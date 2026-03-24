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Etapa 2 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana y Santiago Buitrago en la carrera por España

El colombiano del Movistar Team y el del Bahrain Victorious llegaron con el pelotón de favoritos en el primer día de competencias, estando a 10 segundos del líder

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La Vuelta a Cataluña cuenta
La Vuelta a Cataluña cuenta con la participación de cinco ciclistas colombianos - crédito Vuelta a Cataluña

Bienvenidos al minuto a minuto de la segunda etapa de la Vuelta Ciclística a Cataluña 2026, que cuenta con la participación de cinco ciclistas colombianos.

Nairo Quintana (Movistar Team) y Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) son los dos colombianos mejor ubicados, a 10 segundos del líder Dorian Gordon (INEOS Grenadiers).

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12:22 hsHoy

-162 kilómetros: Inicia el segundo día de carreras e inmediatamente se forma la fuga del día con la presencia de cinco corredores.

  1. Liam Slock (Lotto Intermarche)
  2. Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarche)
  3. Julen Arriolabengoa (Caja Rural - Seguros RGA)
  4. Diego Uriarte (Equipo Kenn Pharma)
  5. Samuel Fernández (Euskaltel - Euskadi)
11:39 hsHoy

Perfil de la etapa 2 de la Vuelta a Cataluña 2026

Esta es la altimetría de
Esta es la altimetría de la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña 2026 - crédito Procycling Stats

La etapa 2 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 se disputa este martes 24 de marzo, con un trazado de 167,5 kilómetros entre Figueres y Banyoles. La jornada incluye 2.100 metros de desnivel acumulado y un solo puerto categorizado.

Durante el recorrido, la entrada por Olot antes de la llegada puede generar cortes en el pelotón, aunque el perfil favorece a los velocistas. El evento forma parte de las siete etapas programadas en esta edición.

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