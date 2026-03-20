Este es el calendario de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana 2026: Millonarios y América de Cali son los principales protagonistas

La Copa Sudamericana 2026 tendrá a Millonarios y América de Cali como representantes de Colombia-crédito César Olmedo/REUTERS

Millonarios y América de Cali serán los principales representantes de Colombia en la fase de grupos en la Copa Sudamericana de 2026.

Por este motivo, tanto Azules como Rojos tendrán partidos claves para superar lo hecho a lo largo de la historia en este torneo, cuando Millonarios llegó a las semifinales del certamen en 2007 y 2012, y la reciente ocasión de América de Cali llegando a los octavos de final en la edición de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla-crédito César Olmedo/REUTERS

Millonarios

El Azul se volverá a encontrar ante São Paulo de Brasil-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por los lados de Millonarios, estará en el grupo C de la Copa Sudamericana junto al São Paulo de Brasil, de Boston River de Uruguay y O’Higgins de Chile.

Su debut será en territorio chileno ante O’Higgins, y con el cuadro brasileño volverá a jugar ante el equipo Tricolor (apodo del São Paulo FC) después de 19 años de ausencia tras eliminarlos en la Copa Sudamericana 2007.

A continuación, estos son los juegos que tendrá el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos:

Fecha 1: O’Higgins vs. Millonarios - Estadio El Teniente de Rancagua - 7 al 9 de abril de 2026

Fecha 2: Millonarios vs. Boston River - Estadio El Campín de Bogotá - 14 al 16 de abril de 2026

Fecha 3: Millonarios vs. São Paulo - Estadio El Campín de Bogotá - 28 al 30 de abril de 2026

Fecha 4: Boston River vs. Millonarios - Estadio Centenario de Montevideo - 5 al 7 de mayo de 2026

Fecha 5: São Paulo vs. Millonarios - Estadio Morumbí de São Paulo - 19 al 21 de mayo de 2026

Fecha 6: Millonarios vs. O’Higgins - Estadio El Campín - 26 al 28 de mayo de 2026

América de Cali

América de Cali quiere superar los octavos de final de la Copa Sudamericana-crédito Aymer Andrés Álvarez-El País/Colprensa

América de Cali hará parte del grupo A de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y en su grupo jugará ante Tigre de Argentina, Alianza Atlético del Perú y Macará de Ecuador.

El equipo dirigido por David González apostará por clasificar en el primer lugar y llegar a los cuartos de final del certamen continental, tras jugar en los octavos de la Copa Sudamericana 2025 ante Fluminense de Brasil.

A continuación, este es el calendario de partidos del cuadro vallecaucano:

Fecha 1: Macará vs. América de Cali - Estadio Bella Vista de Ambato - 7 al 9 de abril de 2026

Fecha 2: América de Cali vs. Alianza Atlético - Estadio Pascual Guerrero de Cali - 14 al 16 de abril de 2026

Fecha 3: Tigre vs. América de Cali - Estadio Coliseo de Victoria - 28 al 30 de abril de 2026

Fecha 4: Alianza Atlético vs. América de Cali - Estadio Municipal Campeones del 36 de Sullana - 5 al 7 de mayo de 2026

Fecha 5: América de Cali vs. Tigre - Estadio Pascual Guerrero de Cali - 19 al 21 de mayo de 2026

Fecha 6: América de Cali vs. Macará - Estadio Pascual Guerrero de Cali - 26 al 28 de mayo de 2026

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Grupo A

América de Cali (Colombia)

Tigre (Argentina)

Macará (Ecuador)

Alianza Atlético (Perú)

Grupo B

Atlético Mineiro (Brasil)

Cienciano (Perú)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Juventud (Uruguay)

Grupo C

São Paulo FC (Brasil)

Millonarios (Colombia)

Boston River (Uruguay)

O’Higgins (Chile)

Grupo D

Santos FC (Brasil)

San Lorenzo de Almagro (Argentina)

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Recoleta (Paraguay)

Grupo E

Racing Club (Argentina)

Caracas FC (Venezuela)

Independiente Petroleros (Bolivia)

Botafogo (Brasil)

Grupo F

Grêmio (Brasil)

Palestino (Chile)

Montevideo City (Uruguay)

Deportivo Riestra (Argentina)

Grupo G

Olimpia (Paraguay)

Vasco da Gama (Brasil)

Audax Italiano (Chile)

Barracas Central (Argentina)

Grupo H

River Plate (Argentina)

Red Bull Bragantino (Brasil)

Blooming (Bolivia)

Carabobo FC (Venezuela)