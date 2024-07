Cantante de música popular colombiano fue víctima de los ladrones en la Copa América mientras intentaba grabar un trend

El artista no ha comentado nada al respecto, pero los internautas no lo dejaron pasar por algo - crédito Luis Alfonso / Instagram

La fiebre del fútbol sigue vigente por la Copa América que se lleva a cabo en Estados Unidos, donde la selección Colombia ha tenido una presentación impecable y ha atraído a centenares de connacionales que viajaron para presenciar el evento deportivo. La ola amarilla se ha hecho presente en cada uno de los estadios donde se destaca la alegría y unión, aunque no faltan aquellos que viajan a cometer delitos.

Precisamente, ese fue el caso de una mujer que intentó robar al famoso cantante de música popular Luis Alfonso, reconocido por ser uno de los artistas del momento y es aclamado en Colombia y otros países del mundo.

Su presencia no pasó desapercibida en medio del partido que se disputó entre Colombia y Brasil en el Levi’s Stadium de Santa Clara, que se selló con un empate. Al verlo, varios ciudadanos se acercaron a saludarlo, pedirle fotografías y estar cerca del ídolo del momento.

Al ver la alegría desbordante de su tierra, el artista aprovechó para pedir a todos que grabaran el trend de su nueva canción Chismofilia, un tema muy pegajoso que se ha viralizado en redes sociales por el particular baile que realiza el Señorazo. Lamentablemente, ese momento fue aprovechado por los amigos de lo ajeno.

El Señorazo fue víctima del cosquilleo - crédito Luis Alfonso / Instagram

En el video subido en las redes sociales oficiales del artista se puede apreciar el instante en el que intentaba realizar el baile con personas que tenían la camiseta de Colombia. Sin embargo, la diversión se vio empañada por la mujer que intentó abrir el canguro que tenía colgado Luis Alfonso.

Pese a que el Señorazo no escribió nada sobre lo sucedido, el hecho no pasó desapercibido en los comentarios, donde los ciudadanos criticaron la acción de la mujer que, claramente, pretendía abrir el canguro del artista y estaba muy concentrada en esto.

La publicación del famoso estuvo acompañada con el mensaje “Ayer sí que la pasamos una chimba por estas tierritas. Fuimos por primera vez a un estadio, vimos jugar a la selección y compartimos con mi gente linda de California. Que belleza sentir tanto cariño donde uno llega y vamos a seguirle haciendo fuerza a Colombia pues”.

Uno de los seguidores del artista le comentó: “¿Alguien vio robando a esa vieja?”, el cual generó indignación y otro de los internautas escribió “La señora de atrás no sufre de chismofilia sino de ladronfilia” y otras personas más agregaron “Ay, y ese cosquilleo de esa señora qué fue”, “Y que me dice la vieja que disimuladamente lo estaba robando”.

Pese a este hecho, el artista disfrutó con sus seres queridos del partido - crédito Luis Alfonso / Instagram

La indignación de los usuarios se tomó la publicación, aunque el Señorazo no ha hablado sobre la situación, los seguidores reiteraron que este tipo de actos son los que opacan la alegría del país y todo lo que tiene para ofrecer.

Pese a que los internautas especulan que la presunta ladrona no logró llevarse nada, están a la espera de una declaración oficial del cantante. Sin embargo, todo parece indicar que él no se pronunciará al respecto, pues continúa subiendo cosas relacionadas con sus conciertos y su familia.

El artista sigue dejando en alto el nombre de los colombianos con su música y alegría - crédito Luis Alfonso / Instagram

Por otra parte, Luis Alfonso sigue llevando su alegría a cada uno de lugares en los que hace presencia y uno de los más recientes fue el Huila, en medio de las fiestas de San Pedro, en el que se presentó junto a artistas de talla mundial como Ana Gabriel y el connacional Yeison Jiménez.

“¡Neiva, qué chimba estar hoy aquí! Me siento feliz, me siento contentoso de estar aquí en sus fiestas, en su casa. Gracias por el apoyo y el cariño que siempre me dan (…) Quiero le levantemos lo que estemos bebiendo y brindemos por la vida y la felicidad que tenemos. Es un regalo”, dijo el intérprete de Mi palabra contra la de ellos, Contentoso y La Ex.