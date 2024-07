Congresista Juan Pablo Gallo, de la oposición, negó estar involucrado en caso de corrupción en la Ungrd

Juan Pablo Gallo aseguró que no conoce personalmente a Olmedo López - crédito @JuanPabloGallo/X y Ungrd

Olmedo López volvió a encender el ventilador sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entidad de la que fue director, y salpicó a nueve congresistas, de los cuales seis hacen parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Entre ellos está el senador Juan Pablo Gallo, señalado de beneficiarse con el direccionamiento de contratos para impulsar votos a favor de los proyectos del Gobierno en el Congreso de la República. Al parecer, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría sido el responsable de mover los contratos entre los congresistas.

No obstante, en conversación con Semana explicó que en ningún momento se ha reunido o conversado con el exdirector de la dependencia. También negó conocer personalmente al exdirector de manejo de desastres de la Ungrd Sneyder Pinilla, también implicado en el escándalo. “Nunca, pero nunca. Es que no me los he encontrado ni en público, ni en las instalaciones que nunca he pisado, que se pueden corroborar por cualquier derecho de petición muy fácilmente. Ni de forma privada, ni en una oficina, ni en algún lado, nada, en ninguna parte”, sostuvo.

Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Juan Pablo Gallo Maya, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Esther Bitar Castill, Karen Astrith Manrique Olarte y Julián Peinado Ramírez son siete de los presuntos implicados en corrupción de la Ungrd - crédito Colprensa y redes sociales/X

Indicó que supo de ellos gracias a los informativos del país que empezaron a divulgar información sobre la corrupción que se gestó dentro de la entidad, que involucró, entre otras cosas, la desviación de recursos públicos destinados a un contrato para la compra de 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira. “Yo a esos señores gracias a Dios no los conozco, nunca los he visto en mi vida. Los conocí en medios de comunicación a raíz de este escándalo”, precisó.

Sobre la mesa de discusión está también la aprobación de cerca de $2.700 millones por concepto de créditos en apenas 15 días. Entre los préstamos está uno de 150 millones de dólares para Findeter y, en la sesión en la que quedó aprobado dicho crédito, estuvo presente el senador Gallo, que aseguró que llegó a la Comisión en diciembre de 2023 y únicamente ha sesionado dos veces hasta la fecha.

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habría aprobado cerca de $2.700 millones por concepto de créditos en apenas 15 días - crédito Colprensa

“El 15 de diciembre hay una sesión donde se va a aprobar un crédito. En esa sesión, con plena certeza, le puedo decir que no voté. Y se lo explico y está en el acta. No voto porque no se entiende de este gobierno que no sea capaz de ejecutar la plata que tiene, que los ministerios alcancen cifras irrisorias del 5 %, del 3 % de ejecución y que estén pidiendo más plata. Primero gástense lo que tienen y luego sí pidan más recursos. Por eso, no participé en esa sesión”, indicó el congresista a la revista.

Asimismo, indicó que, por el momento, el trato con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también señalado de hacer parte del entramado de corrupción, ha sido cordial y respetuoso, a pesar de que el senador hace parte de la oposición. En ese sentido, explicó que los acercamientos que ha tenido con el Gobierno, representado en este caso por el jefe de la cartera, han estado basados en la solicitud de información clara.

El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Ricardo Bonilla, fue señalado de hacer parte del entramado de corrupción de la Ungrd - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

De hecho, argumentó que no podría estar involucrado en el entramado por ser un opositor del Gobierno actual, por lo que sus posiciones en contra de los proyectos y procesos oficialistas han sido claras. Insistió entonces en que no cambiará su posición al respecto. “Mi único pecado es haber sido parte de la oposición y no ser del Pacto Histórico, porque entiendo que la única que no mencionan en esto es la senadora Imelda Daza del Pacto Histórico. Toda la Comisión la mencionan, oh sorpresa, menos una, la senadora del Pacto Histórico”, añadió.