Lenny Kravitz regresa a Colombia, venta de boletería iniciará el 24 de junio

La leyenda del rock se presenta nuevamente en la capital colombiana tras su última actuación en 2019, trayendo sus más grandes éxitos junto con nuevos temas - crédito Sarah Meyssonnier / Reuters

El reconocido músico Lenny Kravitz volverá a Colombia como parte de su Blue Electric Light Tour. El concierto está programado para el próximo 11 de diciembre en el Coliseo Live en Bogotá.

Kravitz, famoso por canciones como Are You Gonna Go My Way, Again, I Belong to You, It Ain’t Over Till It’s Over y Fly Away, no se presenta en la capital colombiana desde su último espectáculo en 2019.

Esta nueva visita de Lenny Kravitz será una oportunidad para que los fanáticos disfruten de sus grandes éxitos y temas de su más reciente álbum, que le da nombre a la gira. El Blue Electric Light Tour iniciará en Alemania el 23 de junio, y Colombia será uno de los países en los que se cerrará el tour.

Fanáticos del rock podrán adquirir boletos a través de TaquillaLive.com, con preventa exclusiva para clientes de Grupo Aval hasta el 26 de junio - crédito @LennyKravitz / X

Las entradas para el concierto estarán disponibles en TaquillaLive.com. La preventa exclusiva será del 24 al 26 de junio para los clientes de los bancos del Grupo Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale!. Posteriormente, se abrirá la venta al público general. Los precios oscilan entre 229.000 y 589.000 pesos, dependiendo de la etapa de compra.

El evento será una coproducción de Páramo Presenta y Mercury Concerts con el apoyo de Grupo Aval y Americanino, y conmemorará los 30 años de la emisora La X.

Lenny Kravitz es un reconocido músico, cantante y productor estadounidense. Nacido el 26 de mayo de 1964 en Nueva York, es conocido por su estilo que fusiona rock, funk, blues y soul. Kravitz ha lanzado numerosos álbumes de estudio exitosos a lo largo de su carrera, destacándose Let Love Rule (1989), Are You Gonna Go My Way (1993) y 5 (1998), que le han valido varios premios Grammys.

Conocido mundialmente, Lenny Kravitz ha capturado corazones con su estilo único que combina rock, funk, blues y soul en cada álbum - crédito Lenny Kravitz / Instagram

Su música se caracteriza por una combinación de guitarras eléctricas y acústicas, junto con letras que abordan temas de amor, espiritualidad y autodescubrimiento.

Lenny Kravitz ha diversificado su carrera incursionando en la actuación. Entre las películas más destacadas en las que ha participado se encuentran:

“The Hunger Games” (2012) - Kravitz interpreta a Cinna, el estilista personal de Katniss Everdeen.

“The Hunger Games: Catching Fire” (2013) - Reprende su papel como Cinna en esta secuela.

“Precious” (2009) - Interpreta a John McFadden, una enfermera que apoya a la protagonista.

“The Butler” (2013) - Kravitz interpreta a James Holloway, un compañero de trabajo del protagonista.

Es hijo de la actriz Roxie Roker y del productor de televisión Sy Kravitz, y se le atribuye un notable sentido del estilo, influyendo tanto en el ámbito musical como en el de la moda.

Última visita a Colombia

Lenny Kravitz visitó Colombia por última vez en marzo de 2019 como parte de su gira Raise Vibration Tour. El concierto se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, un recinto que se llenó de fanáticos ansiosos por ver al artista en vivo. La presentación fue un espectáculo audiovisual impresionante, caracterizado por su calidad sonora y la energía vibrante de Kravitz sobre el escenario. Interpretó una mezcla de sus grandes éxitos como Fly Away y American Woman.

Imgaen de Referencia. Durante su visita en marzo de 2019, Lenny Kravitz mostró su aprecio al público colombiano, creando un vínculo especial en su Raise Vibration Tour - crédito Mario Anzuoni /Reuters

La recepción del público colombiano fue extremadamente positiva, mostrando un profundo entusiasmo y admiración por el músico. Durante el concierto, Kravitz se mostró agradecido y expresó su aprecio por la calurosa bienvenida de los asistentes. Incluso interactuó con el público en varios momentos, lo que añadió un toque personal y emotivo a la velada.

A lo largo de su actuación, no faltaron los solos de guitarra y momentos de improvisación que destacaron su habilidad y virtuosismo musical. La puesta en escena estuvo acompañada de una producción de luces y efectos visuales que complementaron cada canción, creando una atmósfera envolvente y electrizante.

La visita de Lenny Kravitz a Colombia en 2019 no solo consolidó su popularidad en el país, sino que también permitió a los fanáticos locales disfrutar de una noche memorable llena de música y emoción. Fue una demostración clara del impacto y la influencia que Kravitz sigue teniendo en la escena musical internacional.