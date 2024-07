Él es el hombre que enamoró a Vicky Berrio, la comediante que se roba el show en ‘MasterChef Celebrity’

El diseñador gráfico Edison Boniek es el compañero sentimental de Vicky Berrio - crédito @edisonboniek/Instagram y cortesía Canal RCN

La comediante Vicky Berrio se ha mostrado hermética en lo que refiere a su vida personal, pues en sus redes sociales comparte momentos de su carrera profesional, principalmente. No obstante, algunas de ellas son para presumir a su familia, especialmente a su novio.

La humorista antioqueña se ganó el corazón de los televidentes de MasterChef Celebrity Colombia 2024 en la que ha logrado cosechar grandes amistadas como la de sus coterráneas Caterine Ibargüen y María Fernanda Yepes, al contar su origen campesino. Sin embargo, un detalle que despierta el interés de algunos de sus seguidores es conocer a su pareja sentimental.

De momento, se sabe que Edison Boniek, como es su nombre de pila, es fanático del Atlético Nacional, la fotografía y el arte. La feliz pareja lleva cerca de dos años y en sus cuentas de Instagram hace alarde de sus salidas al campo y la playa.

Vicky Berrio estuvo acompañada por novio Edison Boniek en el estreno de 'MasterChef Celebrity Colombia 2024' - crédito @edisonboniek/Instagram

Gracias a una historia que publicó Vicky en la que expresa extrañar a su amor, se conoció la identidad del hombre con el que comparte sus días en Medellín, Antioquia, pues él replicó la publicación de su amada respondiendo que también le hace falta pasar más tiempo con ella.

Una curiosidad que los seguidores de la pareja no dejaron pasar fue la diferencia de edad, pues mientras que Vicky Berrio tiene 43 años de edad, su pareja, según registra en las redes sociales, apenas cumplió los 25 años.

Otro motivo que desvió la atención hacia su compañero sentimental fue el hecho de que la humorista le dedicara una de sus preparaciones de MasterChef Celebrity cuando deslumbró a los chefs y a la invitada especial Laura Londoño con su creativa y deliciosa preparación. A pesar de su incertidumbre inicial y su confusión durante el proceso culinario, Berrio logró sobresalir por encima de sus compañeros celebridades.

Vicky Berrio y Edison Boniek demuestran su complicidad en redes sociales - crédito @edisonboniek/Instagram

Los ingredientes seleccionados para el desafío incluían fresas, remolacha, maní, crema de leche, huevos y pasta filo, entre otros. Sin embargo, los participantes debían elegir cuidadosamente los ingredientes para elaborar un plato dulce que destacara por su sabor y presentación.

¿Quién es Vicky Berrio?

Nació en Anorí, Antioquia, población que abandonó a su corta edad para radicarse en la capital paisa donde estudió, buscando darle un mejor futuro a su familia, sueño que logró pese a las críticas que recibió por dejar el campo. “No entendían por qué quería ser artista”, dijo.

Actriz de profesión, esta comediante paisa promete dar mucho de qué hablar, pero sobre todo hacer reír en la cocina de Masterchef Celebrity, en donde ya se ganó el corazón de la presentadora Claudia Bahamón y la amistad de la atleta Caterine Ibargüen, con quien entabló una cercanía dentro de la competencia.

Vicky Berrío es la comediante antioqueña que se está robando el 'show' con sus ocurrencias en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

La participante del reto culinario pasó su infancia en el campo, pero al llegar a la adolescencia optó por trasladarse a Medellín con el propósito de estudiar teatro y con la esperanza de mejorar la situación de su familia. A pesar de que muchos la hicieron cuestionar su elección, siguió su corazón hasta conseguir sus objetivos.

“Salí de Anorí, en el año 2000, porque quería estudiar teatro y salir adelante por mí y por mi familia. Dudé de mi carrera porque mucha gente me decía que si para hacer reír había que estudiar, que si eso lo pagaban, que si de eso se podía vivir. Sin embargo, algo en mi corazón me decía que siguiera. Hay que ser terco en la vida cuando se desea algo. He pasado por momentos duros, no ha sido fácil, pero siento que Dios en mi vida me ha puesto en el lugar y con las personas indicadas, para llegar a donde me ven ahora”, compartió Vicky en su cuenta de Instagram sobre su origen.

Es actriz desde 1999 y tiene experiencia en la improvisación, el clown y en el manejo de títeres. Siente una profunda admiración por su mamá, pues fue ella la que le dio el ejemplo, creando una microempresa de gelatina de pata de vaca para salir adelante.

Vicky Berrio y Maria Fernanda Yepes se volvieron muy cercanas por quedarse en el mismo hotel durante las grabaciones de 'Masterchef Celebrity' - crédito @mariafelina/Instagram