Camilo Sáenz ofreció disculpas por su comentarios contra Franko Bonilla en ‘MasterChef’: “Aprendemos de los errores”

El actor bogotano Camilo Saénz se convirtió en el primer eliminado de la sexta temporada de Masterchef Celebrity. Saénz, conocido por su amor por la cocina, no pudo deslumbrar a los jueces con su plato de tartar de res, lo cual lo llevó a abandonar la competencia.

En la cocina del programa todo puede suceder y cometer un solo error en una noche puede significar la salida, y eso le ocurrió a Saénz, que tuvo una mala racha con dos platos que lo llevaron a la eliminación. Uno de los jueces, Jorge Rausch, afirmó que su plato no tenía la complejidad necesaria para competir con los platos de sus compañeros: “Es un plato que se prepara en diez minutos”, aseguró Rausch.

Después de su eliminación, hubo múltiples comentarios sobre su participación y actitud en el programa. En respuesta, Saénz usó sus redes sociales para abordar el tema y expresó su gratitud hacia los jueces y sus compañeros, y reconoció haber hecho lo mejor que pudo: “Trate de hacer lo mejor que pude. Solamente, tengo agradecimiento para todas las personas del programa, los jueces, compañeros, Claudia Bahamón y gracias a todos los que me acompañaron”, indicó Saénz.

El actor también señaló que no siempre se ve en pantalla todo lo que ocurre durante la competencia: “Lo que se vive todos los días allá no es lo que alcanza a salir”, destacó en sus declaraciones, añadiendo que recibió los comentarios negativos de la mejor forma posible. Saénz expresó: “A las personas que mandaron mala onda, todo bien. También es bien recibida, me enseñan cosas. Fue una gran experiencia y es algo que me llevaré para toda mi vida”.

Los comentarios negativos hacia el actor surgieron también por actitudes que algunos consideraron despectivas en contra de su excompañero Franko Bonilla, un punto en que Saénz también ofreció disculpas: “Aprendemos de los errores, disculpas si a alguien ofendí y molesté, no fue mi intención, abrazos, besos y bendiciones para todos”, mencionó.

Masterchef Celebrity Colombia inició su sexta temporada con 22 participantes del mundo del entretenimiento, en una competencia culinaria que busca coronar al mejor chef entre las celebridades. El programa cuenta nuevamente con la conducción de Claudia Bahamón y los chefs Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch como jurados y incorporó a la chef mexicana Adria Marina, en reemplazo del chileno Christopher Carpentier.

La temporada comenzó el 18 de junio y rápidamente captó la atención del público por las habilidades culinarias de los participantes y los altos salarios que reciben. El actor Camilo Saenz abandonó la competencia en la primera semana, dejando a 21 famosos en la lucha por el premio de 200 millones de pesos.

Las remuneraciones de los participantes varían significativamente. Según la Revista Vea, los concursantes menos conocidos reciben entre 8 y 10 millones de pesos semanales, mientras que las figuras más populares obtienen entre 13 y 20 millones de pesos. Además del premio en efectivo, los participantes eliminados reciben un set de cuchillos valorado en más de ocho millones de pesos.

En MasterChef Celebrity las celebridades compiten en desafíos culinarios para demostrar sus habilidades en la cocina. El formato del programa incluye diversas pruebas, desde la preparación de platos elaborados hasta la recreación de recetas con ingredientes sorpresa. Cada semana, un participante es eliminado hasta que se corona al ganador. El jurado está compuesto por tres chefs reconocidos que evalúan las preparaciones de los concursantes, ofreciendo tanto críticas constructivas como elogios. El programa ha ganado popularidad en la televisión colombiana por su combinación de entretenimiento y competitividad.