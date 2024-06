La presentadora Alejandra Serje denunció que está siendo víctima de acoso sexual

Alejandra Serje usó sus redes para realizar un denuncio por acoso sexual -crédito @alejandraserjea/Instagram

Alejandra Serje, exparticipante del reality Protagonistas de Nuestra Tele 2013 y actual presentadora del programa Lo sé todo, utilizó sus redes sociales para hacer una denuncia pública de acoso sexual que generó preocupación entre su comunidad de seguidores.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, donde cuenta con dos millones de seguidores, Serje relató la angustiante experiencia que está enfrentando.

La modelo y presentadora explicó que ha sido víctima de acoso sexual por parte de un hombre que le envía mensajes y comentarios obscenos a diario: “El acoso sexual es una realidad que muchas personas vivimos diariamente. Además de ser una violación a la dignidad y a los derechos humanos, nunca debe ser minimizado ni mucho menos tolerado,” expresó Serje en su publicación.

A través de un video, Alejandra detalló cómo un hombre la acosa en múltiples plataformas digitales - crédito @alejandraserjea/Instagram

Serje afirmó que el acosador no solo la contacta a través de mensajes y llamadas, sino que también intenta comunicarse mediante múltiples plataformas sociales. La presentadora resaltó la importancia de tomar en serio este tipo de situaciones, al indicar que soportó dichos mensajes durante mucho tiempo antes de decidirse a denunciar: “No tengo por qué soportar eso, estoy cansada y aburrida,” añadió.

En uno de sus videos, mostró pruebas de los mensajes recibidos, en los cuales se evidencian los comentarios inapropiados de su acosador. Serje hizo un llamado a la conciencia social, resaltando que el acoso no es solo un problema individual, sino una cuestión social: “Debemos entender que el acoso no es un problema individual, es una cuestión social que está afectando nuestras comunidades”.

Alejandra Serje reveló ser víctima de acoso por un hombre a través de las redes sociales - crédito @alejandraserjea/Instagram

“Nuestras denuncias deben ser tomadas en serio, no podemos sentir vergüenza y mucho menos silenciar quienes necesitamos justicia y sobre todo protección. Estoy cansada de este tipo de mensajes y por favor les pido respeto. Y para recordarle a la persona que me está escribiendo de esta manera, no te sientas con mucho poder detrás de un teléfono porque el delito y el acoso cibernético son castigados por la ley,” enfatizó Serje.

Durante su revelación pública, Alejandra Serje reiteró la importancia de fomentar una cultura de respeto y empatía, proponiendo que se apoye a las víctimas de acoso y se enseñe desde temprana edad la importancia de la tolerancia y el respeto mutuo: “Siento que tenemos una gran responsabilidad es fomentar una cultura con respeto, con empatía, para que se apoye a las víctimas de acoso”, añadió.

La presentadora recibió mensajes y llamadas acosadoras de un hombre -crédito @alejandraserjea/Instagram

Los seguidores de Serje respondieron con múltiples mensajes de apoyo, agradeciendo su valentía por hablar públicamente sobre esta situación delicada: “Has público el usuario o usuarios, así más personas están precavidas”; “Apoyo para ti Aleja ❤️ Un abrazo gigante”; “Apoyo total, todas merecemos respeto”; “Toda mi solidaridad contigo mi Ale”, “Bien hecho Aleja”; “Gracias por denunciar”, fueron algunos de los comentarios dejados por sus seguidores.

Alejandra Serje cerró su mensaje público con una contundente declaración dirigida a su acosador y a cualquier persona que envié este tipo de comportamientos, advirtiendo sobre las consecuencias legales del acoso cibernético: “Voy a dar con la dirección IP de la persona que me está escribiendo esto todos los días”.

La presentadora alzó su voz después de una denuncia de acoso sexual por parte de Alejandra Serje -crédito @violetabergonzi/Instagram

Con la denuncia de la presentadora, Violeta Bergonzi publicó fotografías de una cuenta de un hombre que le escribe mensajes de insulto en sus redes sociales: “A propósito del denuncio que publicó Alejandra Serje (...) no tiene que ser necesariamente sexual, hay otro tipo de acoso, por ejemplo yo quisiera volver famosa a toda esa gente que me insulta porque sí y vamos a empezar con este perfil. Este señor no sé quién es, nunca lo he visto en mi vida y estaba revisando, encontré a este man al azar y me insulta desde 2022, no me conoce, no lo conozco, pero pues alguna razón tendrá”, indicó la presentadora del programa Buen día Colombia.