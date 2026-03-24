Jugador de Atlético Nacional fue denunciado en la Fiscalía por presunto abuso sexual

Atlético Nacional atraviesa un divorcio con la hinchada, pues pese a ser líder de la Liga BetPlay, la eliminación de Copa Sudamericana aún está vigente - crédito Atlético Nacional

Una mujer denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, por un presunto abuso sexual ocurrido la madrugada del 15 de marzo de 2026 en Rionegro, según información recogida por Publimetro Colombia.

El proceso fue radicado el 19 de marzo y la investigación se adelanta bajo el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.

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El documento conocido por Alejandro Pino Calad, director del medio, detalla que la víctima relató haber recibido atención médica luego de los hechos y señaló explícitamente que no existió consentimiento en ningún momento. “Yo no quería que eso pasara. Yo podía estar ebria, pero soy consciente de lo que hago. Yo sabía que no quería y aun así pasó”, declaró la mujer ante las autoridades, según el expediente judicial citado por Publimetro Colombia.

Nicolás Rodríguez es el jugador de Atlético Nacional que fue denunciado por presunto abuso sexual - crédito Atlético Nacional

Entre los elementos que serán analizados por los investigadores figuran comunicaciones electrónicas y registros de cámaras de seguridad en los lugares donde estuvo la denunciante, además de la posible participación de varias personas en los hechos, conforme consta en la denuncia.

La mujer afirmó que, tras ingerir bebidas alcohólicas junto a Rodríguez y otras personas en un establecimiento nocturno, comenzó a sentirse desorientada y experimentó episodios de pérdida de claridad mental. Indicó que fue persuadida para desplazarse con el grupo a una vivienda en Rionegro y describió una sensación de presión para mantener relaciones sexuales, en medio de un ambiente hostil, “me sentía presionada y por eso respondí así. Sabía que estaba en Rionegro y que estaba lejos de mi casa”, recoge el testimonio.