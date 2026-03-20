Este es el calendario de los equipos colombianos en la Copa Libertadores 2026: Santa Fe, Junior, Tolima y Medellín ya tienen fecha para sus partidos

La Copa Libertadores de América tendrá a cuatro representantes después de cinco años de ausencia-crédito César Olmedo/REUTERS

El 19 de marzo de 2026, los equipos colombianos conocieron su suerte en la Copa Libertadores.

Con la representación de Santa Fe, Junior, Deportes Tolima e Independiente Medellín, la Liga BetPlay tendrá cuatro representantes después de cinco años de ausencia.

A continuación, repasaremos el calendario de cada uno de los equipos colombianos en la fase de grupos, y que comenzará a partir de la semana del 7 de abril de 2026 con la primera fecha.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Calendario de Santa Fe

Independiente Santa Fe jugará el torneo de clubes más importante del continente- crédito Lina Gasca / Colprensa

En primer lugar hay que resaltar que Independiente Santa Fe hará parte del grupo E en el cual jugará ante Peñarol de Uruguay, Corinthians de Brasil y Platense de Argentina.

Su debut en la primera fecha se dará en Bogotá frente al cuadro uruguayo, que en el pasado supo ser campeón de América en 5 ocasiones. A continuación, este es el calendario que tendrá el León:

Fecha 1: Santa Fe vs. Peñarol - Estadio El Campín de Bogotá - 7 al 9 de abril de 2026

Fecha 2: Corinthians vs. Santa Fe - Estadio Neo Química Arena de São Paulo - 14 al 16 de abril de 2026

Fecha 3: Platense vs. Santa Fe - Estadio Ciudad de Vicente López de Buenos Aires - 28 al 30 de abril de 2026

Fecha 4: Santa Fe vs. Corinthians - Estadio El Campín de Bogotá - 5 al 7 de mayo del 2026

Fecha 5: Santa Fe vs. Platense - Estadio El Campín de Bogotá - 19 al 21 de mayo del 2026

Fecha 6: Peñarol vs. Santa Fe - Estadio Campeón del Siglo de Montevideo - 26 al 28 de mayo de 2026

Calendario del Junior

El Tiburón buscará la clasificación a los octavos de final ante Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal de Perú-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Por otra parte, Junior de Barranquilla hará parte del grupo F de la Copa Libertadores, y jugará ante un viejo conocido al que supo enfrentar en la edición del 2019.

En el complemento de su zona, jugará también ante Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal de Perú.

Fecha 1: Junior vs. Palmeiras - Estadio Jaime Morón de Cartagena - 7 al 9 de abril de 2026

Fecha 2: Cerro Porteño vs. Junior - Estadio General Pablo Rojas “La Nueva Olla” de Asunción - 14 al 16 de abril de 2026

Fecha 3: Sporting Cristal vs. Junior - Estadio Alejandro Villanueva de Lima - 28 al 30 de abril de 2026

Fecha 4: Junior vs. Cerro Porteño - Estadio Jaime Morón de Cartagena - 5 al 7 de mayo del 2026

Fecha 5: Junior vs. Sporting Cristal - Estadio Jaime Morón de Cartagena - 19 al 21 de mayo del 2026

Fecha 6: Palmeiras vs. Junior - Estadio Allianz Parque de São Paulo - 26 al 28 de mayo de 2026

Deportes Tolima e Independiente Medellín sueñan con dar el golpe en Sudamérica

Deportes Tolima

Deportes Tolima superó la tercera ronda de la Copa Libertadores y sumó un nuevo premio económico - crédito Deportes Tolima

El cuadro “Pijao” tuvo que vencer a O’Higgins de Chile para acceder a esta fase de grupos, mientras que Independiente Medellín derrotó a Juventud de Uruguay.

En el caso del Deportes Tolima, hará parte del grupo B del torneo, y debutará ante Universitario del Perú en el estadio Manuel Murillo Toro, y compartirá grupo junto a Coquimbo Unido de Chile, y el tres veces campeón de América: Nacional de Uruguay.

Fecha 1: Deportes Tolima vs. Universitario - Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué - 7 al 9 de abril de 2026

Fecha 2: Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - Estadio Gran Parque Central de Montevideo - 14 al 16 de abril de 2026

Fecha 3: Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué - 28 al 30 de abril de 2026

Fecha 4: Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay - Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué - 5 al 7 de mayo del 2026

Fecha 5: Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima - Estadio el Coloso del Llano de Coquimbo - 19 al 21 de mayo del 2026

Fecha 6: Universitario vs. Deportes Tolima - Estadio Monumental de Lima - 26 al 28 de mayo de 2026

Independiente Medellín

Independiente Medellín por su parte tendrá una exigente prueba ante el campeón de América: Flamengo de Brasil-crédito David Jaramillo/ Colprensa

El equipo de Alejandro Restrepo, que dejó en el camino a Liverpool de Montevideo y a Juventud Las Piedras, ambos equipos de Uruguay, tendrá una exigente prueba en el grupo A de la Copa Libertadores, ni más ni menos que ante el vigente campeón de América: Flamengo de Brasil (y que cuenta con el colombiano Jorge Carrascal en su plantilla).

En la zona además la completará Estudiantes de la Plata de Argentina, y Cusco de Perú.

Así será el calendario del “Poderoso de la Montaña”, que debutará ante el cuadro argentino en la capital de Antioquia:

Fecha 1: Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata - Estadio Atanasio Girardot de Medellín - 7 al 9 de abril de 2026

Fecha 2: Flamengo vs. Independiente Medellín - Estadio Maracaná de Río de Janeiro -

14 al 16 de abril de 2026

Fecha 3: Independiente Medellín vs. Cusco FC - Estadio Atanasio Girardot de Medellín - 28 al 30 de abril de 2026

Fecha 4: Independiente Medellín vs. Flamengo - Estadio Atanasio Girardot de Medellín - 5 al 7 de mayo del 2026

Fecha 5: Cusco FC vs. Independiente Medellín - Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco - 19 al 21 de mayo del 2026

Fecha 6: Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - Estadio Único de La Plata - 26 al 28 de mayo de 2026