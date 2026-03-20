Murió Chuck Norris: así fue la visita del legendario actor estadounidense a Colombia

Chuck Norris en la filmación de la publicidad de una cerveza en Colombia - crédito Suministrada infobae

El 20 de marzo de 2026 se confirmó que el actor estadounidense Chuck Norris falleció a los 86 años mientras estaba hospitalizado en Hawái debido a una “emergencia médica”, según confirmó su familia a través de su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con el comunicado difundido por la familia del intérprete de éxitos como Fuerza Delta o Prisioneros de guerra, el deceso ocurrió el jueves 19 de marzo, en las horas de la mañana; Norris se encontraba acompañado de su círculo más cercano.

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Fue a través de las redes sociales de Chuck Norris que su familia confirmó la muerte del actor y artista marcial (Créditos: Instagram/Chuck Norris)

El texto destaca: “Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz”.

La publicación añadió que, además de su carrera como artista marcial y símbolo de fortaleza, para el entorno más íntimo Norris fue “un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”.

Sus allegados precisaron que vivió con fe y propósito, y señalaron la influencia de su trayectoria, disciplina y generosidad: “Inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”, según puntualiza el mensaje difundido por la familia.

La visita de Chuck Norris a Colombia<b> </b>

En 2018, la ciudad de Cartagena, Bolívar, recibió al actor estadounidense Chuck Norris, que viajó hasta Colombia para protagonizar un comercial de la cerveza Póker, marca local de la que ahora es imagen oficial.

La producción se desarrolló en el Hotel Caribe de Bocagrande, donde el salón principal fue ambientado como casino para grabar varias escenas de acción, según se pudo observar en imágenes del rodaje.

Miguel Merino, director de marketing de Poker, explicó a El Heraldo, que Cartagena fue elegida como locación a petición del propio actor: “Si voy a Colombia, me encantaría que sea en Cartagena”, expresó Chuck Norris.

Norris permaneció en el Corralito de Piedra hasta el miércoles 28 de febrero de ese año, según precisaron los voceros de la campaña.

¿Quién era Chuck Morris?

Antes de convertirse en una figura clave del cine de acción, Chuck Norris ya era un destacado artista marcial, llegando incluso a desarrollar su propia disciplina - crédito Reuters

Nacido el 10 de marzo de 1940 como Carlos Ray Norris, el actor vivió una infancia modesta, caracterizada por la timidez y cierto rezago académico. Alejado aún de la imagen de invulnerabilidad, Norris fue descrito como un niño frágil, lejos de la personalidad que años más tarde quedaría inmortalizada tanto en la pantalla como en el mundo del meme.

El giro crucial de su biografía llegó en 1958: tras ingresar al ejército de Estados Unidos, fue destinado a la base de Osan, en Corea del Sur, donde tuvo por primera vez contacto con las artes marciales y se casó con Diane Holechek. Este proceso de formación fue determinante para la maduración física y mental del joven Norris, que cultivó una ética de perseverancia que lo diferenciaría de sus contemporáneos dentro y fuera de la milicia.

Tras destacar como artista marcial profesional y acumular victorias en torneos, fue Steve McQueen quien le sugirió abandonar la competencia para concentrarse en una carrera cinematográfica. La primera aparición de Chuck Norris en la gran pantalla fue en Breaker! Breaker!, una producción independiente que sirvió como preámbulo a su salto a la fama.

Su pelea con Bruce Lee en la película The Way of the Dragon se convirtió en un referente absoluto del cine de acción - crédito Shutterstock

El reconocimiento internacional llegó cuando actuó como antagonista junto a Bruce Lee en El furor del dragón. Su papel de villano en esa cinta resultó fundamental para cimentar su imagen de luchador imbatible y expandir su base de admiradores.. A partir de entonces, Norris protagonizó una sucesión de películas emblema del género de acción, como Código de silencio, Fuerza Delta, McQuade, lobo solitario, Invasión a los Estados Unidos, Desaparecido en combate y El templo de oro.

Entre 1993 y 2001, su protagónico en la serie Walker, Texas Ranger lo consolidó como referencia en la televisión estadounidense. La interpretación de Cordell Walker, un agente comprometido con la seguridad en Dallas, amplió la mitología en torno a su figura a través de tramas en las que resolvía casos imposibles, se enfrentaba a toda clase de criminales y amenazas sobrenaturales, e incluso viajaba en el tiempo.

La sobredimensión de la personalidad y las habilidades del personaje público alimentó, desde la década de 2000, la proliferación de los llamados Chuck Norris Facts: afirmaciones paródicas sobre supuestas proezas sobrenaturales del actor, viralizadas por usuarios en redes sociales. El mito de Norris creció así más allá de sus logros reales, convirtiéndose en referencia global de la masculinidad desmesurada y la invulnerabilidad.

De niño introvertido a leyenda hollywoodense, instructor pionero en taekwondo y protagonista de memes, la figura de Chuck Norris reúne todos los elementos de una construcción mediática que sigue generando material —y admiradores— para nuevas generaciones.