrario han fallado. En consecuencia, no hay bases científicas para clasificar razas.

“A nivel genético, puede haber más diferencias entre dos individuos de un mismo país que entre individuos de diferentes continentes. Y por eso han fracasado todos los intentos de clasificarnos a los humanos en razas”, precisó el experto.

Además, indicó que todas las diferencias físicas entre las personas, como el color de piel, de cabello y de ojos, no están empaquetadas y son, en realidad, individuales.

“Por eso, no hay una raya que diferencie categóricamente una raza de otra. Y todas las divisiones o rayas que se tracen entre esas supuestas razas son falsas”, añadió el genetista.