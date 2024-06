Richard Ríos se convirtió en tendencia luego de su debut en la Copa América 2024, más de una quedó flechada

Richard Rios es tendecnia, pues tiene loquitas a las internautas en redes sociales - Getty Images

Desde el debut de Richard Ríos en la Copa América 2024, que se disputa en Estados Unidos, el volante no para de robarse los suspiros y halagos en redes sociales. Luego de la victoria 2-1 de la tricolor contra el seleccionado Paraguayo en la primera fecha del grupo D del torneo de selecciones más antiguo del mundo, la web se llenó de comentarios del público femenino, resaltando el atractivo del jugador de 24 años.

"Richard Rios se ve más lindo en este partido o es mi impresión", "Lo mucho que me gusta richard Ríos no es normal" o "Cómo me gustan las neas, como me gusta Richard ríos" , son algunos de los miles de comentarios que recibe el jugador cada vez que juega la selección. Asimismo, muchos aludieron a la frase "hazme un hijo", mostrando imágenes de mujeres embarazadas al ver al mediocampista de la selección Colombia en la pantalla.

Las internautas declaran su amor y atracción hacia el futbolista colombiano - crédito @unatalsam3/X

A pesar de tener a más de una rendida a sus pies, el corazón del número 6 del equipo colombiano tiene dueña. Desde hace varios meses se presume que Ríos sostiene una relación sentimental con la creadora de contenido Nicole Johanna Rivera, más conocida como La Suprema.

Ni el volante del Palmeiras ni la Rivera han confirmado si están juntos, pero la posibilidad de un romance entre ellos despertó la polémica entre los internautas, ya que la influenciadora había salido con el cantante antioqueño Blessd y terminaron de manera repentina. “Hace tiempo terminé mi relación, espero que no haya malentendidos y respeten mi vida personal, la re buena”, escribió en su cuenta de X.

Mientras que los internautas siguen esperando una prueba que ratifique la relación entre Ríos y La Suprema, miles de fanáticas en todo el mundo guardan la esperanza de tener una oportunidad con el futbolista.

La Suprema es la presunta pareja del futbolista Richard Ríos - crédito @_lasupremaaa/Instagram

Del Futsal a ser una estrella en la Copa América 2024

Richard Rios inicó su carrera jugando Futsal - crédito Geoff Burke-USA TODAY Sports

El futbolista nacido en Vegachí, Antioquia destacó desde muy joven en la Liga Argos de Futsal, jugando para el equipo Alianza Platanera con el que ganó varios campeonatos. Sus estelares actuaciones le permitieron conformar la nómina de la selección Colombia que participó en el Suramericano sub-20 de 2018 en esa modalidad, un torneo que le cambió la vida.

En el certamen, Ríos fue uno de los mejores jugadores, lo que llamó el interés de varios reclutadores de equipos como Flamengo y Palmeiras, que identificaron su potencial y lo invitaron a hacer las pruebas para unirse a las fuerzas básicas de los clubes.

Fue Flamengo el equipo que se quedó con el jugador colombiano, que siguió su formación hasta convertirse en futbolista profesional. Tras un breve paso a préstamo en el Mazatlán de México en 2021, se destacó en la liga mexicana, lo que le representó su regreso al fútbol brasileño.

Tras su buen paso, Ríos rescindió con Flamengo y aceptó el reto de fichar por Guaraní de Brasil en 2022 y se consolidó como figura, robándose la atención de los grandes del país carioca. Esto le valió el fichaje por el poderoso Palmeiras en 2023, convirtiéndose en el décimo colombiano en la historia del Verdao. A pesar de que tuvo un arranque complicado, el jugador retomó su nivel y se consolidó como una de las piezas clave del equipo con quienes se consagró campeón del Brasileirão.

Sus buenas actuaciones y alto nivel en Brasil le abrieron las puertas de la selección Colombia mayor. Ríos debutó en las eliminatorias para el mundial 2026 y se perfila como una de las grandes apuestas del técnico Néstor Lorenzo para el futuro de la Tricolor colombiana de fútbol.