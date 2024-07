María Jimena Duzán se mostró decepcionada de Petro por proponer una constituyente “que nadie está pidiendo”

María Jimena Duzán aseguró que esperaba que Gustavo Petro impulsara las reformas sociales por medio de un acuerdo nacional - crédito @MJDuzan/X

La periodista y directora del pódcast A Fondo, María Jimena Duzán, cuestionó al presidente Gustavo Petro por su propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que ha generado malestar en políticos de varios sectores del país, al considerarla una idea problemática para el país. Incluso, algunos han manifestado su preocupación al considerar que el primer mandatario estaría buscando una reelección a través de dicha propuesta.

Así las cosas, de acuerdo con la comunicadora social, no esperaba que la persona por la que votó en las elecciones presidenciales de 2022 lanzara esa propuesta, sino que se enfocara en sacar adelante proyectos de reforma consensuados. No obstante, algunas de las iniciativas del Gobierno Petro han pasado en el Congreso de la República de manera controversial y aparentemente irregular, como la pensional, mientras que otros se han hundido, como la reforma a la salud.

“Yo voté por @petrogustavo porque nos prometió que iba a hacer un acuerdo nacional para sacar las reformas sociales que el país pedía a gritos. Ahora nos propone hacer un acuerdo nacional para una constituyente que nadie está pidiendo”, escribió la periodista en X (antes Twitter).

El pleito por Laura Sarabia y su hermano

Pero, la discordancia con el jefe de Estado no se limita a las decisiones que ha tomado o sus iniciativas, sino que involucra presuntas irregularidades que se han presentado durante su administración, las cuales han sido investigadas y cuestionadas por la comunicadora. Una de las polémicas que generaron una discusión entre Duzán y Petro tiene que ver con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, y su hermano Andrés Sarabia.

La periodista, junto con otros colegas, informaron que, presuntamente, Andrés Sarabia habría aprovechado el puesto de su hermana en el Gobierno Petro para incidir en procesos contractuales del Estado, fungiendo como “lobbista” entre las entidades y los empresarios con los que se estarían pactando contratos. Esto, al parecer, le habría favorecido tanto que habría incrementado su patrimonio de manera repentina y, hasta el momento, inexplicable. No obstante, los hermanos negaron las acusaciones.

Por estas sospechas, Duzán emitió un listado público de preguntas dirigido a los hermanos Sarabia, para indagar más al respecto. Sin embargo, el presidente de la República cuestionó a la periodista por su investigación y la comparó con la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, con quien ha tenido varias discrepancias relacionadas con su labor en el medio.

“He respetado en su vida periodística a María Jimena, la considero una periodista de verdad y víctima de la violencia paramilitar. Pero seguir la carrera de Vicky es un camino de desacierto y mentira. Insinuar que yo cambio cargos en mi gobierno por consejas, es un verdadero irrespeto a mí mismo. Ya me irrespeta con saciedad la revista Semana, pero no lo espero de María Jimena”, señaló Gustavo Petro en X.

Los señalamientos del primer mandatario habrían puesto en riesgo a la comunicadora, que denunció estar siendo víctima de amenazas de todo tipo, en los que la tildan de ser miembro del “Mossad”, es decir, del Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, que es la agencia de inteligencia exterior israelí. “Me puso la lápida de periodista”.

En entrevista con Caracol Radio, Duzán aseguró que, aunque votó por Gustavo Petro para que llegara a la Presidencia, no está obligada a informar en favor de él o a no cuestionar sus acciones durante la administración, incluyendo las de las personas que conforman su gabinete. Sin embargo, considera que el jefe de Estado pudo pensar todo lo contrario, estando convencido de que la tendría en el “bolsillo”.

“Para mí no es una vergüenza ni me afecta en independencia, eso no significa que yo estoy entregada al Gobierno, al contrario, por las personas por las que voto sean presidentes o congresistas, pues, siento que tengo más responsabilidad de ver por dónde fue mi voto y cuando veo que no están cumpliendo por lo que voté más me interesa ver qué fue lo que pasó (sic). Yo sí siento que él pensó que yo era del bolsillo de él”, sostuvo.