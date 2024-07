Bus del Sitp arrolló a un conductor que se bajó de su vehículo en Bogotá: Transmilenio se refirió al caso

Bus arrolló a un hombre, Transmilenio explicó sobre la situación- crédito Colprensa/Publimetro

Un accidente en Bogotá causó polémica en los últimos días en Bogotá, pues quedó captado el momento exacto cuando un bus articulado del Sitp atropelló a un hombre que se bajó de su vehículo. Ahora, Transmilenio se pronunció sobre el incidente.

El hecho ocurrió en la tarde del martes 2 de julio, cuando la víctima que conducía un carro color blanco, se estacionó frente al bus y se bajó. El video muestra que el conductor del bus puso en marcha el vehículo y atropelló al peatón, arrastrándolo varios metros por la vía.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En diálogos con el diario El Tiempo, la entidad contradijo la versión de la víctima: “el conductor puso en movimiento el vehículo sin percatarse (…) Pero no tuvo la intención de agredir a la persona”.

“Según el reporte hecho por la autoridad competente, el incidente habría ocurrido, al parecer, por una falla del operador al poner en marcha el vehículo sin tener las medidas de precaución del caso”, indicó Transmilenio.

El video muestra que el conductor del bus puso en marcha el vehículo y atropelló al peatón, arrastrándolo varios metros por la vía. crédito Sitp

Por otra parte, la empresa lamentó la situación y envió mensaje al hombre herido: “Expresamos nuestra solidaridad con la persona lesionada quien recibió atención médica en el lugar, luego de que se presentara el incidente y fue trasladado a un centro médico asistencial”.

Además, la entidad explicó que debe ser el concesionario correspondiente el que debe activar las pólizas tras el accidente: “Desde el Ente Gestor y Consorcio Express, concesionario al que pertenece el operador, se están adelantando las respectivas investigaciones para determinar las causas del incidente, con el fin de tomar las medidas preventivas y correctivas a que haya lugar, luego de un debido proceso”, concluyó Transmilenio para el diario mencionado.

El hombre sufrió múltiples lesiones en su cuerpo, incluyendo las extremidades inferiores y superiores. Los médicos le otorgaron una incapacidad de tres días. Ahora busca emprender acciones legales y ya ha presentado la denuncia ante las autoridades competentes.

Hecho de intolerancia en el sistema público de Bogotá - crédito Colprensa

¿Qué dijo la víctima?

Carlos Cepeda contó a City Tv lo sucedido: “Paro después del paradero para que le bus pueda recoger y dejar la gente. En el momento en el que yo me bajo a sacar por la puerta trasera (una herramienta), ahí arranca el articulado y con la llanta delantera me coge el pie. En el momento, yo le pego al bus para ponerlo en sobreaviso”, relató la víctima.

La víctima agregó además que “el señor se molesta y me mira muy feo (…) Me arrolla contra todo el vehículo mío”. Después, el conductor siguió su ruta, razón por la que uno de los acompañantes corrió hasta alcanzar el bus: “El del bus emprende la huida y mi yerno emprende a alcanzarlo, pero entonces él intentaba echarle el carro encima y, a la cuadra, varios carros lo cierran para poderlo coger”, dijo la víctima.

Luego de sentirse señalado, el conductor negó el suceso y afirmó que no había visto que había una persona allí: “Él supuestamente no me vio. Pero, aclaro que él sí me vio y actuó con sevicia, me arrolló y me mandó el bus encima, como se ve en la cámara”.

Joven hizo arriesgada maniobra para colarse en bus del Sitp en Bogotá

Algunos habitantes de Bogotá parecen no tener límites para evadir los 2.950 pesos acordados como tarifa del pasaje para el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en 2024 por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la empresa Transmilenio.

En su recorrido, la joven pasó incluso frente a un CAI, pero se negó a soltarse - crédito @ColombiaOscura / X

Un ejemplo de ello es la arriesgada maniobra que una joven habría realizado en el barrio Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar, para transportarse en la ruta F615, Estación Biblioteca Tintal.

Sujeta a la estructura del bus, la joven logró llegar hasta un paradero ubicado en una ladera del sur de Bogotá, pero según se observa en la grabación, estuvo a punto de caer cuando el vehículo tomó una curva.

Lejos de mostrarse temerosa, la joven se sostuvo con mayor firmeza y, incluso, no mostró señales de arrepentimiento al pasar frente al Comando de Atención Inmediata (CAI) del sector.