Luis Javier Suárez fue absuelto en forma parcial por sus polémicos gestos en la Copa de Portugal en el Sporting Lisboa vs. Oporto: qué pasó

Luis Javier Suárez entró en el ojo del huracán debido a sus gestos en el partido de ida de la Copa de Portugal que ganó el Sporting de Lisboa por 1-0 contra Oporto-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El 3 de marzo de 2026, el Sporting de Lisboa venció al Oporto por 1-0 por el partido de ida de las semifinales de la Copa de Portugal en el estadio José Alvalade.

Con la anotación de Luis Javier Suárez al minuto 62 de tiro penal, el cuadro de los Leones (apodo por el cual se conoce al Sporting), tomaron la ventaja en el partido que definirá a un finalista en el torneo.

Pero en medio de la euforia por el gol de la figura de la selección Colombia, se desató la polémica por su celebración del tanto, debido a un gesto considerado injurioso y que fue dirigido al árbitro Cláudio Pereira, situación que derivó una denuncia por parte del FC Porto a la Federación Portuguesa.

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El diario luso informó sobre la situación de Luis Javier Suárez tras los polémicos gestos en el Oporto vs. Sporting en la Copa de dicho país-crédito Record Portugal

En medio de lo que fueron las denuncias del presidente del FC Porto, André Villas-Boas, donde denunció que Suárez llamó ladrón al árbitro Pereira, se conoció el 24 de marzo de 2026 a través del Diario Récord de Portugal que la Federación Portuguesa de Fútbol decidió archivar el expediente tanto por el polémico gesto que tuvo el delantero colombiano, como también una fuerte entrada en contra del defensor polaco Jan Bednarek en el mismo juego:

“El Consejo de Disciplina (CD) de la Federación Portuguesa de Fútbol determinó el “archivo parcial” de la denuncia presentada por el FC Porto contra Luis Suárez, a raíz no solo del gesto hacia el árbitro en el clásico de la Copa de Portugal (partido de ida de las semifinales, el 3 de marzo, en el José Alvalade), sino también por acciones con Bednarek que, según el club “dragón”, provocaron una lesión que impidió al polaco continuar en el campo: salió con un traumatismo en la caja torácica, revelaron más tarde los “azules y blancos”, dijeron.

Allí se determinó que en relación a la falta que Suárez le cometió a Bednarek no fue validada por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol tras conocerse el reporte arbitral, y que por aparte, el gesto que cometió Luis Javier Suárez será analizado por aparte por parte el ente deportivo, y esto podría llevar a que en caso de que se compruebe que el colombiano es culpable, tenga que cumplir una sanción de cuatro partidos sin jugar:

“EL CD NO VIO INFRACCIONES EN LAS DOS ACCIONES CON BEDNAREK. EL GESTO DE MANOS QUE SUGIERE ROBO PUEDE ACARREAR UNA SANCIÓN DE HASTA 4 PARTIDOS. En relación con el polémico gesto del futbolista sudamericano, en el tercer minuto del tiempo añadido de la primera parte y que, según el equipo visitante, “sugería robo”, el diario Record informa que el CD formuló una acusación que será analizada de forma independiente. Según el reglamento, Luis Suárez podría ser suspendido hasta dicha cantidad de juegos", detallaron.

Qué fue lo que pasó con Luis Javier Suárez

Luis Suarez fue acusado de llamar "ladrón" al árbitro Cláudio Pereira por parte de André Vilas Boas, presidente del Porto-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El presidente del FC Porto, André Villas-Boas, acusó al delantero colombiano Luis Suárez de llamar “ladrón” al árbitro Cláudio Pereira mediante un gesto realizado tras el gol que le otorgó la victoria al Sporting Lisboa en la semifinal de la Copa de Portugal, una conducta que podría derivar en una suspensión de hasta ocho partidos según el reglamento disciplinario vigente. Este episodio, que se produjo durante un encuentro de máxima tensión, amenaza con impactar tanto la trayectoria de Suárez en el torneo como la reputación institucional del fútbol portugués,

En las fases finales del partido, Villas-Boas detalló que “Suárez acabó de llamar ladrón, con gestos y de forma clara, al árbitro Cláudio Pereira”, estableciendo el paralelo con un antecedente propio en el campeonato chino, donde fue sancionado con cuatro partidos por un acto idéntico. “Quiero saber si Suárez también va a recibir cuatro juegos de suspensión o si el campeonato portugués puede ser comparado al chino”, añadió el presidente a Sportv, canal del fútbol de Portugal.

El FC Porto ha sustentado su denuncia con imágenes precisas del momento del gesto, recolectadas por el club y presentadas como parte de la queja formal. El club azul y blanco iniciará así el proceso ante el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) en las próximas horas.

Cuando es el próximo partido del Sporting de Lisboa: este es el calendario de partidos que tendrán

El cuadro de Lisboa volverá a la acción el 3 de abril de 2026 ante Santa Clara - crédito Pedro Nunes / REUTERS

El equipo dirigido por el portugués Rui Borges está dentro de los mejores ocho de Europa, y jugará los cuartos de final ante Arsenal de Inglaterra.

En lo que se refiere a su próximo partido, será el 3 de abril de 2026 ante Santa Clara, a partir de las 2:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio José Alvalade de Lisboa.

Mientras que el duelo de ida en la Champions League, lo jugará el 7 de abril de 2026 a partir de las 2:00 p .m. (hora de Colombia).

Finalmente, el duelo decisivo de la Copa de Portugal por las semifinales de vuelta está programado para el 22 de abril de 2026 en el estadio do Dragão desde las 2:45 p. m. (hora de Colombia):

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrán:

3 de abril de 2026 - Liga de Portugal: Sporting Lisboa vs. Santa Clara

7 de abril de 2026 - Champions League: Sporting Lisboa vs. Arsenal

11 de abril de 2026- Liga de Portugal: Estrela vs. Sporting Lisboa

15 de abril de 2026 - Champions League: Arsenal vs. Sporting Lisboa

19 de abril de 2026 - Liga de Portugal: Sporting Lisboa vs. Benfica

22 de abril de 2026 - Copa de Portugal: Oporto vs. Sporting Lisboa

26 de abril de 2026 - Liga de Portugal: AFS vs. Sporting Lisboa