Wetscol dedicó una canción a Aida victoria luego de su ruptura: “No sé si fue por mi inmadurez”

El universo de las redes sociales se agitó con el escándalo protagonizado por Aida Victoria Merlano y su hasta ese momento, pareja, el streamer Westcol. La creadora de contenido, conocida por sus controvertidas publicaciones, decidió poner fin a su relación en una transmisión en vivo, después de descubrir presuntos mensajes comprometedores en el celular de Westcol.

Durante la transmisión, Aida Victoria confrontó directamente a Westcol sobre unos chats con otra mujer. “Yo estoy pasando por un postoperatorio, yo todavía estoy drenando. Es como cansoncito una pu** que le quiera atormentar a uno la vida. Bueno, esta no es ni pu** porque ellas se dan el privilegio que las elijan, estas no, estas se regalan, se entregan. A las pu** por los menos les reconocen su polvo, ésta como no se da valor ni siquiera a sí misma, lo que es una zo*** arrastrada.”, expresó la influencer visiblemente afectada.

Aunque Aida Victoria insistió en que no hubo contacto físico entre Westcol y la otra mujer, subrayó que su pareja debe enfrentar las consecuencias de sus actos. En un momento de la transmisión, explicó con su voz entrecortada: “Es bien absurdo que una persona se sienta orgullosa de ser un cacho, que nunca fue. Entonces, vamos a aclarar ese primer punto, ella nunca se besó con West, nunca se acostaron, pero él sí cometió el error de darle entrada, porque cuando ella mandó a su amiga para que el West la metiera al palco, él la dejó entrar, compartieron toda la noche estuvieron hablando”.

En sus declaraciones finales, Aida Victoria fue particularmente dura con la otra mujer, describiéndola como una “arribista, oportunista, interesada. Quiere fama, le escribió al manager de West para pedirle 15 millones de pesos para decir que todo era mentira. Yo no la conozco, no sé ni siquiera quién él. El que me falló fue él. Yo lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él, está el amor que siento por mí, y es más importante mi relación conmigo, que es la que más me ha costado construir. Hay cosas que no estoy dispuesta a permitir, no estamos más juntos”.

Después de varios días de la controversia, Westcol realizó una transmisión en vivo en la que sorprendió a sus seguidores al interpretar la canción Ignorantes de Bad Bunny. Durante la transmisión, se le pudo ver cantando con evidente emoción los versos “No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi inmadurez, que mi nena no quiere volver”, dejando claro que dedicaba estas palabras a Aida Victoria Merlano, en un intento por expresar su arrepentimiento y el dolor por la ruptura.

Así fueron los primeros momentos de la pareja

Aida Victoria Merlano y Westcol se conocieron cuando él la invitó a participar en uno de sus ‘streams’. Desde el primer encuentro, la química entre ellos fue evidente, con la barranquillera, cautivándolo no solo por su belleza, sino también por su personalidad extrovertida.

Comenzaron a salir y pasar tiempo juntos, y en 2022 confirmaron públicamente su relación. La pareja fue objeto de críticas desde el inicio, especialmente debido a la diferencia de edad, ya que Aida Victoria es aproximadamente dos años mayor que él.

Sin embargo, la felicidad no duró mucho. La relación se deterioró cuando Westcol mostró falta de compromiso, dejándola en visto y desapareciendo los fines de semana. Él argumentó que necesitaba enfocarse en su carrera de ‘streaming’ para mantener su posición en la industria en Colombia. Ante esta situación, Aida Victoria decidió poner fin a la relación.

Durante el período en que estuvieron separados, tuvieron varios conflictos debido a comentarios de ‘Westcol’ en redes sociales - crédito @westcol/Instagram

Durante el período en que estuvieron separados, tuvieron varios conflictos debido a comentarios de Westcol en redes sociales, que parecían ser críticas y ataques hacia ella.

En 2023, la pareja volvió a verse junta y anunció que había decidido quedar como amigos. No obstante, durante un ‘stream’, Westcol sorprendió a Aida Victoria llevándole una serenata y así confirmaron oficialmente que su relación había retomado.