Víctimas de avalancha en Venecia, Antioquia, contaron los angustiosos momentos que vivieron: “Empezaron a gritar”

La avalancha dejó varias viviendas completamente destruidas - crédito Bomberos Amagá

Hay dos personas desaparecidas en Venecia (Antioquia) por una avalancha que se registró en la noche del martes 25 de junio de 2024, causada por las fuertes lluvias en la zona. Además de ellas, hay más de 200 ciudadanos damnificados y varias viviendas destruidas. Los organismos de socorro han llevado a cabo las labores de búsqueda de los habitantes desaparecidos, aunque todavía no se ha confirmado el hallazgo de alguno de ellos.

Una de las personas que al parecer fue arrastrada por el agua, la tierra y los escombros fue identificada como Margarita, una adulta mayor de 80 años. Su hijo, Carlos Giraldo, reveló detalles de qué paso esa noche, cuando se presentó la tragedia. En conversación con Noticias Caracol, el ciudadano aseguró que le fue imposible rescatar a su madre.

“En ese momento me encontraba durmiendo con ella. Escuché el estruendo en la parte de atrás. Cuando abrimos, ya la casa estaba inundada. Yo me tiré a abrir la puerta y no fui capaz porque se nos atrancó. Después volví por ella y el agua me botó”, detalló el hijo de la mujer desaparecida al medio de comunicación citado.

La avalancha dejó más de 200 personas damnificadas - crédito Colprensa

Además de la señora Margarita, se conoció el nombre de otro adulto mayor que no aparece. Se trata de Ovidio, un hombre de 75 años. Otras personas se salvaron de milagro porque pudieron actuar rápidamente y salir de sus hogares antes de que estos fueron golpeados por la avalancha.

De acuerdo con Lady Johana Tabares, una de las ciudadanas damnificadas por la emergencia, las personas que habitaban las viviendas ubicadas atrás de la suya dieron aviso a los demás habitantes de lo que estaba sucediendo. “Empezaron a gritar ‘salgan, salgan’”, precisó en la entrevista con el informativo. Todos tuvieron que saltar y huir. Por eso, terminaron con varias heridas en sus cuerpos; tienen cortes y están “aporreados”.

Hay maquinaria amarilla en Venencia, con la que se están removiendo los escombros - crédito Invías

Por su parte, una de las personas afectadas por la avalancha, llamada María Cenelia Torres, sufrió una fractura en una de sus piernas que por poco le impide salir de su vivienda cuando se aproximaron los escombros. “Algo me golpeó y yo caí al piso. Cuando caí al piso yo me fui a parar, ya no estaba parada en el pie, sino en este hueso”, detalló la mujer afectada a Noticias Telemedellín, señalando la parte de su pierna herida en la que se sostuvo.

Logró salir de la casa con ayuda de su pareja y de su hijo, que le ayudaron a saltar por una ventana y escapar. Sin embargo, de esa vivienda no quedó nada. “Esta semana tenía mi casa bonita, amoblada, no necesitaba nada. Trabajando, sí, trabajando muy duro, no necesitaba nada, tuvo lo que yo quería y me gustaba lo que tenía; no tenía nada que envidiarle a una casa que tuviera muchos lujos, porque yo me lo había conseguido. Pero esta semana todo se acabó, nada nos quedó”, precisó.

Sector agrícola ha tenido millonarias pérdidas por las fuertes lluvias en Antioquia - crédito Gustavo Amador/EFE

Desde que se registró la avalancha, los organismos de socorro se trasladaron al lugar con maquinaria amarilla, personal y animales entrenados en labores de búsqueda para brindar atención a las familias y hallar a los desaparecidos.

“Nos encontramos trabajando con bomberos, la administración municipal, la Policía Nacional y en cuerpo de rescate de Antioquia (sic). Desde el momento en el que se presentaron los hechos, la Cuarta Brigada toma la decisión de enviar el pelotón antidesastres con el fin de ayudar a este municipio”, explicó el comandante del Batallón de Infantería N°11, coronel Hernán Osorio.

La situación climática en Antioquia no solo ha dejado damnificados, sino que ha causado serias afectaciones en la economía y alimentación de los habitantes. Pues, según detalló la secretaria de Agricultura de Antioquia, Rosa Acevedo, citada por Blu Radio, las fuertes precipitaciones que se han presentado en el departamento han repercutido en la pérdida de $45.000 millones en el sector agrícola, según datos recolectados desde febrero de 2024.