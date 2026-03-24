Deportes

Jugador de Atlético Nacional fue denunciado en la Fiscalía por presunto abuso sexual

Nicolás Rodríguez es el señalado por la denunciante que asegura estaba en estado de embriaguez cuando abusaron de ella

Guardar
Atlético Nacional atraviesa un divorcio
Atlético Nacional atraviesa un divorcio con la hinchada, pues pese a ser líder de la Liga BetPlay, la eliminación de Copa Sudamericana aún está vigente - crédito Atlético Nacional

Una mujer denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, por un presunto abuso sexual ocurrido la madrugada del 15 de marzo de 2026 en Rionegro, según información recogida por Publimetro Colombia.

El proceso fue radicado el 19 de marzo y la investigación se adelanta bajo el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El documento conocido por Alejandro Pino Calad, director del medio, detalla que la víctima relató haber recibido atención médica luego de los hechos y señaló explícitamente que no existió consentimiento en ningún momento. “Yo no quería que eso pasara. Yo podía estar ebria, pero soy consciente de lo que hago. Yo sabía que no quería y aun así pasó”, declaró la mujer ante las autoridades, según el expediente judicial citado por Publimetro Colombia.

Nicolás Rodríguez es el jugador
Nicolás Rodríguez es el jugador de Atlético Nacional que fue denunciado por presunto abuso sexual - crédito Atlético Nacional

Entre los elementos que serán analizados por los investigadores figuran comunicaciones electrónicas y registros de cámaras de seguridad en los lugares donde estuvo la denunciante, además de la posible participación de varias personas en los hechos, conforme consta en la denuncia.

La mujer afirmó que, tras ingerir bebidas alcohólicas junto a Rodríguez y otras personas en un establecimiento nocturno, comenzó a sentirse desorientada y experimentó episodios de pérdida de claridad mental. Indicó que fue persuadida para desplazarse con el grupo a una vivienda en Rionegro y describió una sensación de presión para mantener relaciones sexuales, en medio de un ambiente hostil, “me sentía presionada y por eso respondí así. Sabía que estaba en Rionegro y que estaba lejos de mi casa”, recoge el testimonio.

Temas Relacionados

Atlético NacionalNicolás RodríguezAbuso sexualFútbol ColombianoColombia-Deportes

Más Noticias

Kylian Mbappé habló sobre los problemas derivados de su lesión y se confirmó si estará disponible para el partido contra Colombia

La presencia del delantero en los partidos con su selección y el Real Madrid hasta antes del Mundial estuvo en duda a raíz de un dictamen médico que resultó errado

Kylian Mbappé habló sobre los

Campeón con el Manchester City fue convocado por la selección de Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial, para la fecha FIFA de marzo

El técnico italiano Fabio Cannavaro dio a conocer el listado de futbolistas para los partidos ante Gabón y Venezuela, destacando la presencia de Abdukodir Khusanov, campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra ante Arsenal

Campeón con el Manchester City

Se conoció el posible reemplazo del técnico de Francia Didier Deschamps antes del amistoso contra Colombia: Zinédine Zidane sería el candidato principal

El exvolante de la selección gala y leyenda del Real Madrid estaría en los planes de la Federación de Fútbol de dicho país para reemplazar al campeón del mundo en 2018

Se conoció el posible reemplazo

Etapa 2 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana y Santiago Buitrago en la carrera por España

El colombiano del Movistar Team y el del Bahrain Victorious llegaron con el pelotón de favoritos en el primer día de competencias, estando a 10 segundos del líder

Etapa 2 de la Vuelta

Cristiano Ronaldo estaría afuera de las canchas hasta dos semanas más: esto dijo el DT de Portugal sobre su lesión

El goleador histórico, que espera llegar al Mundial 2026 con la selección lusa, se recupera en España de una lesión muscular que lo dejó por fuera de los partidos amistosos contra México y Estados Unidos

Cristiano Ronaldo estaría afuera de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a una

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

Suspenden conciertos de Shakira en

Suspenden conciertos de Shakira en Abu Dabi y Doha por conflicto en Medio Oriente: esto se sabe

Isabella Ladera compartió emotivo mensaje tras un susto que vivió con su embarazo: “Oré tanto por esto”

Pirry reveló cómo se preparó para hacer la entrevista a Garavito: “Fueron tres días con un perfilador del FBI”

Jenny López respondió a seguidora que la cuestionó por no usar su argolla de matrimonio: “De los nervios pregunté”

Prometido de Alexa Torrex se refirió a comentarios de infidelidad en ‘La casa de los famosos’ y dijo que cobrará regalías por el tema ‘Santo cachón’

Deportes

Kylian Mbappé habló sobre los

Kylian Mbappé habló sobre los problemas derivados de su lesión y se confirmó si estará disponible para el partido contra Colombia

Campeón con el Manchester City fue convocado por la selección de Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial, para la fecha FIFA de marzo

Se conoció el posible reemplazo del técnico de Francia Didier Deschamps antes del amistoso contra Colombia: Zinédine Zidane sería el candidato principal

Etapa 2 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana y Santiago Buitrago en la carrera por España

Cristiano Ronaldo estaría afuera de las canchas hasta dos semanas más: esto dijo el DT de Portugal sobre su lesión