Etapa 2 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana y Santiago Buitrago en la carrera por España

La Vuelta a Cataluña cuenta con la participación de cinco ciclistas colombianos - crédito Vuelta a Cataluña

Bienvenidos al minuto a minuto de la segunda etapa de la Vuelta Ciclística a Cataluña 2026, que cuenta con la participación de cinco ciclistas colombianos.

Nairo Quintana (Movistar Team) y Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) son los dos colombianos mejor ubicados, a 10 segundos del líder Dorian Gordon (INEOS Grenadiers).

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