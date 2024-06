Hallaron el cuerpo del intendente de la policía que había sido secuestrado el 18 de mayo

El uniformado apareció sin vida luego de, presuntamente, haber sido secuestrado por el ELN cerca de la frontera con Venezuela - crédito Camila Díaz/ Colprensa

En la mañana del martes 25 de junio de 2024 se confirmó la muerte del intendente de la policía de Bucaramanga Anderson Alberto Hernández Villar, de 38 años, que había sido secuestrado a mediados de mayo del presente año.

Según indicaron desde Medicina Legal, el cuerpo del exuniformado, que registraba múltiples impactos de bala, fue hallado en zona rural de Arauquita, Arauca. Los organismos encargados lograron identificar el cadáver de Hernández Villamizar debido a que en uno de sus brazos tenía tatuado el escudo de la Policía Nacional.

El integrante de la fuerza pública fue secuestrado el 18 de mayo de 2024, cuando hombres armados lo interceptaron en una vía que comunica a Cúcuta con Venezuela. El policía se movilizaba junto con su pareja rumbo al vecino país con el fin de visitar a su padre, que reside en el municipio de San Josecito, en el estado Táchira.

Anderson Alberto Hernández Villar habría sido asesinado por el ELN - crédito @elmeridiano_co/X

No obstante, al percatarse de que Hernández Villamizar era policía, los criminales lo subieron a un camión, junto a su motocicleta, y se lo llevaron con rumbo desconocido. Por su parte, la pareja de la víctima fue dejada en el lugar en el que fueron retenidos, presuntamente, con el fin de que diera a conocer lo que había sucedido.

“Lo que le indicó la novia al papá del policía, fue que lo subieron a un camión con la motocicleta, dejándola ir a ella para que informara de lo sucedido”, se lee en un informe de la Policía Nacional.

Así las cosas, la mujer, que sería de nacionalidad venezolana, retornó a Bucaramanga, donde habrían residido desde hacía algunos meses y explicó la situación a los familiares. Frente a ello, la madre de la víctima había pedido la liberación del uniformado, de quien recalcó, era padre de familia.

El uniformado permanecía desaparecido desde el 18 de mayo de 2024 - crédito Fiscalía General de la Nación

“Lo último que me informaron es que él viajaba para Villa del Rosario para encontrarse con el papá y unos tíos, luego no supe nada más. Me llamaron para decirme que lo habían secuestrado. Esto es muy doloroso, pido a quien lo tenga que lo devuelvan, él es papá de dos niños pequeños”, comentó Mariela Villa, madre de Hernández Villar, a Blu Radio.

El uniformado se había unido a las filas de la Policía Nacional desde hacía más de 20 años y prestaba servicio en el CAI del barrio Mutis de Bucaramanga. Además, Hernández Villar tenía dos hijos, uno de 9 y otro de 11 años.

A pesar de que no es confirmado, dentro de las hipótesis que manejan las autoridades está que el frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hace presencia en la zona fronteriza entre Norte de Santander y el estado de Táchira, habría sido la estructura criminal responsable del crimen.

El ELN opera, principalmente, en el Norte de Santander - crédito Christian Escobar Mora/ EFE

Ejército Nacional denunció que ELN rompió el cese al fuego

El asesinato del uniformado se dio a conocer días después de que el Ejército Nacional denunció que el ELN, que se supone que adelanta un proceso de paz con el Gobierno nacional, perpetró un ataque en uno de los corredores viales del Eje Cafetero, en el centro del país.

“Integrantes del ELN que buscan tomar el control de un corredor de movilidad en Risaralda violaron el acuerdo del cese al fuego, incineraron una volqueta y atacaron a las tropas del Ejército Nacional”, denunciaron a través de un comunicado.

Los hechos se registraron el miércoles 19 de junio en la vereda Santa Rita, zona rural de Pueblo Rico, Risaralda. Según explicaron las autoridades, insurgentes, al parecer del frente Manuel Hernández del ELN, cerraron de manera ilegal una carretera y prendieron fuego contra un vehículo que permanecía en la zona.

Desde el Ejército Nacional denunciaron que el ELN rompió el cese al fuego - crédito Ejército Nacional

Posteriormente, uniformados del Ejército Nacional llegaron al lugar de los hechos, lo que generó un cruce de disparos.

“Las tropas del Batallón de Antilería de Campaña N.” 8, que se encontraban en la zona, se acercaron al lugar de los hechos y entraron en combate con esta estructura armada. Es importante resaltar que los soldados en la zona desarrollan operaciones militares de estabilidad para proteger a la población civil y en los antiguos ejes estratégicos, bloqueando el paso de este grupo armado desde el departamento del Chocó a Risaralda”, explicaron desde el Ejército Nacional.