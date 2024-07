Carlos Carrillo estalló contra implicados en corrupción de la Ungrd: “Castigo ejemplar para esos hampones”

El director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, se pronunció sobre las imputaciones a congresistas implicados en el escándalo de los carrotanques - crédito Juan Diego López/EFE

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se pronunció ante las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación a los nueve congresistas que estarían presuntamente implicados en el escándalo de corrupción de la entidad, por la pérdida de $4.000.000.000 destinados a la compra de 40 carrotanques para llevar agua al departamento de La Guajira.

Ante la acción judicial, Carrillo dejó entrever que podría haber más congresistas involucrados en el escándalo o una “cacería de brujas” tras la compulsa de copias realizada por el órgano de control a la Corte Suprema de Justicia.

La Contraloría General detectó irregularidades financieras en la Ungrd desde 2020 - crédito Colprensa

Así lo dijo en diálogo con Blu Radio, mientras se refería a la gravedad de los delitos cometidos por su predecesor Olmedo López y el ex subdirector de manejo de desastres de la entidad Sneyder Pinilla, principales responsables de utilizar dineros públicos para fines personales. “No fue una sorpresa dada la gravedad de los delitos admitidos por los implicados. Espero que se aplique un castigo ejemplar a los responsables, esto ha sido una absoluta mezquindad”, señaló Carrillo.

El funcionario también dejó entrever que podrían faltar congresistas implicados, además de Andrés David Calle Aguas, Karen Astrith Manrique Olarte, Julio Elías Chagüi Flórez, Wadith Alberto Manzur Imbett, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya.

Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Juan Pablo Gallo Maya, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Esther Bitar Castill, Karen Astrith Manrique Olarte y Julián Peinado Ramírez son siete de los presuntos implicados en corrupción de la Ungrd - crédito Colprensa y redes sociales/X

Asimismo, aprovechó para lanzar una pulla al Congreso, ya que “lamentablemente ha sido muy proclive históricamente en este país a meterse en ese tipo de prácticas. Yo espero que se defiendan. Tienen derecho a la defensa. También creo que podría haber una cacería de brujas, porque estas personas tienen que probar lo que dicen. Porque también sería muy fácil proteger a unos que acusen a otros”.

Además, Carrillo aseguró que tanto él como la institución que preside están abiertos a cooperar en el proceso. “Entonces, bueno, yo no me puedo pronunciar sobre las responsabilidades de los congresistas, pero estamos atentos a colaborar con la Corte Suprema de Justicia. Yo ya fui citado como testigo en el caso del senador Name y del representante Calle, y pues iré a declarar a la Corte Suprema las veces que sean necesarias”.

Olmedo López y Sneyder Pinilla negocian acuerdos con la Fiscalía General de la Nación para colaborar con la justicia - crédito Ungrd

Con relación a los principios de oportunidad que están tramitando el equipo de abogados de Sneyder Pinilla y Olmedo López, el actual director de la Ungrd resaltó que “es necesario establecer verdades absolutas sobre todo el entramado de corrupción orquestado por los exfuncionarios”. Esto con el objetivo de determinar los daños ocasionados a varias entidades públicas y a los colombianos que contaban con los recursos robados.

En ese sentido, fue enfático al mencionar que la entidad que preside es la principal víctima de todo el escándalo, pues considera que se vio afectada por las acciones de López y Pinilla. A su vez, Carrillo señaló su inquietud ante la presunta existencia de más implicados dentro de la entidad encargada de dirigir la gestión del riesgo de desastres.

Ante ese escenario, dijo que es necesario trabajar de manera conjunta con las autoridades pertinentes para encontrar y llevar ante la justicia a las personas vinculadas con estos actos de corrupción.

Frente a la devolución de los fondos desviados, Carrillo indicó que estos recursos pertenecen a los colombianos, por lo cual deben ser devueltos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo para garantizar que se utilicen a favor de la seguridad y prevención de riesgos en todo el territorio nacional. Igualmente, concluyó su intervención asegurando que se deben realizar cambios estructurales para evitar que casos como el de los carrotanques se vuelvan a repetir.