Federico Gutiérrez respondió quejas del sector turístico de Medellín previo a la Feria de las Flores: “No me interesan dólares manchados”

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez - crédito Fernando Vergara/AP

Medellín se prepara para una nueva edición de la Feria de las Flores, razón por la cual el alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez, se refirió al turismo en la ciudad.

El mandatario afirmó que “acá hay una línea roja. Aquí nadie puede decir o no se pueden equivocar con el cuento de que bajaron ocupación porque estamos dando una pelea contra estos enfermos que vienen a abusar de nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes. Eso es una pelea a muerte y en eso nosotros no vamos a parar”.

Las declaraciones de Federico Gutiérrez se dan tras las quejas del gremio hotelero que asegura que ha bajado la ocupación en sus establecimientos; frente a lo cual, el mandatario local aseguró que entre enero y junio de 2024 la llegada de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad ha aumentado en un 25%.

El alcalde Federico Gutiérrez le pidió al sector hotelero trabajar en conjunto con la Alcaldía de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

“Lo que le diría a los hoteleros es: vengan trabajemos juntos. A los de las plataformas: trabajemos juntos. Yo no voy a permitir, como alcalde, ni voy a ceder nunca en la lucha en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”, indicó Gutiérrez.

“Eso es una línea roja que tememos y no pueden dejar la sensación de que está llegando menos gente porque salió alguien por ahí a decir que a la gente le da miedo venir por la pelea que tenemos contra la explotación de niños, niñas y adolescentes. A los que les tiene que dar miedo venir son los que venían a eso y a esos no los queremos acá”, aseveró el alcalde de Medellín.

De acuerdo con La Alpujarra, sen los primeros seis meses de 2023 hubo 359 mil visitantes, mientras que en el mismo período de 2024 han llegado 451 mil personas a Medellín. Sin embargo, precisaron que hay un cambio en el comportamiento de la llegada de visitantes, ya que estarían utilizando otras alternativas para hospedarse.

De acuerdo con La Alpujarra, sobre los mismos meses de 2023 hubo 359 mil visitantes, mientras que en 2024 han ingresado a 451 mil personas a Medellín.- crédito Getty

Según algunos representantes del gremio, el turismo en Medellín también podría haberse visto afectado por los controles que están realizando las autoridades a la llegada de foráneos, por los casos de turismo sexual que se han presentado en los últimos meses.

El alcalde Federico Gutiérrez indicó que “nosotros no queremos esos dólares manchados con la dignidad de nuestros niños, niñas, jóvenes y nuestras mujeres. Yo no quiero eso para nuestra ciudad. Y si esa matriz turística tiene que cambiar de manera radical, pues la vamos a cambiar”.

El mandatario agregó: “Acá no es que venga gente porque traen plata. ¿Plata? A mí no me interesan esos dólares manchados y yo sé que a la ciudad tampoco le interesa eso y que haya respeto real. Todos los gremios y todos los espacios que nosotros hagamos para dinamizar la economía los vamos a generar. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir haciendo más inversión en promocionar la ciudad”.

El alcalde de Medellín le insistió al sector hotelero en que deben trabajar en conjunto para mejorar el turismo en la ciudad, pero precisó que las autoridades seguirán haciendo monitoreos a los “turistas sexuales” que quieren hacerle daño a Medellín.

El alcalde bajo investigación

Federico Gutiérrez se enfrenta a una investigación por parte de la Fiscalía contra la campaña presidencial en 2022. El jueves 20 de junio la Fiscalía Especializada Anticorrupción inició una diligencia de indagación en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral.

El propósito de la visita fue hallar material que permita identificar al grupo de ciudadanos que inscribió la candidatura de Federico Gutiérrez tanto para la consulta del Equipo por Colombia como para la Presidencia de la República, en 2022; así como su campaña de primera vuelta y las cuentas del partido Creemos, el cual tuvo personería jurídica hasta abril cuando fue anulada por el Consejo de Estado.

Federico Gutiérrez se enfrenta a una investigación por parte de la Fiscalía contra la campaña presidencial en 2022.- crédito John Paz/Colprensa

Según lo informado por Blu Radio, basándose en las pruebas recolectadas, se investigará si hubo irregularidades en la campaña presidencial de 2022. Con este fin, la entidad judicial inició una investigación penal y designó como fiscal a cargo del proceso a Elkin Ardila Espinosa, coordinador de la oficina de delitos electorales de la Fiscalía.