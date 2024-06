Emmanuel Restrepo contó por qué no hará más su personaje de Carmelo: “Quiero ser yo”

Emmanuel Restrepo compartió las razones por la que ya no quiere interpretar más a Carmelo - crédito @emmanuelrestrepozapata/Instagram

Emmanuel Restrepo reveló a Infobae Colombia las razones por las que no le dará más vida a Carmelo Rendón, personaje con el que alcanzó el éxito tanto en la telenovela de Rigo, como en el reality La casa de los famosos Colombia.

“Luego de interpretarlo durante dos años se me impregno mucho de él y tampoco quiero encasillarme, es hora de hacer cosas diferentes”, dijo el actor.

El actor nacido en Medellín conquistó al público tras su actuación en la exitosa telenovela que contó la historia del pedalista Rigoberto Urán y con el que logró algo que pocas veces se ha visto en la televisión colombiana, pasar de la ficción a la realidad.

Gracias a la acogida que tuvo Caramelo Rendón entre los colombianos, el Canal RCN decidió llevarlo de las calles de Urrao directo a La casa de los famosos Colombia, marcando un hito en las pantallas al trascender con su personaje.

Ya se había visto que exitosos personajes que se popularizaban en la televisión hicieran giras nacionales como fue el caso de Germán es el man, Pedro el escamoso y Nadie es eterno en el mundo, sin embargo, pocas veces se había registrado que saltaran de una producción a otra, algo que consiguió Carmelo.

Emmanuel confesó a Infobae Colombia que gracias a esta propuesta que le hizo el Canal RCN y que luego de estudiarla muy bien junto con su mánager decidió aceptarla. “Siempre soñé con presentar, estaba esperando esa oportunidad hace mucho tiempo porque amo hacer preguntas, sin embargo, se les ocurrió que fuera como Carmelo algo que me sonó raro, pero asumí el reto”, añadió.

La oportunidad de explorar su faceta como conductor le llegó al actor paisa gracias a su personaje de Rigo, algo que agradeció, pero que afirma es un recurso que ya se agotó. “Es algo que he conversado con muchas personas, incluso con mi equipo de trabajo, acordamos que quedará clausurado”, afirmó.

Pese a su radical conclusión, Emmanuel no se niega por completo a que en un futuro Caramelo reviva. “Prefiero no decir nunca por qué aquello que menos deseas es lo primero que ocurre y termino siendo víctima del karma, pero por ahora no. Me tomaré un respiro para volver a ser yo pues tenía muchas cosas de él que se me habían pegado, por eso me pinte el pelo y cambié de look”, contó a Infobae Colombia.

Nuevos horizontes

Luego de finalizado el proyecto de La casa de los famosos Colombia, Emmanuel no sabe aún si hará o no parte de la nueva temporada que anunció el canal, sin embargo, si le gustaría seguir presentando.

“Para La casa de los famosos 2 no han dicho nada, no sé si vuelva como Carmelo, aunque me gustaría hacerlo en esta ocasión como Enmanuel porque es algo que me gusta y me disfruté”, mencionó.

Pese a que para él su personaje de Carmelo quedó en el recuerdo no descarta a que este tenga su propio show de entrevistas en la pantalla. “Mira que es algo que he llegado a imaginar, no obstante, por ahora, estoy enfocado en darme un respiro, estoy preparando gira con una obra de teatro y en la promoción de mi primera película llamada Malta”, contó el actor a Infobae Colombia sobre la cinta colombiana que se estrena el 11 de julio a nivel nacional y la cual será su debut en la pantalla grande.

Por otra parte, el actor se proyecta a nivel internacional. “Es un tema que he tenido dentro de mis tantos pendientes. España, México y Argentina son mercados en los que me gustaría desarrollar mi carrera porque me gustan sus narrativas sobre todo en el cine”, agregó Emmanuel quien confesó que todos los países mencionados donde más se visualiza es en España, donde viviría sin problema.

Emmanuel sabe bien que Carmelo tomó gran protagonismo en las pantallas y aunque ya cambió su apariencia para alejarse del personaje no descarta que lo tenga que desempolvar en un tiempo.