Pantera, de ‘La casa de los famosos Colombia’, le pidió matrimonio a Claudette

El 2 de julio las redes sociales se llenaron de videos del viaje de varios integrantes del equipo papillente, que tenía como destino Panamá, como parte de una invitación que hizo Miguel Melfi a sus compañeros. Entre los asistentes estuvieron La Segura, Karen Sevillano, Ornella Sierra, Miguel Bueno, Johanna Velandia, entre otros tantos; sin embargo, también fueron varios los ausentes como Alfredo Redes y Camilo Pulgarín.

En medio de la euforia conociendo el vecino país, los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia han publicado clips disfrutando de las playas, conociendo el Canal de Panamá y otros destinos turísticos del territorio. Pero en una de las actividades que compartieron, llamó la atención de los internautas la presencia de Pantera junto a su pareja, Claudette, –que lo hizo esperar más de dos meses por una visita en la casa estudio– y emocionó a los fanáticos.

A bordo de un yate y rodeados de buena parte de los integrantes del equipo de famosos, se llevó a cabo un emotivo momento entre el modelo guajiro y su pareja. Con un poco de nervios, Pantera sostenía en sus manos el pequeño cofre que guardaba el anillo de compromiso con el que sorprendió a Claudette, que no podía creer lo que estaba ocurriendo.

Entre lágrimas, el también exparticipante de Desafío ‘The Box’ le pidió a su pareja que compartiera junto a él, porque “eres mi amor eterno ... ¿Te quieres casar conmigo?”, mientras entregaba la joya en las manos de la mujer. Debido a la emoción que esto provocó y los gritos de los famosos, fue necesario esperar unos segundos para escuchar la respuesta de Claudette, que dio el sí, mientras le daba un efusivo abrazo a su prometido.

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que algunos internautas afirmaron que el amor que siente el guajiro por su pareja contradice las acusaciones de Martha Isabel Bolaños en el reality. Entre los más destacados están: “Tiene más emoción un concierto de ópera, que Caludette”; “al final no ganó María Patricia, sino que ganó Claudette”; “payasada, no me casaría con ese guache ni aunque me tiren bala”; “más emocionados estamos todos que Claudette con esa cara agria”, entre otros.

El consejo de La Segura para viajar

A medida que cada integrante se iba acercando al aeropuerto con destino hacia Panamá, los famosos compartían sus experiencias previo al encuentro del equipo papillente. Este fue el caso de Ornella Sierra, que en sus redes sociales confirmó que el avión en el que viajaría la había dejado “no me quiso esperar”; sin embargo, después aclaró que todo se debió a su vanidad, debido a que estaba en proceso de cepillado minutos antes de ingresar a la sala de abordaje.

En las horas de la noche del 1 de julio, La Segura junto a su prometido Ignacio Baladán compartieron con sus seguidores los videos de cuando estaban alistando maletas y saliendo camino al aeropuerto de Miami, que era en donde estaban desde hace un par de días. Sin embargo, a primera hora del 2 de julio Natalia indicó que ya había aterrizado en suelo panameño, pero lo hizo después de tener uno de los peores viajes de su vida.

“Acabo de tener el peor vuelo y que no tenía en muchísimo tiempo. Lo peor que ustedes pueden hacer en sus vidas es irse a un aeropuerto sin un buen saco. No importa si está haciendo calor, coja consejos. Vea, yo me vine con algo que no abriga un culo y el aeropuerto de Miami helado y este avión cual polo norte. Me la pasé temblando mal”, contó La Segura.