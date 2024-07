Alejandro Ocampo tras cambio en la mesa de diálogo de Buenaventura: “Me preocupa la paz de Colombia en manos de Otty Patiño”

Junto a Ocampo, fueron retirados de la mesa de diálogos otros seis negociadores del Gobierno - crédito Luisa González/REUTERS

El 17 de julio de 2024, el comisionado de Paz, Otty Patiño, nombró a Fabio Cardozo Montealegre como nuevo miembro de la delegación del Gobierno de Gustavo Petro en las negociaciones de paz con las bandas criminales Shottas y Espartanos en Buenaventura.

La decisión se anunció 24 horas después de la salida de los delegados del Gobierno que estaban encargados de los diálogos con estas estructuras armadas. Entre los delegados retirados se encuentra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, que expresó su sorpresa ante la decisión de Patiño de retirarlo de la mesa de negociación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Es sorpresivo porque hemos tenido logros importantes como la disminución del 70 por ciento del homicidio en Buenaventura”, señaló el congresista en sus redes sociales. Junto a él, fueron retirados otros seis negociadores, incluyendo al obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, y al superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez.

Gobierno Petro cambió sus negociadores con los Shottas y los Espartanos en Buenaventura - crédito OACP/X

Según indicó Ocampo en entrevista con El Espectador, la decisión de Patiño se relaciona con una carta enviada el 24 de abril. En dicha misiva, los antiguos negociadores solicitaban clarificaciones sobre el destino de $2.999 millones y otros temas de transparencia financiera; por lo que el congresista, cercano al presidente Gustavo Petro, atribuyó su destitución a una represalia por parte de Patiño tras haber cuestionado su gestión.

Críticas de Alejandro Ocampo a Otty Patiño por la gestión de paz

Alejandro Ocampo manifestó su inquietud sobre el manejo del proceso de paz en el país bajo la dirección de Otty Patiño. Según Ocampo, desde que Patiño asumió el cargo, no se han observado progresos significativos en la materia. “A mí me preocupa la paz de Colombia en manos de Otty Patiño, porque desde que llegó al cargo no ha habido avances”, afirmó en entrevista con El Espectador.

Agregó: “En el tema de paz urbana, primero, no quería hacerlo, no creía en el proceso y luego se dedicó a debilitarlo”, señaló Ocampo, criticando la falta de cumplimiento de acuerdos por parte de Patiño y mencionando que la situación de paz en el país está colapsada: “No cumple ningún acuerdo, y de hecho tiene al país colapsado en temas de paz”.

El congresista sostuvo que los grupos armados tienen incertidumbre sobre estos cambios imprevistos - crédito Cámara de Representantes

Ocampo solicitó al presidente a intervenir, sugiriendo la necesidad de convocar a las delegaciones de los diversos procesos de paz para escuchar sus informes y perspectivas. Según el representante, “valdría la pena que el presidente llame a las delegaciones de los distintos procesos y las escuche, a ver cómo van”. Este llamado refleja su preocupación por la gestión de Patiño, a pesar de reconocer su capacidad y conocimiento en el tema: “Aunque Otty tiene la capacidad y conocimiento para hacerlo, algo pasa, pero no ha fluido nada”.

La situación llegó a un punto crítico con el envío de la carta por parte de los antiguos delegados en la mesa de diálogos de Buenaventura, en la que detallan las dificultades encontradas en el proceso de paz. Ocampo explicó que este documento resultó en la salida de su grupo como delegación: “Ese el detonante de la carta que le enviamos para superar esas dificultades, pero ese documento llevó a la salida de nosotros como delegación”.

¿Qué pedía la carta enviada por los delegados de paz a Otty Patiño?

Alejandro Ocampo reveló el contenido de una carta enviada por exnegociadores al alto comisionado de Paz, Otty Patiño. La carta aborda varios temas cruciales relacionados con la transparencia y el compromiso del Gobierno en Buenaventura.

En primer lugar, cuestiona la desaparición de 2.999 millones de pesos que debían haber sido invertidos en Buenaventura. “Ese era el primer tema, saber dónde está la plata de Buenaventura, cómo es que dan 2.999 millones que tenían que haberse invertido y no hay razón de qué pasó con ese dinero”, declaró Ocampo a El Espectador.

En segundo lugar, los delegados requieren saber cuándo Patiño cumplirá con los compromisos en varias áreas de desarrollo humano: “El segundo punto fue preguntar cuándo Otty Patiño va a cumplir los compromisos que tiene con Buenaventura en temas recreativos, deportivos, culturales, de emprendimiento, educativos”, agregó Ocampo, subrayando la urgencia de acciones concretas.

Otty Patiño habría estado inconforme con una carta enviada por la delegación del Gobierno en los diálogos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Otro tema relevante es la necesidad de contratar un equipo especializado para seguir adelante con las tareas en Buenaventura. Al respecto, Ocampo explicó: “Cuándo va a contratar el equipo que se necesita, porque acá duramos siete meses trabajando solos”, reflejando la preocupación por la falta de apoyo operativo en el terreno.

El cuarto punto abordado en la carta es la necesidad de realizar una reunión con la Fiscalía para establecer hechos de corrupción, “(...) porque no puede ser que el ente no persiga a todos los grupos criminales”, indicó Ocampo al medio citado.

Finalmente, se cuestionó la cantidad de dinero que se está gastando en Buenaventura. Este tema se relaciona con los esfuerzos y los recursos destinados a la paz y el desarrollo en la región. “El otro cuestionamiento fue cuánta plata se estaba gastando en Buenaventura”, sostuvo el representante, subrayando la necesidad de claridad financiera.