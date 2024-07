Falcao García habló de su futuro en el fútbol: “Quizá Millonarios sea mi último equipo”

Radamel Falcao García habló en rueda de prensa tras su primera práctica con Millonarios - crédito Colprensa

En una rueda de prensa, Radamel Falcao García habló sobre su reciente fichaje por Millonarios y sus expectativas con el equipo. A sus 38 años, Falcao expresó su entusiasmo por unirse a un club del que ha sido hincha desde su infancia, por lo que califió este momento como un sueño hecho realidad.

“No me imaginé que fuera tan emocionante en lo personal. Este es el sueño de un niño. Para mí, es un regalo de la vida”, comentó Falcao, que no pudo evitar la emoción al referirse a su llegada al equipo azul después de tantos años en el fútbol internacional.

La conferencia se celebró tras su primera práctica con el técnico Alberto Gamero. Falcao subrayó la importancia de enfocarse completamente en su nuevo equipo y declaró que aún no sabe cuánto tiempo más seguirá jugando al fútbol.

“La Selección es parte de mi vida, no sé cuánto tiempo vaya a jugar fútbol. Quizás Millonarios sea mi último equipo, no lo sé. Estoy concentrado en Millonarios”, dijo el delantero.

El Tigre también recordó el momento en el que se puso la camiseta de Millonarios por primera vez desde el año 2000. “Es cumplir el sueño de niño”, afirmó.

El delantero colombiano afirmó que quizás Millonarios sea su último equipo - crédito Colprensa

La emoción no solo fue evidente en sus palabras, sino también en sus lágrimas al narrar este significativo retorno a las canchas colombianas. “Siempre he sido un extranjero en mi propio país, y estar aquí fue único para mí”, agregó Falcao con visible emoción.

Respecto a su adaptación a la liga colombiana, Falcao comentó sobre su falta de experiencia en la primera división del país. “Espero adaptarme rápidamente, no he jugado en primera división. Tenemos muchas cosas buenas pero otras por mejorar”, señaló, mostrando su compromiso con el equipo.

En cuanto a sus objetivos con Millonarios, Falcao fue enfático. “He estado en clubes donde el único objetivo es ser campeón y lo tengo muy claro. El desafío me encanta”. Esta actitud refleja su ambición y el deseo de aportar al equipo todo su conocimiento y experiencia acumulados en su carrera.

Sobre el regreso de jugadores históricos al fútbol colombiano, Falcao destacó la importancia de este fenómeno para el desarrollo de la liga local. “Sin duda que sí, son jugadores que han pasado por las mejores ligas de Europa. Queremos que el fútbol colombiano mejore y todos los equipos grandes van a estar obligados a tener mejor estructura para que la competencia crezca”, mencionó.

Falcao se mostró emocionado por su nueva etapa en el equipo azul - crédito Colprensa

Analizando tácticas, Falcao aseguró su capacidad para adaptarse a cualquier esquema táctico que el técnico Gamero elija implementar. “Yo me puedo adaptar a cualquier esquema, en ese aspecto no creo que haya problema”, comentó, indicando su voluntad y flexibilidad para integrarse de la mejor manera al equipo.

Sobre su rol en el equipo, Falcao reveló que el jugador Mackalister Silva fue quien le pidió que asumiera la capitanía, un desafío que aceptó con orgullo. “Mackalister es un símbolo de esta institución y me enorgullece este reto para liderar este grupo”, destacó el delantero.

El próximo martes, 9 de julio, Falcao tendrá su debut oficial con Millonarios enfrentándose a River Plate, el club donde comenzó a forjar su carrera profesional. El partido se llevará a cabo en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. Este encuentro será una oportunidad para Falcao de reencontrarse con sus raíces y conmemorar su inicio en la élite del fútbol profesional.

Falcao García se unió a Millonarios provocando gran entusiasmo en Bogotá

Radamel Falcao García llegó a Bogotá desde Miami para unirse a Millonarios - crédito Millonarios Fútbol Club/EFE

Radamel Falcao García se incorporó a Millonarios en Bogotá la madrugada del jueves 4 de julio después arribar desde Miami, Estados Unidos. El histórico goleador de la Selección Colombia adelantó su regreso tras pasar unas vacaciones con su familia.

El Tigre se unió al grupo dirigido por Alberto Gamero, donde conoció a sus nuevos compañeros y se puso a disposición del cuerpo técnico para iniciar los entrenamientos de pretemporada. Las primeras imágenes del delantero con la camiseta azul de Millonarios fueron compartidas por el club en sus redes sociales, generando un gran entusiasmo entre los seguidores.

Desde que se conoció el itinerario del equipo para el jueves, la hinchada organizó un “banderazo” en las afueras del hotel Bogotá Plaza, donde se concentra el equipo, para dar la bienvenida a Falcao. Alrededor de 800 personas se reunieron en el lugar, esperando ansiosamente saludar al delantero.

Al salir para el entrenamiento, Falcao, junto con el resto del plantel, se detuvo para saludar a los aficionados congregados. El delantero expresó su gratitud y entusiasmo: “Nos vemos muy pronto en El Campín, gracias por todo el apoyo”. También afirmó su compromiso con el equipo: “Tengo mucha ilusión, quiero dar lo mejor de mí, para el grupo. Soy uno más, para darles muchas alegrías a ustedes. Así que muchas gracias. Dejaré cada gota de sudor en el campo por el escudo”, dijo ante los hinchas.