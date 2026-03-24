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Kylian Mbappé habló sobre los problemas derivados de su lesión y se confirmó si estará disponible para el partido contra Colombia

La presencia del delantero en los partidos con su selección y el Real Madrid hasta antes del Mundial estuvo en duda a raíz de un dictamen médico que resultó errado

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Kylian Mbappé conforma la convocatoria
Kylian Mbappé conforma la convocatoria de Francia para enfrentar a Brasil y Colombia - Crédito: AP

La recuperación de Kylian Mbappé tras una lesión en la rodilla izquierda ha centrado la atención de la prensa deportiva a pocos meses del Mundial 2026. El delantero del Real Madrid y capitán de la selección francesa ha desmentido enérgicamente los rumores sobre la gravedad de su estado y ha confirmado su disponibilidad absoluta para los próximos amistosos internacionales, donde Francia enfrentará a Brasil y Colombia en Estados Unidos. Estas declaraciones surgen en el contexto de una creciente preocupación por la robustez del plantel galo antes de la cita mundialista.

El atacante, que estuvo alejado de las canchas cerca de un mes, aclaró que su evolución ha transcurrido conforme a los protocolos médicos y que no existe motivo alguno para dudar de su capacidad competitiva: “Me voy recuperando al 100 %, he tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París y, juntos, pudimos encontrar el mejor plan para volver a estar al mejor nivel”, afirmó Mbappé durante un acto realizado en la capital francesa con motivo de los diez años de la aseguradora Alan, de la que se ha convertido en accionista.

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El delantero precisó que nunca estuvo en duda su presencia en el Mundial de Norteamérica, cuyo inicio está programado para el 11 de junio. La lesión fue una rotura parcial que no habría extendido su baja más allá de abril en el escenario más adverso. Con estas declaraciones, Mbappé quiso disipar cualquier incertidumbre sobre su participación en los compromisos clave tanto de club como de selección.

Kylian Mbappé llegó a la
Kylian Mbappé llegó a la concentración de la selección de Francia para los partidos contra Colombia y Brasil - crédito Federación Francesa de Fútbol

A lo largo de su proceso de recuperación, Mbappé fue objeto de rumores sobre una probable intervención quirúrgica o una baja prolongada, versiones que él mismo refutó categóricamente: “Todo lo que se ha dicho antes de ese diagnóstico no es verdad”.

El internacional francés relató que el período más complicado no fue solo el dolor físico, sino la incertidumbre diagnóstica y la ola de versiones no verificadas sobre su condición. “No superé ese período de la mejor manera; no era el jugador más feliz del mundo”, señalando que en el pasado habría apurado su regreso, pero que ahora privilegia la precaución y la salud a largo plazo.

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