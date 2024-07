Reconocida empresa de ropa deportiva colombiana podría entrar en quiebra: de cuál se trata

La empresa afectada tiene más de 20 años en el mercado, además de que cuenta con más de 20 tiendas en todo el país - crédito Getty Images

La industria de la ropa deportiva en todo el país habría sufrido uno de los golpes más fuertes de los últimos meses. Esto, luego de conocerse que una de las empresas dedicadas a ese tipo de mercado y que tiene amplia presencia en todo el país, se habría declarado en quiebra.

Se trata de Belgroup, compañía que tiene la franquicia de la mayoría de las tiendas de la línea Sportlife, una de las más reconocidas en el país y que habría entrado en liquidación. Según explicaron en W Radio, la mencionada empresa habría incumplido un acuerdo al que había llegado con sus acreedores meses atrás, razón por la que las autoridades correspondientes la habrían declarado en quiebra.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Y es que Belgroup había ingresado a un acuerdo de reorganización desde 2021, teniendo en cuenta que para ese entonces la compañía ostentaba deudas por más de 11.000 millones de pesos. Sin embargo, luego de que se conociera que la empresa había incumplido los parámetros pactados con anterioridad el pasado 17 de junio, desde la Superintendencia de Industria y Comercio dieron a conocer su entrada en liquidación.

Sportlife podría cerrar varias de sus tiendas - crédito Sportliffe/ Facebook

No obstante, a pesar de que la mencionada compañía entró en quiebra, otras de las tiendas de Sportife hacen parte de franquicia de otras dos empresas, razón por la que sus tiendas aún podrán visitarse en ciertos sectores del territorio nacional.

Y es que la compañía es una de las más reconocidas de venta de calzado, ropa y accesorios deportivos en todo el país. De hecho, la empresa, que tiene tiendas en centros comerciales bogotanos como Salitre Plaza, Gran Estación, entre otros, tiene más de 20 años en el mercado, así como cuenta con más de 20 tiendas en todo el territorio nacional.

Sportlife tiene presencia en diferentes centros comerciales del país - crédito Sportlife/ Facebook

Tal situación también estaría basada con los cierres de múltiples tiendas y establecimientos comerciales que no se habrían podido recomponer de las perdidas económicas que dejó la época de la pandemia, entre 2020 y 2022.

Por qué una empresa puede quebrar

Las empresas quiebran por diversas razones, siendo una de las más comunes la falta de gestión financiera adecuada. Una administración ineficiente puede llevar a problemas de flujo de caja, donde los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos operativos y las deudas. La incapacidad para manejar adecuadamente los recursos financieros, como no prever picos en gastos o no asegurar un capital de reserva, puede ahogar financieramente a la empresa.

Otra razón significativa es la falta de adaptación al mercado. Las empresas que no logran evolucionar junto con las tendencias y demandas del mercado pueden perder relevancia rápidamente. Esto incluye no innovar en productos y servicios, no adoptar nuevas tecnologías o no responder de manera efectiva a los cambios en el comportamiento del consumidor. La competencia que sí se adapta puede tomar ventaja y capturar la cuota de mercado que la empresa no ha sabido retener.

El factor económico es vital para sostener una empresa - crédito Jesús Avilés/ Infobae

La mala gestión de personal también contribuye a la quiebra de empresas. Empleados desmotivados, falta de formación adecuada y una cultura organizacional tóxica pueden disminuir la productividad y aumentar la rotación de personal. Además, la empresa puede enfrentarse a costosos litigios laborales si no se maneja correctamente el aspecto legal y de recursos humanos, lo cual añade otro nivel de presión financiera y operacional.

Finalmente, las condiciones externas y eventos imprevistos juegan un papel crucial. Factores económicos como recesiones, inflación y cambios en las políticas gubernamentales pueden afectar de manera significativa la operación de una empresa. Desastres naturales, pandemias y otros eventos imprevistos también pueden interrumpir las operaciones y generar costos adicionales imprevistos, llevando a algunas empresas a un punto de insolvencia del cual no pueden recuperarse.