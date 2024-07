Gustavo Petro cuestionó iniciativa de autonomía regional: habló del “acto de egoísmo” más grande en la historia

Presidente Petro se despachó contra la autonomía fiscal regional, iniciativa que lidera el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón - crédito Presidencia de la República

La autonomía fiscal para las regiones que busca “descentralizar” la inversión y distribución de los impuestos que se recaudan en los departamentos, se ha convertido en el tema de debate en las últimas semanas. De hecho, la iniciativa avanza a pasos agigantados tras el aval de la Registraduría Nacional del Estado Civil para convocar el referendo, una vez se logren los 4′000.000 de firmas que requiere la propuesta.

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, se había tardado en referirse al respecto, por lo que en la mañana del martes 9 de julio, vía X, dio su opinión al indicar que, de materializarse la iniciativa, traería más pobreza a los departamentos.

El primer mandatario explicó que concentrar los recursos en las regiones sería el mayor acto de “egoísmo social” en la historia reciente del país, además, enfatizó que esto no sería sostenible a largo plazo.

El gobernador Andrés Julián Rendón se mostró inconforme por la falta de recursos para financiar proyectos en Antioquia

“Este referendo propuesto lo único que construiría es más pobreza en la mayor parte de los departamentos de Colombia. Concentrar los recursos en una región es uno de los mayores actos de egoísmo social que se puede hacer en la historia de un país y no es sostenible. El país no lo resistiría. Se está mejor cuando los demás están mejor, no al revés”, escribió el primer mandatario, vía X.

Presidente Petro está en contra de la autonomía fiscal regional que propone el gobernador de Antioquia y otros sectores políticos

La propuesta de referendo Por las regiones firmes está siendo impulsada por el Centro Democrático y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras la los problemas en la asignación de recursos para la financiación de importantes proyectos para el departamento que representa.

“(...) profundizar la descentralización, buscar que la plata de las regiones se quede donde se origina, que es en las regiones, y empezar a ir castigando ese centralismo tan fastidioso que tiene Colombia hace muchos años, es algo muy importante en lo que todos deberíamos avanzar”, afirmó Rendón sobre la iniciativa que lidera, a Blu Radio.

Rendón indicó que la propuesta está tomando gran acogida, en el que incluso el actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le dio el visto bueno antes de integrar esa cartera. “A mí me gusta que en el país distintas personas estén buscando profundizar el camino de la descentralización, que es una deuda que tenemos con las regiones en Colombia. Realmente, nosotros escogimos tener como nivel intermedio de Gobierno los departamentos, pero, como lo dijo Humberto de la Calle, a los departamentos no se les dotó de herramientas fiscales que les permitiera conocer las exigencias del territorio, incluso, departamentos como Antioquia tenemos muchas dificultades para eso”, complementó.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, agradeció por la solidaridad de colombianos y antioqueños que han puesto dinero en la vaca para las 4G

Además, sostuvo que el referendo, por el cual se incluirá a la ciudadanía en la decisión de avanzar con la autonomía fiscal regional, hace parte de un mecanismo necesario, en vista de que la propuesta no ha tenido el suficiente trámite por el actual Gobierno y sus antecesores.

“Celebro que esto se lleve a discusión directa con los ciudadanos, porque ni el Gobierno nacional de ahora ni los que lo han antecedido ni tampoco el Congreso, han sido capaz de sacar reforma alguna que profundice la descentralización. Es importante el referendo, que fue una iniciativa en la que yo participé como candidato en toda Antioquia y en distintos sectores del país”, afirmó el gobernador en la entrevista.

Por último, resaltó la importancia de concientizar a los ciudadanos en el destino de sus impuestos que, según él, son derrochados por el Gobierno central. “Es algo que será importantísimo que lo refrenden los ciudadanos, que ellos puedan decidir qué se hace con buena parte de la tributación que emana de su esfuerzo y que hoy va al derroche del Gobierno central y cómo se podría corregir para que eso se quede en las regiones. Es una definición fundamental y esa es la bondad de un mecanismo de participación ciudadana, como lo es el referendo”.