Etapa 2 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana y Santiago Buitrago en la carrera por España

Bienvenidos al minuto a minuto de la segunda etapa de la Vuelta Ciclística a Cataluña 2026, que cuenta con la participación de cinco ciclistas colombianos.
Nairo Quintana (Movistar Team) y Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) son los dos colombianos mejor ubicados, a 10 segundos del líder Dorian Gordon (INEOS Grenadiers).
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-162 kilómetros: Inicia el segundo día de carreras e inmediatamente se forma la fuga del día con la presencia de cinco corredores.
La etapa 2 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 se disputa este martes 24 de marzo, con un trazado de 167,5 kilómetros entre Figueres y Banyoles. La jornada incluye 2.100 metros de desnivel acumulado y un solo puerto categorizado.
Durante el recorrido, la entrada por Olot antes de la llegada puede generar cortes en el pelotón, aunque el perfil favorece a los velocistas. El evento forma parte de las siete etapas programadas en esta edición.