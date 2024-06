Colombianos no estarían de acuerdo con una asamblea constituyente, según encuesta de Guarumo y EcoAnalítica

Petro asegura que hay diferencia entre poder constituyente y asamblea constituyente - crédito Presidencia de la República

La encuesta dada a conocer el jueves 27 de junio de 2024 por las firmas Guarumo y EcoAnalítica, en la que se midió la intención de voto de los posibles candidatos a la Presidencia de la República, de cara a los comicios de mayo de 2026, también dejó otros sorprendentes resultados. Una de las iniciativas del primer mandatario, como es el llamado proceso constituyente, no sería respaldado -justamente- por el llamado “constituyente primario”.

La medición, que tuvo en cuenta el concepto de 1.998 personas, a partir de los 18 años de edad, en los principales centros poblacionales del país, y que goza de confianza del 95%, indicó que más de la mitad de los encuestados están en desacuerdo con la determinación. Respondieron que marcarían la pauta en relación con una opción de que se convoque, por medio de decreto, como lo plantearon exfuncionarios del Gobierno, a esta modificación.

De acuerdo con las firmas encuestadoras, el 58,9% de los encuestados está en contra de la determinación, frente al 30,7% que apoya la iniciativa; en tanto que el 10,4% manifestó no saber o no responder con respecto a la consulta. Un balance desfavorable que empezaría a quitarle legitimidad, de acuerdo con la encuesta, a la opción de que el primer mandatario saque adelante una de sus más recientes banderas.

Gustavo Petro ha tenido pronunciamientos ambiguos con respecto a un llamado a la constituyente - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Colombia va por mal camino, según encuesta de Guarumo y EcoAnalítica

A su vez, en la medición, resalta que el 67,8% de los consultados consideró que Colombia va por mal camino, frente a 28,4% que cree que el país va por el rumbo correcto. Una diferencia abismal que también juega en contra del mandato de Petro, que próximo a cumplir dos años de mandato no registra un panorama alentador con miras al “segundo tiempo”, en el que se prevé una profunda reestructuración del gabinete.

Un aspecto crucial que también se remarcó en la medición, cuyos datos fueron recolectados entre el 22 y 26 de junio, es que el 41,4% de los encuestados se informa por medio de redes sociales; un 31,5% por intermedio de la televisión, y solo el 8,8% lo hace con la radio como principal fuente. Asimismo, el 6,5% se informa con visitas a las páginas web; 6,2% por mensajería instantánea y, apenas, el 2,8% con publicaciones impresas.

Las principales mediciones de Guarumo y EcoAnalítica registran números en rojo para el presidente Gustavo Petro - crédito Infobae Colombia

En cuanto a la calificación del Gobierno de Gustavo Petro, el 30,4% de los encuestados dijo que era pésimo; en tanto que un 28,7% lo consideró como malo, es decir, que un 51,9%, más de la mitad de los encuestados, reprobó la gestión del primer mandatario; en paralelo con el 6,5% que lo catalogó como excelente, y el 31,3% que dispuso que era bueno. Un balance poco esperanzador para Petro y sus simpatizantes.

Pobre Francia

Pero así como al presidente de la República le fue mal, también pasó lo mismo con la vicepresidenta Francia Márquez Mina, debido a que el 60,3% tiene una imagen desfavorable de la segunda al mando; en contraste con el 22,1% que confía en la lideresa social que llegó a la Casa de Nariño. A su vez, el 12,3% dijo no conocer a la funcionaria, en tanto que el 5,2% indicó que no la conoce, o que simplemente no respondería sobre el particular.

Esta medición, en medio de los escándalos por corrupción en las entidades del Estado, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y los asuntos de índole familiar, como la imputación a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del jefe de Estado, señalado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, suponen un indicador que muestra la desconfianza que existe sobre el que lleva los destinos del país.