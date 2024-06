Reforma pensional: así va a ser el traspaso a partir del primero de julio de 2025

Si al 1° de junio de 2035 tiene mínimo 720 semanas, para mujeres, o 900, para hombres, no le aplicarán las nuevas normas pensionales - crédito ilustración Infobae Colombia con fotografías de Ernesto Guzmán/EFE y Colprensa

El presidente Gustavo Petro ha conseguido su primera “victoria” legislativa del 2024 con la aprobación de la reforma pensional.

La iniciativa fue aprobada con 86 votos a favor y 32 en contra, logrando una mayoría en su última votación en la plenaria de la Cámara de Representantes, que terminó adoptando el mismo texto que se había aprobado en el Senado.

La reforma pensional obliga a todos los ciudadanos a cotizar en el régimen público hasta 2,3 salarios mínimos mensuales. A partir de ese umbral, los ciudadanos deberán ahorrar en fondos privados. Este cambio tiene como objetivo eliminar la competencia desigual entre fondos y liberar recursos públicos para proporcionar subsidios a adultos mayores.

La nueva ley se aplicará a las mujeres que hayan cotizado menos de 750 semanas y a los hombres con menos de novecientas semanas hasta julio del próximo año. Aquellos que hayan cotizado estas cantidades o más continuarán bajo el sistema actual.

Todos los colombianos deberán cotizar su pensión en Colpensiones por los primeros 2,3 salarios mínimos de sus ingresos

Una de las principales inquietudes de los ciudadanos es qué sucederá a partir de julio de 2025. La pregunta más frecuente es: “Si no he cumplido las semanas para quedarme en el antiguo régimen, ¿tengo que pasarme a Colpensiones?” La respuesta corta es no.

Aunque faltan detalles por definir y nada está decidido por completo, Infobae Colombia consultó expertos que explican cómo aplicará el nuevo modelo para quienes no alcanzaron a entrar al régimen de transición.

Casos específicos y transición del sistema pensional

Caso 1: cotizaba en AFP y gana menos del umbral

Si está por debajo del umbral de 2,3 salarios mínimos y cotizaba en una AFP, desde julio de 2025 solo cotizará en Colpensiones; en principio el traslado sería automático. “El dinero ahorrado en la AFP permanecerá invertido y seguirá generando rendimientos”, explicó el Jorge Llano, vicepresidente de Desarrollo de Mercados: “No hay traspaso de dinero inicialmente”.

Entonces, no tiene que pasar su dinero a Colpensiones, lo que va a pasar es que al llegar a la edad de pensión, “ese dinero acumulado se utilizará para pagar la pensión en Colpensiones y el remanente se convertirá en una renta vitalicia que el pensionado recibirá”, precisó Kevin Hartmann, abogado especialista en el sistema de pensiones.

Caso 2: cotizaba en AFP y gana más del umbral

Si una persona gana más de 2,3 salarios mínimos, por ejemplo tres ($3′900.000 en 2024), esa persona entrará al nuevo régimen. A partir de julio de 2025, los primeros 2,3 salarios mínimos de sus aportes (2′990.000) irán a Colpensiones y el resto (0,7 que equivale a 910.000) se destinará a una cuenta individual en un fondo privado de elección del cotizante, puede ser el mismo en el que había cotizado antes de la reforma.