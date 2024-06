Disney entrevistó a reconocidos futbolistas colombianos en famosa serie animada: en redes sociales recordaron la ocasión

Desde este spin-off, las redes sociales recuerdan estas entrevistas frecuentemente, esta vez, por el inicio de la Copa América 2024 - Crédito Phineas y Ferb / Disney Latinoamérica

En medio de la celebración por la victoria de Colombia sobre Paraguay con un marcador 2-1, a favor de la selección Tricolor, usuarios en redes sociales volvieron a recordar la vez que un famoso programa animado de Disney Channel realizó una serie en la que personajes 2D entrevistaban a celebridades reales del continente americano.

Cantantes, deportistas, comediantes, y actores participaron en este programa, en capítulos cortos que se transmitían en la pauta comercial este canal infantil, Disney Channel. El 21 de junio del 2014 Toma Dos con Phineas y Ferb’, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama fue uno de los primeros invitados, representando a Colombia en este formato de periodismo infantil.

En la entrevista, los personajes ficticios, Phineas y Ferb realizaban preguntas chistosas para interactuar con las celebridades, Además, el programa ya había entrevistado a jugadores latinos como Diego Forlán (Uruguay), Javier Mascherano (Argentina), Dante Bonfim Costa (Brasil) y Oscar ‘el Conejo’ Pérez (México).

En X, antes Twitter, desde el 2020, los usuarios registron recordar con cariño estas entrevistas - crédito Captura de pantalla X

Radioactiva, ese mismo año, informó que el segmento, tras la positiva acogida de la entrevista con Valderrama, presentó una segunda entrega con Falcao García, conocido por haber sido, en esa época, el jugador colombiano más caro de la historia.

Las entrevistas de ‘Toma Dos con Phineas y Ferb’ son producidas íntegramente en la región, lo cual les confiere un toque local y cercano a la audiencia latinoamericana. La combinación de los personajes animados con figuras del fútbol crea un espacio de entretenimiento único, apreciado tanto por los fans.

Colombia enfrenta a Costa Rica en partido clave de la Copa América 2024 en Arizona, Estados Unidos

Colombia y Costa Rica se enfrentarán el viernes 28 de junio en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Este partido, vital para ambas selecciones, corresponde a la segunda fecha del Grupo D de la Copa América 2024, torneo que se está llevando a cabo en Estados Unidos.

El cuarto y más reciente duelo Colombia vs Costa Rica fue en la Copa América 2016, la del Centenario, que se jugó en Estados Unidos, los centroamericanos derrotaron 3-2 a los colombianos - crédito Colprensa

Colombia podría asegurar su pase a los cuartos de final si logra vencer a Costa Rica, que, por su parte, necesita una victoria para mantener sus opciones de clasificar. La selección colombiana actualmente lidera el Grupo D con 3 puntos tras ganar a Paraguay 2-1 en su primer encuentro. Costa Rica, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, logró un valioso empate sin goles ante Brasil, colocándose con un punto en la clasificación, al igual que los brasileños.

En la historia de enfrentamientos entre estos dos equipos en la Copa América, Colombia tiene ventaja con tres victorias y una derrota. Los partidos anteriores incluyen una destacada victoria 4-1 de Colombia en Bolivia 1997 y un triunfo 2-0 en Perú 2004. Más recientemente, Costa Rica sorprendió a Colombia al ganar 3-2 durante la Copa América Centenario 2016 disputada en Estados Unidos.

El State Farm Stadium, inaugurado en 2006, es conocido por su arquitectura avanzada, que incluye un techo retráctil y un campo de césped natural extraíble. Este estadio ha albergado importantes eventos deportivos, como el Super Bowl, y ahora será sede de partidos clave de la Copa América 2024.

Colombia busca asegurar la clasificación a cuartos de final en Copa América

El técnico de Costa Rica, Gustavo Alfaro, respondió a críticas de Colombia respecto a su esquema defensivo en el partido anterior contra Brasil, que terminó en un empate sin goles. Alfaro defendió su estrategia afirmando: “Es muy fácil tirar con escopetas ajenas. Yo quisiera ver qué técnico del mundo le juega así al quíntuple campeón del mundo, con siete sub-23 en la cancha”.

Gustavo Alfaro, técnico de Costa Rica, respondió a las críticas por su juego defensivo ante Brasil, previo al duelo contra Colombia - crédito Getty Images

En respuesta a los comentarios del delantero colombiano Miguel Ángel Borja, quien pidió un estilo de juego más propositivo para el partido del 28 de junio, Alfaro enfatizó la importancia de su estrategia defensiva: “Si yo quiero defender bien, es porque quiero atacar bien. Yo quiero defender con calidad”.

Por otro lado, Alfaro explicó que su táctica frente a Brasil no fue para jugar a la derrota, sino para sumar puntos: “Esto es por sumatoria de puntos; no por sumatoria moral. Yo le digo a los jugadores que si no pueden ganar, empaten”.